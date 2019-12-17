التعليم: إعادة فتح باب التحويل لطلاب الصف الثاني الثانوي

تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين «العلمية والأدبية» لطلاب الصف الثاني الثانوي، اعتبارًا من اليوم وحتى ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، وذلك حرصًا من الوزارة على تلبية رغبة أبنائها الطلاب، إذ ذكرت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، أنه تم إبلاغ جميع المدارس بالدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم العام ونظم وتكنولوجيا المعلومات قاما، اليوم الثلاثاء، بإرسال خطابًا للمديريات في هذا الشأن.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، قد قال في وقت سابق، إن ما يثار حول أن المناهج المصرية تتناول فترة الحكم العثماني لمصر على أنه كان يمثل فتحا لمصر، وأن هناك تمجيدا لمحمد الثاني، ليس لها أى أساس من الصحة، إذ أن كتب الدراسات الاجتماعية والتي تتناول فترة الحكم العثماني لمصر لم ترد فيها كلمة (الفتح العثماني لمصر)

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، قد قال في وقت سابق، إن ما يثار حول أن المناهج المصرية تتناول فترة الحكم العثماني لمصر على أنه كان يمثل فتحا لمصر، وأن هناك تمجيدا لمحمد الثاني، ليس لها أى أساس من الصحة، إذ أن كتب الدراسات الاجتماعية والتي تتناول فترة الحكم العثماني لمصر لم ترد فيها كلمة (الفتح العثماني لمصر) أو استيلاء العثمانين علي مصر والشام، بل يتم الإشارة إلى تلك الفترة من تاريخ مصر بعنوان (الحكم العثماني لمصر)، ويتم تناولها بموضوعية تامة دون تمجيد أو تعظيم للشخصيات التاريخية.



وأضاف شوقي، أنه يتم الإشارة إلى العديد من مساوئ الحكم العثماني لمصر في كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفنية، والفكرية، وكيف أنه تم فرض العزلة على مصر، وساد بها الجهل والتخلف نتيجة للركود الذي أصابها في أثناء الحكم العثماني.





