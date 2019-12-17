رضا شحاتة: حسام غالي يقوم بدور احترافي في الجونة

تحرير:علي الزيني ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

رضا شحاتة

يرى رضا شحاتة المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن فريقه لا يحتاج لأي صفقة خلال شهر يناير المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي فاز بها الفريق الساحلي على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "لا يهمني الاستمرار على رأس القيادة الفنية أم لا، أنا مستعد العمل كرجل أول أو ثان، أبحث عن العمل وليس المناصب".

وواصل حديثه، قائلا: "الفريق كان يحتاج لمثل هذا الانتصار، العامل النفسي كان له أثر كبير على أداء وشكل الفريق.. لقد عقدت جلسة مع اللاعبين وأكدت عليهم أنهم يستطيعون الفوز على بيراميدز، دور المدرب أن يساعد اللاعبين في الخروج من الضغط العصبي". واختتم رضا شحاتة تصريحاته، قائلا: الجونة لا يحتاج لأي تدعيم