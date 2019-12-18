سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل تسعى قمة كوالالمبور لإنشاء تكتل إسلامي جديد؟

القمة الإسلامية بكوالالمبور ستقتصر على مشاركة كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الإيراني حسن روحاني، إضافة إلى الدولة المضيفة
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
مهاتير محمد
مهاتير محمد
يبدو أن القمة الإسلامية التي المصغرة التي تستضيفها ماليزيا اليوم الأربعاء، فشلت قبل أن تبدأ نتيجة غياب العديد من الدول الإسلامية عن تلك القمة أبرزها المملكة العربية السعودية، ومن هنا تنطلق القمة في غياب القوى العربية الإسلامية الكبرى. وتعقد قمة كوالالمبور الإسلامية 2019 في الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر الجاري، وهي القمة التي دعا إليها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، كقمة إسلامية مصغرة تجمع ماليزيا وتركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان وغياب الدول العربية.
إلا أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أخبر ماليزيا بأنه لن يتمكن من حضور القمة الإسلامية في كوالالمبور، والذي يعد أحد أكبر المؤيدين لفكرة المؤتمر المصغر، وتخفيض مستوى التمثيل إلى وزير الخارجية. وحول اعتذار رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان عن حضور القمة، قال مهاتير: "هذا اختياره. لا يمكننا إكراهه،
اقرأ المزيد
النائب- الألماني -السابق- محمد- كيليتش

«أهان أردوغان».. تركيا تصدر أمرا بتوقيف نائب ألماني سابق

أكد فيسيل أوك محامي النائب الألماني السابق عن حزب الخضر محمد كيليتش، أن محكمة تركية أصدرت اليوم الثلاثاء، أمرا بتوقيف النائب الألماني السابق على خلفية اتهامه بـ«إهانة إردوغان»، وطبقا للإذاعة الألمانية، فإن النائب الألماني السابق «52 عاما» كليتش من أصل تركي، سبق أن شغل عضوية البرلمان «بوندستاج» في الفترة من 2009 إلى 2013 عن حزب الخضر، ولا يزال يعمل محاميا في هايدلبرج جنوب غرب ألمانيا وناشط سياسي.
ابراهيم نصر الدين

أستاذ علوم سياسية: الاتفاق التركي الليبي لا قيمة له

التقت «التحرير» الأستاذ الدكتور إبراهيم نصر الدين أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، لأخذ رأيه بشأن الاتفاق التركي الليبي، والوضع الحالي في دولة الجوار، وما ستؤول إليه الأوضاع، وكان لنا الحوار التالي، الذي أكد فيه على أن أردوغان يعجز عن المواجهة العسكرية، وأن هناك تنسيق إيطالي تركيا في ليبيا، والعالم كله ضد أنقرة، متوقعا أن الجيش الوطني الليبي سيدخل طرابلس قريبا، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية سيهرب.
اردوغان والسراج - ليبيا

الاتفاق التركي الليبي.. أنقرة تعادي مصر في البحر المتوسط

في 27 نوفمبر الماضي، أبرمت تركيا ممثلة في الرئيس رجب طيب أردوغان وليبيا ممثلة في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، مذكرتي تفاهم حول مناطق النفوذ البحري بين البلدين في البحر المتوسط، فضلا عن تعاون واتفاق أمني، أعلنت بموجبه أنقرة أنها مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق، وهو الاتفاق الذي لاقى اعتراضا من مصر واليونان وقبرص، معتبرة أنه غير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي.
كيم-جونج-اون-زعيم-كوريا-الشمالية-2

إعفاء كوريا الشمالية من عقوبات بـ3 ملايين دولار

منح مجلس الأمن الدولي إعفاء من العقوبات بقيمة 3 ملايين دولار مفروضة على كوريا الشمالية، لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل شحن المواد اللازمة لبرامج الرعاية الصحية في كوريا الشمالية، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي وافقت على طلب اليونيسيف بإعفاء المواد، اللازمة لإيصال إمدادات المياه الآمنة للجماعات والأطفال، لأغراض برامج الرعاية الصحية والنظافة الصحية التابعة لها.
اقرأ المزيد من الأخبار
برويز مشرف

الحكم بإعدام رئيس باكستان السابق بتهمة الخيانة العظمى

قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، على الرئيس السابق برويز مشرف، بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن محكمة خاصة، شكلت لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، أصدرت حكما بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لـ3 أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور. وكانت محكمة في إسلام أباد، أصدرت في 2015 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق برويز مشرف.
القمة الخليجية 2

بعد ابتسامة الملك سلمان.. هل اقترب حل أزمة قطر؟

كانت تلوح في الأفق مؤشرات إيجابية باقتراب الأزمة القطرية من الحل، إلا أن تلك المؤشرات قد تبددت بعد القمة الخليجية الـ40، التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض، إذ لم يتضمن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي أي إشارات مباشرة إلى تلك الأزمة. وربما زاد من تعقيد المشهد عدم حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، رغم توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة له للمشاركة في القمة، لكنه شارك رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، بتكليف من تميم.
أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد-آل-ثاني (1)

وفد قطري رسمي في السعودية تزامنا مع «أنباء المصالحة»

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة 145 للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء". ومثل المريخي قطر في قمة العام الماضي، في وقت توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، إلى جمهورية رواندا وسط القارة الإفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في السعودية.
عادل الجبير

الجبير: إيران تهدد المنطقة كلها ولن نتحمل عدوانيتها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها. وأضاف الجبير خلال كلمته في منتدى روما للحوار المتوسطي أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، ندعم حملة "الضغط الأقسى"، مشددا على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم. وأشار إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مؤكدا أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]