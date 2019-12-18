مصرع 12 عامل فى حادث تصادم سيارتين نقل بالمنوفية

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

أرشيفية

شهد الطريق الواصل بين مركز شبين الكوم ومدينة السادات، وتحديدًا فى منطقة بالحزام الأخضر بمحافظة المنوفية، حادث مروري مروع، إذ أطاحت سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع، بسيارة أخرى نصف نقل كان يستقلها عدد كبير من العمال، وتسبب الحادث فى مصرع 12 عاملًا كانوا يستقلون السيارة النصف نقل المكشوفة وغير المخصصة لركوب الأشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتولى المسعفون حمل مصاب وحيد مازال على قيد الحيابة إلى أقرب مستشفى السادات العام، لتلقي العلاج ومحاولة إسعافه.

وأعلن الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن إيداع 10 من جثامين الضحايا مستشفى حميات منوف، و2 آخرين المستشفى الجامعي بشبين الكوم. كانت غرفة العمليات بالديوان العام لمحافظة المنوفية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نصف نقل تحمل عمالا مع سيارة نقل بمنطقة الحزام الأخضر بمدخل