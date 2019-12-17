تامر أمين على الهواء للروبوت صوفيا: «تتجوزيني»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م

تامر أمين

جدد الإعلامي تامر أمين طلبه لخطبة الروبوت صوفيا خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار بعد أن تقدم لخطبتها أمس، وأثار جدلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا وتناول البعض تصريحاته على سبيل الدعابة، إلا انه جدد طلبه مرة أخرى في وصلة مدح للروبوت صوفيا. وقال "أمين": "إمبارح أنا اتقدمت لخطبة عروسة المنتدى على الهواء وعلشان الكلام ماكنش واضح أوي أنا هخليه واضح لا لبس فيه". وعرض تامر صورة الروبوت صوفيا قائلا: "هذه السيدة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي بقولها بمنتهى الوضوح: تتجوزيني يا صوفيا؟".

شرح تامر أهمية الزواج من صوفيا قائلا: "الجواز من صوفيا مهم جدا اليومين دول؛ لأنك بتحط نفسك مع الناس اللي رايحة للتقدم وللمستقبل والاستقرار للتكنولوجيا لما تحط إيدك في إيد صوفيا يبقى إنت بترتبط بالبحث العلمي؛ لأنه المفتاح لكل الأبواب السحرية". وتابع: "صوفيا في كلمتها في المنتدى: "أنا أستطيع عمل ما لا