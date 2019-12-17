رياضة

رضا شحاتة: حسام غالي يقوم بدور احترافي في الجونة

تحرير:علي الزيني ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م
رضا شحاتة
رضا شحاتة
يرى رضا شحاتة المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن فريقه لا يحتاج لأي صفقة خلال شهر يناير المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي فاز بها الفريق الساحلي على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "لا يهمني الاستمرار على رأس القيادة الفنية أم لا، أنا مستعد العمل كرجل أول أو ثان، أبحث عن العمل وليس المناصب".
وواصل حديثه، قائلا: "الفريق كان يحتاج لمثل هذا الانتصار، العامل النفسي كان له أثر كبير على أداء وشكل الفريق.. لقد عقدت جلسة مع اللاعبين وأكدت عليهم أنهم يستطيعون الفوز على بيراميدز، دور المدرب أن يساعد اللاعبين في الخروج من الضغط العصبي". واختتم رضا شحاتة تصريحاته، قائلا: الجونة لا يحتاج لأي تدعيم
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دورتموند

دورتموند يتعادل إيجابيًّا مع ليبزيج الألماني

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، لقاء بوروسيا دورتموند وار بي ليبزيج، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، والتي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الأسبوع الـ16 من عمر بطولة الدوري الألماني (البونديسليجا)، وسجل أهداف دورتموند جوليان فيجل في الدقيقة الـ23، وجوليان رندات في الدقيقة الـ 34، وجيدون سانشو في الدقيقة الـ55، بينما سجل أهداف ليبزيج تيمو فيرنر في الدقيقة الـ47 والـ35، وباتريك شيك في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة.
سباستيان-ديسابر (7)

مدرب بيراميدز: محبط من الخسارة أمام الجونة

أكد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن خسارة الفريق لمباراتين على التوالي أمر مُحبط، لكنه لا يعني ضياع كل شيء، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "محبط للغاية من ثاني هزيمة على التوالي، هناك بعض المشاكل التي ظهرت بشكل واضح اليوم".
الجونة

الجونة يفوز على بيراميدز بثلاثية في لقاء مثير

بعد مباراة مثيرة، شهدت تسجيل خمسة أهداف، خطف فريق الجونة، بقيادة رضا شحاتة، فوزًا قاتلا من نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة في المركز السابع. فريق الجونة، سجل هدف التقدم في الدقيقة 31، عن طريق أحمد حمدي، الذي استقبل تمريرة أحمد ياسر ريان، بتسديدة أرضية في الشباك.
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سباستيان-ديسابر (7)

مدرب بيراميدز: محبط من الخسارة أمام الجونة

أكد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن خسارة الفريق لمباراتين على التوالي أمر مُحبط، لكنه لا يعني ضياع كل شيء، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "محبط للغاية من ثاني هزيمة على التوالي، هناك بعض المشاكل التي ظهرت بشكل واضح اليوم".
الجونة

الجونة يفوز على بيراميدز بثلاثية في لقاء مثير

بعد مباراة مثيرة، شهدت تسجيل خمسة أهداف، خطف فريق الجونة، بقيادة رضا شحاتة، فوزًا قاتلا من نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة في المركز السابع. فريق الجونة، سجل هدف التقدم في الدقيقة 31، عن طريق أحمد حمدي، الذي استقبل تمريرة أحمد ياسر ريان، بتسديدة أرضية في الشباك.
الاسماعيلي

باهر المحمدي على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد باهر المحمدي رغم غيابه عن مران الفريق الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بسبب الإجهاد، كما عاد أحمد أيمن الظهير الأيمن ومحمد عمار قلب الدفاع، وانضمام الصاعد مصطفى فارس، فيما شهدت استبعاد محمد حمدي زكي، أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد، لأسباب فنية.
الزمالك -وانبى (6)

محمد شريف يقود إنبي للفوز على المصري في الدوري

حقق فريق إنبي بقيادة حلمي طولان مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن الجونة متذيل الترتيب، قبل مواجهة بيراميدز في وقت لاحق من اليوم.
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