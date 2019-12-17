ترامب عن قرار عزله: الديمقراطيون انحرفوا عن العدالة

تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

ترامب

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إجراءات عزله التي يتولاها الديمقراطيون في الكونجرس وذلك في خطاب أرسله إلى رئيسة الكونجرس الديمقراطية نانسي بيلوسي، متهما الديمقراطيين بـ«الانحراف عن العدالة»، إذ أدان ترامب في الخطاب الذي نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي: «تعامل ديمقراطيي الكونجرس مع إجراءات عزله»، مضيفا: «أن الديمقراطيين هم من يتدخلوا في انتخابات الولايات المتحدة، وهم من يقوضون الديمقراطية الأمريكية، ويعرقلون العدالة، ويجلبون الألم والمعاناة للدولة من أجل مكاسبهم الأنانية والشخصية والسياسية والحزبية».

ونوه الموقع بأن الخطاب يأتي ليلة تصديق مجلس النواب الأمريكي على بنود عزل ترامب، غدا الأربعاء، لتنتقل بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ لإجراء محاكمة من المرجح أنها ستكون سريعة وستنتهي بتبرئة ترامب.وأشار إلى أنه تأثر بالعزل على المستوى الشخصي قائلا: «القليلون ممن في مناصب عليا هم من يستطيعوا تحمل أو تجاوز هذا