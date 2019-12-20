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«قشر البرتقال».. ماسك يحمي البشرة من علامات الشيخوخة

من أفضل المكونات التي يمنكك خلطها مع مسحوق قشر البرتقال: ماء الورد وزيت جوز الهند واللبن، كما يعتبر قشر البرتقال وبيكربونات الصودا ومسحوق الشوفان خيار رائع لتقشير البشرة
تحرير:إسراء سليمان ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
فوائد قشر البرتقال
فوائد قشر البرتقال
لكل فاكهة فوائد عديدة، ويعتبر البرتقال من أهم الفواكه التي يجب تناولها في الشتاء، لأنه غني بالعناصر الهامة التي يحتاجها الجسم، على سببل المثال يحتوي على معدلات عالية من فيتامين C والفوسفور والحديد والكالسيوم، وبالتالي يتميز بخصائص مضادة لنزلات البرد والأنفلونزا، ولكن هل تعلم أن قشر البرتقال هام أيضًا، حيث يتميز بعدة استخدامات حيث يعمل على توهج البشرة ويمنحها ملمس ناعم، بالإضافة إلى أنه يعتبر علاج فعال للبشرة الدهنية ويكافح علامات تقدم العمر، نقلًا عن "boldsky".
بعد تناول البرتقال نقوم بإلقاء القشر، حيث يعتقد البعض أنه غير مفيد على الإطلاق، ولكن الذي لا تعرفه أنه أيضًا محمل بعديد من الاستخدامات الهامة، فيتميز بخصائص تفيد البشرة بشكل كبير، ماسك قشر البرتقال يعتبر من أكثر الوسائل الشائعة لإعطاء حيوية للبشرة وللحصول على فوائده، يمكنك إما هرسه في شكل مسحوق أو الحصول
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الطماطم.. خضراوات وماسكات مضادة لحب الشباب

تحدثنا مسبقًا عن الكركم وفوائده الرائعة، في عمل ماسكات طبيعية للحفاظ على صحة الشعر والوجه، حيث يحتوي الكركم على مكون قوي يعرف بالكركمين، يساعد في الحصول على هذه الفوائد، وليس التوابل فقط هي من تساعد في الحفاظ على الصحة، ولكن الخضراوات أيضًا مثل الطماطم لها تأثير خاص، حيث أثبتت العديد من الدراسات فاعلية الطماطم في التخلص من حب الشباب، والآثار التي يتركها، فماسك الطماطم والزبادي ينظف البشرة بعمق من الأتربة والجراثيم، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "boldsky".
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لتطبيق «المانيكير» بطريقة مثالية.. اتبع 6 حيل سحرية

تهتم المرأة دائمًا بجمال بشرتها ومظهرها الخارجي، لذا تتبع روتين يومي للحصول على بشرة نضرة ومظهر رائع، وبالنسبة للأظافر، فلها روتين عناية خاص بها، على سبيل المثال إزالة الزوائد الجلدية، وترطيبها باستمرار، بالإضافة إلى استخدام المبرد لكي تكون جميعها في مستوى واحد، وبالنسبة لطلاء الأظافر "المانيكير". توجد بعض الطرق البسيطة التي يمكنك القيام بها، لضمان أن يكون لديك "مناكير" مثالي في المنزل، عن طريق استخدام مرطب جيد ووضع "المانيكير" من المنتصف لأعلى، وغيرها من النصائح الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
الكركم

«الكركم».. توابل صحية وماسك طبيعي مضاد للبثور

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