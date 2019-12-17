رياضة

دورتموند يتعادل إيجابيًّا مع ليبزيج الألماني

تحرير:محمد جمال ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، لقاء بوروسيا دورتموند وار بي ليبزيج، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، والتي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الأسبوع الـ16 من عمر بطولة الدوري الألماني (البونديسليجا)، وسجل أهداف دورتموند جوليان فيجل في الدقيقة الـ23، وجوليان رندات في الدقيقة الـ 34، وجيدون سانشو في الدقيقة الـ55، بينما سجل أهداف ليبزيج تيمو فيرنر في الدقيقة الـ47 والـ35، وباتريك شيك في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة.
وبهذا التعادل يشتعل الصراع علي صدارة البونديسليجا، حيث يتصدر جدول الدوري ار بي ليبزج برصيد 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ برصيد 31 نقطة، بينما يقع دورتموند في المركز الثالث برصيد 30 نقطة. وشهدت المباراة قمة نارية بين الفريقين حيث لم يستطع أي فريق منهما إحكام سيطرته على المباراة، لينتهي
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رضا شحاتة: حسام غالي يقوم بدور احترافي في الجونة

يرى رضا شحاتة المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن فريقه لا يحتاج لأي صفقة خلال شهر يناير المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي فاز بها الفريق الساحلي على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "لا يهمني الاستمرار على رأس القيادة الفنية أم لا، أنا مستعد العمل كرجل أول أو ثان، أبحث عن العمل وليس المناصب".
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مدرب بيراميدز: محبط من الخسارة أمام الجونة

أكد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن خسارة الفريق لمباراتين على التوالي أمر مُحبط، لكنه لا يعني ضياع كل شيء، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "محبط للغاية من ثاني هزيمة على التوالي، هناك بعض المشاكل التي ظهرت بشكل واضح اليوم".
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الجونة يفوز على بيراميدز بثلاثية في لقاء مثير

بعد مباراة مثيرة، شهدت تسجيل خمسة أهداف، خطف فريق الجونة، بقيادة رضا شحاتة، فوزًا قاتلا من نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة في المركز السابع. فريق الجونة، سجل هدف التقدم في الدقيقة 31، عن طريق أحمد حمدي، الذي استقبل تمريرة أحمد ياسر ريان، بتسديدة أرضية في الشباك.
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مواجهات نارية في دور الـ16 بدوري الأبطال

أجريت اليوم الإثنين، قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية. وتأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيج، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا. فيما صعد إلى دور الـ16 من الدور الثاني كل من أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي، ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير. وضمنت الفرق التي تأهلت في الصدارة خوض مواجهة الإياب في ثمن النهائي على ملعبها، ما يعني أن لقاء الذهاب سيكون على ملعب الفريق، الذي تأهل كوصيف.
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دورتموند يقترب من ضم هالاند في الميركاتو

تحدثت تقارير إنجليزية، عن زيارة النرويجي إرلينج براوت هالاند، نجم فريق سالزبورج النمساوي، لكل من فريقي ار بي لايبزج وبوروسيا دورتموند الألمانيين، حيث كشف شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، زار الفريقين أمس الأربعاء. وارتبط اسم إرلينج براوت هالاند، بالإنتقال لناديي مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين، وأضافت الشبكة في تقريرها أن اللاعب النرويجي يقترب أكثر من الإنتقال لدورتموند، وذلك لتعويض غياب الإسباني باكو ألكاسير بعدما طالته العديد من الإصابات.
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مدرب لايبزيج يحلم بقيادة برشلونة في المستقبل

أعرب جوليان ناجلسمان، مدرب فريق لايبزيج الألماني، عن أمله في تولي المهمة الفنية لفريق برشلونة الإسباني في المستقبل، مشيرًا إلى عشقه الشديد لبرشلونة، النادي والمدينة أيضًا. ويعد ناجلسمان واحدا من أبرز المدربين في كرة القدم منذ الفترة التي قضاها في تدريب هوفنهايم، وتولى في الصيف الماضي تدريب لايبيسج الذي يحتل الآن المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا)، ويبدو بقاء إرنستو فالفيردي في منصب المدير الفني لبرشلونة مهددا منذ أشهر، وهو ما عزز التكهنات حول إمكانية تولي ناجلسمان تدريب برشلونة خلفا له.
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هوملز يكشف عن اللاعب الأفضل في البوندسليجا

يرى المدافع الألماني لبروسيا دورتموند، ماتس هوملز، أن مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هو اللاعب الأفضل في الدوري الألماني في الوقت الراهن، مشيرًا إلى صعوبة إيجاد أي رأي مغاير لذلك، وفسر المدافع الألماني سر اختياره للمهاجم البولندي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قائلًا: "إذا كان هناك لاعب آخر قادر على تسجيل هذا القدر من الأهداف كل عام، فمن الصعب مواصلة ذلك، لكنه يبقى دومًا في حالة بدنية وفنية جيدة وعلى أعلى مستوى من الاحترافية".
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