الأطعمة الحارة تخفض خطر الوفاة بأمراض القلب

الأشخاص الذين غالبا ما يتناولون الفلفل الحار ينخفض لديهم خطر الوفاة بسب أمراض القلب بنسبة 23% بالمقارنة مع الذين لا يتناولونه، حيث أجرى الباحثون اختبارات خلال 8 سنوات
الأطعمة الحارة لها مذاق خاص، تشجع على تناول الطعام، وقد تصل إلى الإدمان لدى بعض الأشخاص، بمعنى أن البعض قد لا يستطيع تناول الطعام إلا حارا، وبالرغم أن لها آثار جانبية تتمثل في الإصابة بالإمساك والبواسير، لكن يجب النظر إلى الجانب الإيجابي أيضا.
منذ القدم، كانت تصنع الزوجات الزنجبيل من أجل علاج اضطرابات المعدة، وتنصح بمضغ القرنفل لتقليل وجع الأسنان، وكان الأمر الذي أثبتته الأبحاث الحديثة أن تناول الفلفل الحار يمكنه تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
الاستهلاك المنتظم للتوابل الحارة أي لأكثر من 4 مرات في الأسبوع، يرتبط بتقليل خطر الوفاة الناتج عن مشكلات القلب والأوعية الدموية.
ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، فإن الأشخاص الذين غالبا ما يتناولون الفلفل الحار ينخفض لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 23% بالمقارنة
الاستهلاك المنتظم للتوابل الحارة أي لأكثر من 4 مرات في الأسبوع، يرتبط بتقليل خطر الوفاة الناتج عن مشكلات القلب والأوعية الدموية.
ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، فإن الأشخاص الذين غالبا ما يتناولون الفلفل الحار ينخفض لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 23% بالمقارنة مع الذين لا يتناولونه، حيث أجرى الباحثون اختبارات على آلاف الأشخاص خلال 8 سنوات.
خلال فترة البحث، وجد العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الحارة التي تساعدهم على التعرق، انخفض لديهم خطر الوفاة بأزمة قلبية بنسبة 40%.
وأوضحت ماريالورا بونشيو، عالمة الأوبئة في إيطاليا: "سواء كان الشخص يتبع نظاما غذائيا صحيا أو لا يتناول الكثير من الأطعمة الصحية، فتركيزه على الفلفل الحار يعطيه تأثير وقائي".
ومن المهم الآن تعامل الأبحاث بطريقة جدية لإعطاء أدلة علمية أكثر قوة حول تأثير الفلفل الحار على أمراض القلب من خلال إجراء التجارب على أشخاص من مختلف الدول لمعرفة كمية الاستهلاك، ثم إعطاء أفضل طرق الحماية.
حتى الآن لم يجد الباحثون علاقة بين الجرعة التي يمكن استهلاكها من الفلفل الحار، وبالتالي هذا يلقي الضوء حول الكمية التي على الأشخاص استهلاكها للوقاية من أمراض القلب فيما بعد.
ونصح الباحثون بجعل الفلفل الحار كجزء من النظام الغذائي سواء عن طريق تناوله كخضروات أو إضافته إلى الأطعمة كتوابل، فبالإضافة إلى مذاقه اللذيذ وفوائده الصحية، فإنه يعطي متعة عند تناوله.
فوائد أخرى للفلفل الحار
إفراز مخاط المعدة
في كتاب «أشباة القلويات الحديثة» أشار مؤلفوه إلى أن مادة الكابسيسين يمكنها تحفيز نشاط المعدة، حيث تعطي إشارة إلى المعدة لإنتاج المزيد من مخاط المعدة الذي يساعد في عملية الهضم، وبهذا فإن الفلفل الحار يزيد من سرعة الهضم واستخدام الطاقة في الجسم.
محاربة البكتيريا
اقترح مقال من مركز Langone الطبي في جامعة نيويورك، أنه بالإضافة إلى تحفيز الإنزيمات الهاضمة، قد تقاوم مادة الكابسيسين في الفلفل الحار البكتيريا الضارة بالمعدة أيضا، حيث إن هذه البكتيريا قد تسبب العدوى أو تؤدي إلى الإصابة بالإسهال.
تقليل الشهية
قد تلعب المادة الموجودة في الفلفل الحار دورا في تقليل شهيتك، حيث وجد علماء من جامعة بيردو أن الفلفل الحار ساعد على تقليل الشهية، خاصة عند الأشخاص الذين لا يتناولونه باستمرار، كما أشار المشاركون في الدراسة إلى أن تناول الفلفل الحار ساعدهم بالفعل في خفض الشعور بالجوع، وبهذا يقل الضغط على الجهاز الهضمي، ويساعد في فقدان الوزن.
الفلفل الحار خطر في هذه الحالات
1- البواسير
سيئ للبواسير لأن الأوعية الدموية الملتهبة، ومع تناول الفلفل الحار في نفس الوقت يُحدث المزيد من الالتهاب والألم وحتى النزيف، لذا إذا كنت مصابا بالبواسير فتجنب على الفور تناول الفلفل الحار وأي أطعمة حارة أخرى.
2- تهيج الجلد
رغم أن الفلفل الحار له آثار صحية على نظام القلب والأوعية الدموية، لكنه مهيج للجلد، وعند الإفراط في تناوله قد يسبب طفحًا وحكة وحرقة قوية مع ألم لاذع، ومن المستحسن تجنب فرك عينيك أو المناطق الحساسة الأخرى وارتداء القفازات عند التعامل مع الفلفل الحار.