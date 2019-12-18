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الأطعمة الحارة تخفض خطر الوفاة بأمراض القلب

الأشخاص الذين غالبا ما يتناولون الفلفل الحار ينخفض لديهم خطر الوفاة بسب أمراض القلب بنسبة 23% بالمقارنة مع الذين لا يتناولونه، حيث أجرى الباحثون اختبارات خلال 8 سنوات
تحرير:فيروز ياسر ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الأطعمة الحارة
الأطعمة الحارة
الأطعمة الحارة لها مذاق خاص، تشجع على تناول الطعام، وقد تصل إلى الإدمان لدى بعض الأشخاص، بمعنى أن البعض قد لا يستطيع تناول الطعام إلا حارا، وبالرغم أن لها آثار جانبية تتمثل في الإصابة بالإمساك والبواسير، لكن يجب النظر إلى الجانب الإيجابي أيضا. منذ القدم، كانت تصنع الزوجات الزنجبيل من أجل علاج اضطرابات المعدة، وتنصح بمضغ القرنفل لتقليل وجع الأسنان، وكان الأمر الذي أثبتته الأبحاث الحديثة أن تناول الفلفل الحار يمكنه تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
الاستهلاك المنتظم للتوابل الحارة أي لأكثر من 4 مرات في الأسبوع، يرتبط بتقليل خطر الوفاة الناتج عن مشكلات القلب والأوعية الدموية. ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، فإن الأشخاص الذين غالبا ما يتناولون الفلفل الحار ينخفض لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 23% بالمقارنة
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حليب الأبقار والصويا.. ما كمية السكر الموجودة فيهما؟

من منا لا يحب تناول الحليب وفي الغالب ما تناولت المعلب منه مرة على الأقل، وربما لاحظت أن أغلب الأنواع تحتوي على السكر، ولكن هذا لا يعني كون السكر الموجود بالحليب مضر، بل من المهم أن تعرف من أين يأتي والكمية الموجودة داخله، وذلك من أجل اختيار النوع الأفضل لصحتك. الكثير من الأشخاص يحاولون تجنب السكر المضاف، وهذا الأمر جيد بالنسبة للصحة، وذلك لأن الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من السكر المضاف تساعد في الحصول على سعرات حرارية إضافية في نظامك الغذائي بدون الحصول على عناصر غذائية.
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مفيد ولكن.. تعرف أكثر على الجلوتين وآثاره على الجسم

انتشرت الأنظمة الغذائية الخالية من الجلوتين بشكل كبير، خاصة للأشخاص الذين لديهم حساسية الجلوتين، حيث حققت العديد من الدول الملايين من ورائها، وقديما كان من الصعب تناول أغذية خالية من الجلوتين لكن حاليا أصبح الأمر أكثر سهولة، وفي البداية، سيكون عليك معرفة ما هو الجلوتين والأطعمة التي تحتوي عليه، بالإضافة إلى تأثيره على المصابين بالحساسية، فكل تلك الأمور تجعلك أكثر دراية بمن حولك، وقد تساعدك في التعامل معهم إذا كنت تقدم لهم الأطعمة وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
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ما تأثير تناول مرضى السكري لماء جوز الهند؟

جوز الهند من الفواكه الاستوائية التي لديها طعم حلو، حيث ينمو على الشواطئ، ويدخل في صناعة المواد الغذائية والتجميلية، كما أن ماء جوز الهند له مذاق مميز، ويطلق عليه في بعض الأحيان اسم "المشروب الرياضي الطبيعي" والذي يكتسب شعبية كبيرة نظرًا لأنه مصدر سريع للحصول على السكريات والترطيب والإلكتروليت. ماء جوز الهند عبارة عن سائل خفيف وحلو يمكن الحصول عليه من داخل الثمرة نفسها، وعلى الرغم من أن الحشو الموجود داخل الثمرة غني بالدهون الصحية، فإن الماء يتكون من نسبة عالية من الكربوهيدرات، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
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دراسة: الصابون المضاد للبكتيريا يُعطل عمل الهرمونات

يحاول أغلبنا شراء أفضل صابون لليد يمكنه حمايتنا وحماية أسرتنا من الجراثيم التي تزداد بشكل كبير خاصة في فصل الشتاء، ولهذا نصبح أكثر حذرا وربما نختار الصابون المضاد للبكتيريا للحماية من الانفلونزا والأمراض الأخرى. في الحقيقة أن الصابون المضاد للبكتيريا ليس أفضل من الصابون العادي وربما يحتوي على مواد كيميائية مؤذية، ولهذا السبب أوصت جمعية الغذاء والأدوية بإعطاء بيانات توضح سلامة وفعالية اهذا النوع من الصابون وذلك وفقا لما ذكره موقع The Times of India.
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كيف تواجه آلام الظهر خلال النوم؟.. استخدم الوسادة

عندما يحين وقت النوم، تشعر بالارتياح بعد تعبك طوال اليوم في العمل ومهامك في المنزل، وحل المشكلات، فالضغوطات التي تتعرض لها يوميا تجعلك تنتظر وقت النوم بفارغ الصبر لتفرغ دماغك من الازدحام. ولكن قد يعكر صفوك حقا استيقاظك في الصباح ولديك ألم شديد أو التهاب، وقد يتطور الأمر إلى وجود ألم في الظهر فى أثناء النوم؛ لذا هناك أشياء يمكنك القيام بها لضمان استيقاظك فى حالة انتعاش وبدء اليوم بدون مشكلات أو آلام تلهيك، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
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لماذا تشعر بالانتفاخ عندما تسافر على متن الطائرة؟

غالبا يكون لديك شعور غريب عندما تسافر بالطائرة، مزيج من الخوف والإثارة، وعندما تقترب من وجهتك، تشعر بمشكلة في معدتك، حتى أن بطنك ينتفخ، ويسبب هذا الأمر فتح الأزرار. في الحقيقة، السفر يسبب الانتفاخ، ولكن لا تقلق فهذه الحالة شائعة لدى الكثيرين، وذلك لأنه عندما تحلق بالطائرة يؤدي الضغط الموجود في الطائرة إلى تجمع الغاز داخل معدتك، كما أن اللبان وبعض السوائل التي تتناولها لها دور في جعلك تشعر بعدم الراحة؛ لذا إليك أسباب الانتفاخ وكيفية تجنبه، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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العيش بالقرب من الحديقة يقلل من خطر الموت المبكر

العديد من الأشخاص يرتاحون خلال الوجود في المساحات الخضراء أو في المناطق التي تحتوي على الزرع والنباتات المختلفة، وعلى الرغم من أن هذا الأمر فطري لدى البعض، كشفت دراسة حديثة عن أن العيش بالقرب من الحديقة قد يقلل من خطر الموت المبكر. قام فريق دولي من الباحثين بتحليل 9 دراسات حالية تضم 8 ملايين من سكان المدن حول العالم، وأظهرت النتائج أن البالغين الذين يعيشون بالقرب من المساحات الخضراء كانوا أقل عرضة للوفاة صغارا بأي سبب، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والخرف.
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