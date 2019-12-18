احذروا الشبورة في الصباح.. طقس الخميس مائل للدفء
١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
شبورة - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 11 22شبين الكوم 11 21طنطا 11 21دمنهور 11 20الإسكندرية 11 21بلطيم 11 20مطروح 12 19السلوم 11 20 سيوة 09 19 بورسعيد 14 21دمياط 16 21الزقازيق 12 21الاسماعيلية 10 22السويس 10 21العريش 11 20 رفح 10 20رأس سدر 12 23 نخل 01 20 نويبع 15
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا
الصغرى العظمى
القاهرة 11 22
شبين الكوم 11 21
طنطا 11 21
دمنهور 11 20
الإسكندرية 11 21
بلطيم 11 20
مطروح 12 19
السلوم 11 20
سيوة 09 19
بورسعيد 14 21
دمياط 16 21
الزقازيق 12 21
الاسماعيلية 10 22
السويس 10 21
العريش 11 20
رفح 10 20
رأس سدر 12 23
نخل 01 20
نويبع 15 22
طابا 08 21
كاترين 01 15
الطور 13 24
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 14 25
مرسى علم 16 25
الفيوم 10 22
بنى سويف 10 22
المنيا 09 22
أسيوط 08 21
سوهاج 09 22
قنا 09 24
الأقصر 09 25
أسوان 11 26
أبوسمبل 14 25
الوادى الجديد 11 24
شلاتين 18 25
ابو رماد 17 24
حلايب 19 24
رأس حدربة 19 24