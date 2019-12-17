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تامر أمين على الهواء للروبوت صوفيا: «تتجوزيني»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م
تامر أمين
تامر أمين
جدد الإعلامي تامر أمين طلبه لخطبة الروبوت صوفيا خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار بعد أن تقدم لخطبتها أمس، وأثار جدلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا وتناول البعض تصريحاته على سبيل الدعابة، إلا انه جدد طلبه مرة أخرى في وصلة مدح للروبوت صوفيا. وقال "أمين": "إمبارح أنا اتقدمت لخطبة عروسة المنتدى على الهواء وعلشان الكلام ماكنش واضح أوي أنا هخليه واضح لا لبس فيه". وعرض تامر صورة الروبوت صوفيا قائلا: "هذه السيدة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي بقولها بمنتهى الوضوح: تتجوزيني يا صوفيا؟".
شرح تامر أهمية الزواج من صوفيا قائلا: "الجواز من صوفيا مهم جدا اليومين دول؛ لأنك بتحط نفسك مع الناس اللي رايحة للتقدم وللمستقبل والاستقرار للتكنولوجيا لما تحط إيدك في إيد صوفيا يبقى إنت بترتبط بالبحث العلمي؛ لأنه المفتاح لكل الأبواب السحرية". وتابع: "صوفيا في كلمتها في المنتدى: "أنا أستطيع عمل ما لا
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طارق-شوقى

التعليم: إعادة فتح باب التحويل لطلاب الصف الثاني الثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين «العلمية والأدبية» لطلاب الصف الثاني الثانوي، اعتبارًا من اليوم وحتى ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، وذلك حرصًا من الوزارة على تلبية رغبة أبنائها الطلاب، إذ ذكرت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، أنه تم إبلاغ جميع المدارس بالدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم العام ونظم وتكنولوجيا المعلومات قاما، اليوم الثلاثاء، بإرسال خطابًا للمديريات في هذا الشأن.
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قرار جمهوري بإنشاء «جامعة اللوتس» في المنيا الجديدة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، صدور القرار الجمهوري رقم 631 لسنة 2019، بإنشاء جامعة اللوتس الخاصة بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، إذ ذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن القرار اشترط استكمال مقومات الجامعة البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة؛ لبدء الدراسة بها.
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السيسي: مصر وقفت وتصدت لقوى الشر نيابة عن العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وقفت وتصدت لقوى الشر نيابة عن العالم، وإنه لا مجال للصراع والحرب، مؤكدًا أن ثقته بشباب مصر لا حدود لها وأن نجاح منتدى الشباب في تحقيق أهدافه ظهر جليا بعد اعتماد قراراته دوليا. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الختامية ببنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، أن منتدى شباب العالم يرسل رسالة محبة وسلام لجميع شعوب الأرض، وتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا الحدث العظيم بهذه الصورة المشرفة.
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مكافحة الكراهية والتطرف.. توصيات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم

أعلنت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ. ورحبت راغب في كلمتها خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور، مقدمة الشكر للشباب الذين عملوا ليلا نهارا لإنجاح هذا الحدث وإخراجه بهذه الصورة المشرفة. وقالت راغب، إن التجارب التي قدمها المشاركون في المنتدى هذا العام تضيف لشعار المنتدى قيمة حقيقة هي الإنسانية، إلى جانب السلام والإبداع والتنمية "شعار المنتدى".
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تامر-امين

تامر أمين: تركيا حرام عليَّ حتى رحيل أردوغان (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إنه كان يعتاد السفر لدولة تركيا كل عام، لافتًا إلى أنه لم يذهب إليها منذ دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتنظيم الإخوان، والجماعات الإرهابية، قائلا: «تركيا حرمت عليا بسبب أردوغان، قولت خسارة فيهم دولار واحد». وأضاف أمين خلال برنامجه «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، اليوم الأربعاء، أن مدينة أسوان هي بمثابة درة المدن النيلية، كما أنها من أجمل مدن الأرض، مناشدًا المواطنين بضرورة إحراء سياحة داخلية خاصة في مدينتي الأقصر وأسوان.
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