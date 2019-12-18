احذروا الشبورة في الصباح.. طقس الخميس مائل للدفء

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

شبورة - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 11 22شبين الكوم 11 21طنطا 11 21دمنهور 11 20الإسكندرية 11 21بلطيم 11 20مطروح 12 19السلوم 11 20 سيوة 09 19 بورسعيد 14 21دمياط 16 21الزقازيق 12 21الاسماعيلية 10 22السويس 10 21العريش 11 20 رفح 10 20رأس سدر 12 23 نخل 01 20 نويبع 15