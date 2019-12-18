هل تسعى قمة كوالالمبور لإنشاء تكتل إسلامي جديد؟

القمة الإسلامية بكوالالمبور ستقتصر على مشاركة كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الإيراني حسن روحاني، إضافة إلى الدولة المضيفة
يبدو أن القمة الإسلامية التي المصغرة التي تستضيفها ماليزيا اليوم الأربعاء، فشلت قبل أن تبدأ نتيجة غياب العديد من الدول الإسلامية عن تلك القمة أبرزها المملكة العربية السعودية، ومن هنا تنطلق القمة في غياب القوى العربية الإسلامية الكبرى.
وتعقد قمة كوالالمبور الإسلامية 2019 في الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر الجاري، وهي القمة التي دعا إليها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، كقمة إسلامية مصغرة تجمع ماليزيا وتركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان وغياب الدول العربية.
إلا أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أخبر ماليزيا بأنه لن يتمكن من حضور القمة الإسلامية في كوالالمبور، والذي يعد أحد أكبر المؤيدين لفكرة المؤتمر المصغر، وتخفيض مستوى التمثيل إلى وزير الخارجية.
وحول اعتذار رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان عن حضور القمة، قال مهاتير: "هذا اختياره. لا يمكننا إكراهه،
إلا أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أخبر ماليزيا بأنه لن يتمكن من حضور القمة الإسلامية في كوالالمبور، والذي يعد أحد أكبر المؤيدين لفكرة المؤتمر المصغر، وتخفيض مستوى التمثيل إلى وزير الخارجية.
وحول اعتذار رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان عن حضور القمة، قال مهاتير: "هذا اختياره. لا يمكننا إكراهه، ولا إكراه في الإسلام. لا يستطيع حضور هذه القمة، وربما لديه مشاكل أخرى"، معربا عن "اعتقاده بأن لدى نظيره الباكستاني عمران خان أسبابه الخاصة لعدم تمكنه من حضور قمة كوالالمبور 2019"، وفقا للوكالة الماليزية.
وبغياب خان فإنه سيكون ثاني زعيم يتراجع عن المشاركة في هذه القمة الإسلامية المصغرة، بعد تراجع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
ومن هنا نجد أن القمة ستقتصر على مشاركة كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني حسن روحاني، إضافة إلى الدولة المضيفة.
جاءت فكرة عقد القمة الإسلامية بماليزيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خلال لقاء رئيس الوزراء مهاتير محمد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان عمران خان.
وبحسب الموقع الرسمي للقمة، تتخذ "دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية" عنواناً لها، والهدف من انعقادها هذه المرة هو "النقاش والبحث عن حلول عملية، لمواجهة المشاكل التي تواجه العالم الإسلامي والمسلمين حول العالم".
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وبرزت تصريحات نسبت لرئيس الوزراء الماليزي، بأن القمة الإسلامية التي تستضيفها بلاده "تهدف لأن تحل محل منظمة التعاون الإسلامي وإنشاء تكتل إسلامي جديد بعيدا عن السعودية"، الـمر الذي دفع بمكتب مهاتير محمد لإصدار بيان يؤكد على أن القمة "لا تهدف إلى إنشاء كتلة إسلامية جديدة كما أشار إليه بعض منتقديها..".
وأكد بيان رئيس الوزراء الماليزي على أن "القمة ليست منبراً لمناقشة أمور تتعلق بالدين الإسلامي، وإنما عقدت خصيصاً لمعالجة حال الأمة المسلم"، لافتا إلى أن "القمة تحاول إطلاق نهج جديد في تعاون الأمة الإسلامية".
مهاتير محمد استبق القمة بإجراء مكالمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وفي تعقيبه على المكالمة المرئية مع الملك سلمان قال رئيس وزراء ماليزيا: "من الأفضل أن تستمر السعودية لعب دورها.. إن ماليزيا صغيرة للغاية لتتكلف الدور المعني.. القمة تهدف إلى إيجاد حلول جديدة للأمة الإسلامية".
وتابع قائلا: "إن الملك سلمان يفكر أن القضايا التي تهم الأمة الإسلامية من الأفضل مناقشتها في اجتماعات تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بدلاً من أن يناقشها جزء صغير من أعضاء المنظمة وإذا نظمت السعودية أية قمة لمناقشة الأمر ذاته، فنحن على استعداد للحضور"، بحسب الـ "سي إن إن".
وشدد الملك سلمان خلال حديثه مع رئيس وزراء ماليزيا على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة، في رسالة واضحة لرفضه عقد قمة مصغرة لا تضم كل أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
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وأكثر ما يثير الشك نحو إمكانية تحقيق نجاح أو إيجاد حلول من خلال القمة الإسلامية المصغرة، التي تقلص عدد حضورها إلى 4 دول فقط، هو غياب آلية واضحة لاختيار هذه الدول لتمثل المسلمين في مؤتمر مصغر، وعدم وضوح الرؤية من ورائها، والهدف الذي تسعى لتحقيقه بعيدًا عن منظمة التعاون الإسلامي.
وبالرغم من أن رئيس الوزراء الماليزي قال إن قمة كوالالمبور ليست بديلاً عن منظمات دولية، مثل منظمة التعاون الإسلامي؛ لأنها منظمة كبيرة للغاية، على حد تعبيره، إلا أنه عاد وقال: "بإمكاننا ضم بقية الدول الأعضاء فيها (يقصد دول منظمة التعاون الإسلامي) إلى قممنا مستقبلاً".
ويرى مراقبون أن القمة التي تشارك فيها بعض الدول الإسلامية وهى قطر وتركيا وإيران في ماليزيا، لن تحقق أحلام الأمة الإسلامية مشيرين إلى أنها ترسخ للخلاف بين الدول الإسلامية.
وتصدر وسم "قمة الضرار" بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني بتغريدة على هذا الوسم: "اي قمة حضورها هو الأهم لمصلحة شعوبنا؟ قمة مجلس التعاون في الرياض أم قمة مصغرة في أقصى الأرض؟".
من جهته قال الأمير السعودي سطام بن خالد بتغريدة: "قمة الضرار فشلت وتبددت أحلام الصغار.. أي قمة لا تتصدرها المملكة العربية السعودية.. فإنها تفشل قبل أن تبدأ ... هذه هي الحقيقة"، الأمر الذي دفع بالإعلامي القطري، عبدالله العذبة للتعليق على تغريدة الأخيرة قائلا: "وضح لنا يا سطام عن أي دور سعودي تتحدث؟؟".
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فيما غلق مغرد آخر: "سيعود تميم لمبارياته وسيعود مهاتير لمتحف الشمع وسيعود أردوغان لاستقبال إهاناته وسيعود روحاني للبكاء على إنهياره وستبقى السعودية رأس الأمة الاسلامية ...".