جريمة

مصرع 12 عامل فى حادث تصادم سيارتين نقل بالمنوفية

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
أرشيفية
أرشيفية
شهد الطريق الواصل بين مركز شبين الكوم ومدينة السادات، وتحديدًا فى منطقة بالحزام الأخضر بمحافظة المنوفية، حادث مروري مروع، إذ أطاحت سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع، بسيارة أخرى نصف نقل كان يستقلها عدد كبير من العمال، وتسبب الحادث فى مصرع 12 عاملًا كانوا يستقلون السيارة النصف نقل المكشوفة وغير المخصصة لركوب الأشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتولى المسعفون حمل مصاب وحيد مازال على قيد الحيابة إلى أقرب مستشفى السادات العام، لتلقي العلاج ومحاولة إسعافه.
وأعلن الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن إيداع 10 من جثامين الضحايا مستشفى حميات منوف، و2 آخرين المستشفى الجامعي بشبين الكوم. كانت غرفة العمليات بالديوان العام لمحافظة المنوفية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل تحمل عمالا مع سيارة نقل بمنطقة الحزام الأخضر بمدخل
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كوكايين (2)

ضبط كيلو كوكايين بحوزة عاطلين في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، بعد أن أسقطت عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، بحوزتهما كيلو كوكايين، في أثناء وجودهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، شرق المدينة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد برصد عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من محل سكنهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
جثة

مصرع عاملي محارة سقطا من سقالة بالطابق الـ12

لقي عاملان محارة في العقدين الثالث والرابع مع عمرهما، مصرعيهما، اثر سقوطهما من الطابق الثاني عشر، بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية، أثناء العمل وذلك أثناء وقوفهما على السقالة إلا أن الواير انقطع بهما وسقطا فى الطريق العام. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة العصافرة، بمصرع عاملين محارة سقطا من الطابق الثاني عشر.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية

انقلاب سيارة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة فاقوس، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة “ميكروباص” بطريق “الصالحية – فاقوس”، التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس. أسفر الحادث عن وفاة كلا من: «فنجري إبراهيم، مدرس، وشقيقه سامح، وأحمد عبدالرحمن، طالب»، وجميعهم مقيمين بقرية "الحاج عمر"، فيما أصيب كلًا من: «محمد خالد ومحمد سمير»، مقيمين بقرية منشأة نبهان التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.
انهيار- العقار (4)

وفاة سيدة وطفلة في انهيار عقار بالشرقية

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن الخسائر البشرية والمادية التي نتجت عن انهيار عقار فاقوس الكائن بشارع الشيخ شحاتة بجوار مسجد المجيدي بمنطقة نجيزة بمركز فاقوس حتى هذه اللحظة، أسفر عن حالتي وفاة وهم ولاء محمد عبد الهادي 31 سنة ونورهان محمد عبد المنعم 14 سنة، وحالتي إصابة وهم حامد محمد علي وعلي محمد عبد المنعم، وتم نقلهم لمستشفى فاقوس العام للتشخيص الطبي. وأفاد الفحص الطبي، أن إصابة أحدهما بكدمات وسحجات والآخر بهبوط في ضغط الدم والدورة الدموية.
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اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

مصرع طبيب وإصابة 8 أشخاص في 3 حوادث سير

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، حادثين مروريين صباح اليوم الإثنين، أسفرا عن إصابة 6 أشخاص، فيما شهد طريق أسيوط منفلوط الزراعى وقوع حادث مروري ثالث أسفر عن مصرع طبيب وإصابة 2 آخرين، وتولت الأجهزة الأمنية التدخل السريع لانقاذ ركاب السيارات التى تعرضت للحوادث الثلاثة، وسرعان ما تم إرسال سيارات إسعاف إلى أماكن الحوادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، فيما حررت الأجهزة الأمنية محاضر بالوقائع الثلاثة، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.
الطفل -مروان (2)

والدا «مروان» يتبادلا الاتهامات والطفل: «عايز ماما»

أمرت النيابة بإيداع الطفل "مروان" الذى ظهر فى فديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتدي فيه والدته عليه بالضرب والتسبب في سقوطه على الأرض، لإكراهه على مناشدة والده بأن يحضر لاصطحابه والعيش معه، لأن والدته لا تريد بقائه معها وتربيته، مؤقتًا فى إحدى دور الرعاية، لحين انتهاء الخبراء الاجتماعيين من فحص الحالة ووضع التوصيات بشأنها، علاوة على اتخاذ قرار فى ختام التحقيقات مع الأم والأب، عقب ورود التحريات الأمنية بشأن الواقعة، ومن المقرر صدور قرار بشأن الأبوين والطفل اليوم عقب ورود التحريات الأمنية إلى النيابة العامة.
اعدام

تنفيذ الإعدام على المتهم باغتصاب طفلة البامبرز

أعلن محامون أن القوات الأمنية نفذت حكم الإعدام فى حق "إبراهيم محمود"، 35 سنة، عاطل، والمتهم فى قضية اغتصاب الطفلة "جنى" البالغ عمرها 20 شهرا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، وذلك تنفيذًا للحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض بإعدامه شنقًا، جراء الإثم الذى ارتكبه باختطاف الطفلة وهتك عرضها واغتصابها والشروع فى قتلها، وهو الحكم الذى أعربت أسرة الطفلة المجني عليها عن أنه قمة العدالة وعنوان الحقيقة، وشفى غليل الأم والأب وأنصفهما، مؤكدين أن الحكم سيكون رادعا لكل شيطان تسول له نفسه أن تمتد يده بالسوء إلى طفل بريء.
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