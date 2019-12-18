رياضة

ليفربول يتسلح بالتاريخ أمام مونتيري بمونديال الأندية

يتطلع ليفربول للفوز بلقب البطولة الحالية للحفاظ على الهيمنة الأوروبية على لقب مونديال الأندية؛ حيث أحكم أبطال القارة الأوروبية على البطل العالمي في آخر 6 أعوام
١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
ليفربول
ليفربول
وسط قدر هائل من الترشيحات والتكهنات، يستهل نادي ليفربول الإنجليزي رحلة البحث لقبه الأول في بطولات كأس العالم للأندية، عندما يلتقي مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على استاد خليفة الدولي، في نصف نهائي للنسخة الحالية من البطولة. وتمثل المباراة، ضربة البداية لليفربول في البطولة؛ نظرًا لأن نظام البطولة الحالي يجنب بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية المشاركة في الدورين الأول، والثاني حيث يبدأ كل منهما مسيرته من خلال المربع الذهبي.
وستكون مباراة اليوم هي الخطوة الثانية لمونتيري في البطولة الحالية؛ حيث استهل الفريق مسيرته في البطولة بفوز مثير وصعب على السد القطري (3-2) في الدور الثاني للبطولة.ويتطلع ليفربول، للفوز بلقب البطولة الحالية للحفاظ على الهيمنة الأوروبية على لقب مونديال الأندية؛ حيث أحكم أبطال القارة الأوروبية على البطل
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برشلونة - ريال مدريد

كلاسيكو ناري بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو

استفاد مدربا برشلونة وريال مدريد، إرنستو فالفيردي والفرنسي زين الدين زيدان من تأجيل موعد الكلاسيكو بسبب الأزمة السياسية في إقليم كاتالونيا، إذ أنهما يخوضان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 9 مساء، موقعة الـ"كلاسيكو" المؤجلة دون أي خوف على منصبيهما، بعد أن تحسن أداء الفريقين في الآونة الأخيرة. لو أقيمت المباراة المقررة في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني في موعدها السابق أواخر أكتوبر، لكان أحد الفريقين بمدرب جديد حاليا لأن مقصلة الإقالة كانت تهدد فالفيردي وزيدان في تلك الفترة نتيجة وضع الفريقين، لكن تم إرجاؤها بسبب أعمال العنف في كاتالونيا.
دورتموند

دورتموند يتعادل إيجابيًّا مع ليبزيج الألماني

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، لقاء بوروسيا دورتموند وار بي ليبزيج، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، والتي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الأسبوع الـ16 من عمر بطولة الدوري الألماني (البونديسليجا)، وسجل أهداف دورتموند جوليان فيجل في الدقيقة الـ23، وجوليان رندات في الدقيقة الـ 34، وجيدون سانشو في الدقيقة الـ55، بينما سجل أهداف ليبزيج تيمو فيرنر في الدقيقة الـ47 والـ35، وباتريك شيك في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة.
رضا شحاته

رضا شحاتة: حسام غالي يقوم بدور احترافي في الجونة

يرى رضا شحاتة المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن فريقه لا يحتاج لأي صفقة خلال شهر يناير المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي فاز بها الفريق الساحلي على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "لا يهمني الاستمرار على رأس القيادة الفنية أم لا، أنا مستعد العمل كرجل أول أو ثان، أبحث عن العمل وليس المناصب".
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محمد صلاح (2)

صلاح يقود ليفربول للفوز على واتفورد بالبريميرليج

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49ى نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسعة نقاط في المركز الأخير. المباراة بدأت بضغط مفاجئ من لاعبي واتفورد في مفاجأة غير متوقعة لأصحاب الأرض، وصادف الضيوف سوء تويفق في العديد من الهجمات بشكل ملحوظ الأمر الذي علر رمته حاول ليفربول إثبات الذات، حتى مرت أول 20 دقيقة بدون تسجيل أي أهداف.
محمد صلاح

البالون دور.. محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم

حصد الدولي المصري محمد صلاح والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور" للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، ويشهد الحفل اختيار أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل حارس مرمى، ويتم حسم الفائزين عن طريق تصويت الصحفيين الرياضيين حول العالم. وتمكن محمد صلاح من حصد المركز الخامس يأتي خلفه الفرنسي كيليان مبابي سادسًا.
أرسنال - نوريتش سيتي

آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام نوريتش سيتي

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة آرسنال ونظيره نوريتش سيتي، التي أقيمت على ملعب «كارو رود»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تيمو بوكي سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوباميانج هدف التعادل، وأضاف كانتويل الهدف الثاني، وعاد أوباميانج وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، ليحصد كل فريق نقطة، ليرفع الجانرز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، في المقابل ظل فريق نوريتش في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب البريميرليج.
محمد صلاح - ساديو ماني

ليفربول يحدد بديل صلاح وماني من الدوري الفرنسي

يبدو أن ليفربول بدأ في التفكير في إيجاد بديل لكل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وزميله في الريدز، النجم السنغالي ساديو ماني، حيث دخل في منافسة قوية مع توتنهام، بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين في خط الهجوم خلال الموسم الحالي، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع الجناح الهولندي ممفيس ديباي، نجم ليون ومنتخب الطواحين الهولندية، ويريد الريدز أن يكون ديباي منافسًا لمحمد صلاح وساديو ماني، نجمي الفريق، في خط الهجوم، حتى لا يتأثر ليفربول في حالة غياب أحدهما ويزيد من المنافسة داخل الفريق.
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