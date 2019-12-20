«قشر البرتقال».. ماسك يحمي البشرة من علامات الشيخوخة

من أفضل المكونات التي يمنكك خلطها مع مسحوق قشر البرتقال: ماء الورد وزيت جوز الهند واللبن، كما يعتبر قشر البرتقال وبيكربونات الصودا ومسحوق الشوفان خيار رائع لتقشير البشرة

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

لكل فاكهة فوائد عديدة، ويعتبر البرتقال من أهم الفواكه التي يجب تناولها في الشتاء، لأنه غني بالعناصر الهامة التي يحتاجها الجسم، على سببل المثال يحتوي على معدلات عالية من فيتامين C والفوسفور والحديد والكالسيوم، وبالتالي يتميز بخصائص مضادة لنزلات البرد والأنفلونزا، ولكن هل تعلم أن قشر البرتقال هام أيضًا، حيث يتميز بعدة استخدامات حيث يعمل على توهج البشرة ويمنحها ملمس ناعم، بالإضافة إلى أنه يعتبر علاج فعال للبشرة الدهنية ويكافح علامات تقدم العمر، نقلًا عن "boldsky".

بعد تناول البرتقال نقوم بإلقاء القشر، حيث يعتقد البعض أنه غير مفيد على الإطلاق، ولكن الذي لا تعرفه أنه أيضًا محمل بعديد من الاستخدامات الهامة، فيتميز بخصائص تفيد البشرة بشكل كبير، ماسك قشر البرتقال يعتبر من أكثر الوسائل الشائعة لإعطاء حيوية للبشرة وللحصول على فوائده، يمكنك إما هرسه في شكل مسحوق أو الحصول

بعد تناول البرتقال نقوم بإلقاء القشر، حيث يعتقد البعض أنه غير مفيد على الإطلاق، ولكن الذي لا تعرفه أنه أيضًا محمل بعديد من الاستخدامات الهامة، فيتميز بخصائص تفيد البشرة بشكل كبير، ماسك قشر البرتقال يعتبر من أكثر الوسائل الشائعة لإعطاء حيوية للبشرة وللحصول على فوائده، يمكنك إما هرسه في شكل مسحوق أو الحصول على مسحوق قشر البرتقال من السوق، توجد عدة طرق يمكنك من خلالها تطبيق قشر البرتقال، بداية من علاج حب الشباب إلى التخلص من الرؤوس السوداء وعلامات تقدم العمر، ستجده في النهاية حل لجميع مشكلات البشرة التي تعاني منها.

ما يلي بعض من الفوائد الهامة لقشرة البرتقال:

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1-الحماية من حب الشباب

يحتوي البرتقال على معدلات عالية من فيتامين ، يتميز هذا الفيتامين بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وبالتالي يساعد في التخلص من حب الشباب، والشفاء من الالتهابات، إضافة إلى التخلص من فرط التصبغ، الذي يحدث نتيجة لحب الشباب.

2-تقشير البشرة

يؤدي تراكم الجلد الميت على بشرتك، إلى انسداد المسام، وينتج عنه العديد من المشكلات الجلدية، فنظرًا أن البرتقال غني بحمض الستريك، فيعتبر مقشر جيد للبشرة، لإزالة خلايا الجلد الميتة، وينعش الجلد بشكل ملحوظ.

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3-التخلص من البشرة الباهتة

إذا كنت تعاني من البشرة الباهتة، فماسك قشر البرتقال هو الحل، وذلك لأنه يتميز بعديد من الخصائص الهامة، التي تعطي بشرتك التوهج المرجو، وبالتالي سيوفر لك حماية كبيرة من البشرة الباهتة.

4-تفتيح البشرة

يتميز البرتقال بخصائص مضادة للأكسدة، تساعد في حماية البشرة من تلف الجذور الحرة، كما يعمل حمض الستريك على تقشير مثالي للجلد، هذه الخصائص التي يتميز بها ماسك قشر البرتقال تساعد أيضًا في تفتيح البشرة وتوحيد اللون.

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5-توهج طبيعي للبشرة

يعمل ماسك قشر البرتقال على إزالة الأتربة والجراثيم من وجهك، وبالتالي تصبح بشرتك متوهجة، وخالية من الحبوب أو البثور.

6-معالجة البشرة الدهنية

حمض الستريك الموجود في البرتقال، لديه خصائص المواد القابضة، وبالتالي يساعد في السيطرة على إنتاج زيوت الوجه، بينما الخصائص المرطبة للبرتقال، تحافظ على نضارة الوجه من الجفاف، وخاصة في فصل الشتاء.

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7-مكافحة علامات التقدم في العمر

يعمل فيتامين C كمضاد قوي للأكسدة، ويساعد في حماية البشرة من تلف الجذور الحرة، التي تسرع من ظهور علامات التقدم بالعمر، وخاصة التجاعيد وخطوط الوجه، لذا يعد ماسك قشر البرتقال خيار مثالي للتخلص من أعراض الشيخوخة المرتبطة بالوجه.

ومن أفضل المكونات التي يمكنك خلطها مع مسحوق قشر البرتقال :ماء الورد وزيت جوز الهند واللبن، كما يعتبر ماسك قشر البرتقال وبيكربونات الصودا ومسحوق الشوفان، من أفضل ما يمكن تطبيقه لتقشير جيد للبشرة.

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