دورتموند يتعادل إيجابيًّا مع ليبزيج الألماني

تحرير:محمد جمال ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م

بوروسيا دورتموند

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، لقاء بوروسيا دورتموند وار بي ليبزيج، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، والتي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الأسبوع الـ16 من عمر بطولة الدوري الألماني (البونديسليجا)، وسجل أهداف دورتموند جوليان فيجل في الدقيقة الـ23، وجوليان رندات في الدقيقة الـ 34، وجيدون سانشو في الدقيقة الـ55، بينما سجل أهداف ليبزيج تيمو فيرنر في الدقيقة الـ47 والـ35، وباتريك شيك في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل يشتعل الصراع علي صدارة البونديسليجا، حيث يتصدر جدول الدوري ار بي ليبزج برصيد 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ برصيد 31 نقطة، بينما يقع دورتموند في المركز الثالث برصيد 30 نقطة. وشهدت المباراة قمة نارية بين الفريقين حيث لم يستطع أي فريق منهما إحكام سيطرته على المباراة، لينتهي