هل تسعى قمة كوالالمبور لإنشاء تكتل إسلامي جديد؟

القمة الإسلامية بكوالالمبور ستقتصر على مشاركة كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الإيراني حسن روحاني، إضافة إلى الدولة المضيفة

تحرير:وفاء بسيوني ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

مهاتير محمد

يبدو أن القمة الإسلامية التي المصغرة التي تستضيفها ماليزيا اليوم الأربعاء، فشلت قبل أن تبدأ نتيجة غياب العديد من الدول الإسلامية عن تلك القمة أبرزها المملكة العربية السعودية، ومن هنا تنطلق القمة في غياب القوى العربية الإسلامية الكبرى. وتعقد قمة كوالالمبور الإسلامية 2019 في الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر الجاري، وهي القمة التي دعا إليها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، كقمة إسلامية مصغرة تجمع ماليزيا وتركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان وغياب الدول العربية.

إلا أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أخبر ماليزيا بأنه لن يتمكن من حضور القمة الإسلامية في كوالالمبور، والذي يعد أحد أكبر المؤيدين لفكرة المؤتمر المصغر، وتخفيض مستوى التمثيل إلى وزير الخارجية. وحول اعتذار رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان عن حضور القمة، قال مهاتير: "هذا اختياره. لا يمكننا إكراهه،