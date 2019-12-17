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التعليم: إعادة فتح باب التحويل لطلاب الصف الثاني الثانوي

تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين «العلمية والأدبية» لطلاب الصف الثاني الثانوي، اعتبارًا من اليوم وحتى ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، وذلك حرصًا من الوزارة على تلبية رغبة أبنائها الطلاب، إذ ذكرت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، أنه تم إبلاغ جميع المدارس بالدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم العام ونظم وتكنولوجيا المعلومات قاما، اليوم الثلاثاء، بإرسال خطابًا للمديريات في هذا الشأن.
يذكر أن الدكتور طارق شوقي، قد قال في وقت سابق، إن ما يثار حول أن المناهج المصرية تتناول فترة الحكم العثماني لمصر على أنه كان يمثل فتحا لمصر، وأن هناك تمجيدا لمحمد الثاني، ليس لها أى أساس من الصحة، إذ أن كتب الدراسات الاجتماعية والتي تتناول فترة الحكم العثماني لمصر لم ترد فيها كلمة (الفتح العثماني لمصر)
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تامر أمين على الهواء للروبوت صوفيا: «تتجوزيني»

جدد الإعلامي تامر أمين طلبه لخطبة الروبوت صوفيا خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار بعد أن تقدم لخطبتها أمس، وأثار جدلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا وتناول البعض تصريحاته على سبيل الدعابة، إلا انه جدد طلبه مرة أخرى في وصلة مدح للروبوت صوفيا. وقال "أمين": "إمبارح أنا اتقدمت لخطبة عروسة المنتدى على الهواء وعلشان الكلام ماكنش واضح أوي أنا هخليه واضح لا لبس فيه". وعرض تامر صورة الروبوت صوفيا قائلا: "هذه السيدة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي بقولها بمنتهى الوضوح: تتجوزيني يا صوفيا؟".
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قرار جمهوري بإنشاء «جامعة اللوتس» في المنيا الجديدة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، صدور القرار الجمهوري رقم 631 لسنة 2019، بإنشاء جامعة اللوتس الخاصة بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، إذ ذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن القرار اشترط استكمال مقومات الجامعة البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة؛ لبدء الدراسة بها.
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السيسي: مصر وقفت وتصدت لقوى الشر نيابة عن العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وقفت وتصدت لقوى الشر نيابة عن العالم، وإنه لا مجال للصراع والحرب، مؤكدًا أن ثقته بشباب مصر لا حدود لها وأن نجاح منتدى الشباب في تحقيق أهدافه ظهر جليا بعد اعتماد قراراته دوليا. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الختامية ببنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، أن منتدى شباب العالم يرسل رسالة محبة وسلام لجميع شعوب الأرض، وتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا الحدث العظيم بهذه الصورة المشرفة.
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مكافحة الكراهية والتطرف.. توصيات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم

أعلنت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ. ورحبت راغب في كلمتها خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور، مقدمة الشكر للشباب الذين عملوا ليلا نهارا لإنجاح هذا الحدث وإخراجه بهذه الصورة المشرفة. وقالت راغب، إن التجارب التي قدمها المشاركون في المنتدى هذا العام تضيف لشعار المنتدى قيمة حقيقة هي الإنسانية، إلى جانب السلام والإبداع والتنمية "شعار المنتدى".
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طارق- شوقي

بسبب عيد الغطاس.. التعليم: تعديلات على جدول امتحانات الثانوية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء تعديل في جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020 للصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بمناسبة تزامن عيد الغطاس مع الامتحانات التي ستجرى يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020، إذ أوضحت الوزارة أنه تقرر تقديم موعد الامتحانات في المواد التي كان مقرر لها يوم الاثنين 20 يناير 2020، إلى يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، وذلك استجابة للخطاب الذي أرسله قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
سناتر- الدروس -الخصوصية (3)

سناتر الدروس الخصوصية.. إمبراطورية ضد القانون (ملف)

قبل أيام وبالتزامن مع حملات تطارد سناتر الدروس الخصوصية بالجيزة، كثرت الشكاوى من أولياء أمور بحى إمبابة الذى يتجاوز عدد سكانه المليونى مواطن، ضد مديرى بعض المدارس، الذين اتهموهم بتأجير الفصول بعد انتهاء اليوم الدراسى لمعلمى الدروس الخصوصية، مقابل إجبار كل طالب على دفع 3 جنيهات فى الحصة الواحدة، واستمرت الشكاوى حتى أعلنت الإدارة التعليمية بشمال الجيزة فتح تحقيق عاجل فى الواقعة، التى أعادتنا مجددا إلى النبش فى ملف الدروس الخصوصية الذى لم يغلق ولم تسفر تحركات وزارة التربية والتعليم فيه أى نتيجة منذ سنوات، حتى وعود القضاء عليه لم تتغير، لكن ثمة أشياء وتطورات جديدة طرأت على هذا الملف المزمن.
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«الدروس الخصوصية» صداع في رأس الحكومة.. والبرلمان يطرح حلولا

وباء الدروس الخصوصية، الملف الشائك داخل وزارة التربية والتعليم، والمشكلة التى عجزت وزارات متتالية على اختلاف خططها فى التعامل معها أو تقليلها، بالعكس زادت وتضخمت للحد الذى لم يعد حله أمرا سهلا، وطالما طرح البرلمان أزمة الدروس الخصوصية باعتبارها إحدى أهم مشكلات المواطنين بكل المحافظات المصرية دون استثناء، وشهدت لجنة التعليم داخل المجلس صولات وجولات لمحاولة طرح حلول للمشكلة كان بينها اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف ما سموه بـ"المهزلة"، ووضع مجموعة آليات لتطوير العملية التعليمية بحيث لا يحتاج الطالب إلى الدرس الخاص.
سناتر- الدروس -الخصوصية (1)

8 أسباب وراء الزيادة غير الطبيعية لمراكز الدروس الخصوصية

رغم التصريحات المتكررة من مسؤولى التعليم، عن إجراءات مواجهة الدروس الخصوصية، والإعلان المستمر عن إغلاق عدد من السناتر، فإن الواقع يثب أن لا شىء تغير بل زاد انتشار تلك السناتر بشكل موحش ويدعو للقلق على المستقبل، ويقول الدكتور عبد الله سرور أستاذ التربية بجامعة الإسكندرية، ورئيس النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، إن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية واتساعها حاليا سببه الأول عدم الثقة فى الكلام الرسمى عن تطوير التعليم وتخبط التصريحات الرسمية وأيضا "خرافة" بعض التصريحات، مثل: "أن العالم ينتظر نتائج التطوير عندنا"، وفى نفس الوقت المواطنون يؤمنون بأن التعليم سلاح مهم للمستقبل".
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