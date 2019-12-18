الأطعمة الحارة تخفض خطر الوفاة بأمراض القلب

الأشخاص الذين غالبا ما يتناولون الفلفل الحار ينخفض لديهم خطر الوفاة بسب أمراض القلب بنسبة 23% بالمقارنة مع الذين لا يتناولونه، حيث أجرى الباحثون اختبارات خلال 8 سنوات

تحرير:فيروز ياسر ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة لها مذاق خاص، تشجع على تناول الطعام، وقد تصل إلى الإدمان لدى بعض الأشخاص، بمعنى أن البعض قد لا يستطيع تناول الطعام إلا حارا، وبالرغم أن لها آثار جانبية تتمثل في الإصابة بالإمساك والبواسير، لكن يجب النظر إلى الجانب الإيجابي أيضا. منذ القدم، كانت تصنع الزوجات الزنجبيل من أجل علاج اضطرابات المعدة، وتنصح بمضغ القرنفل لتقليل وجع الأسنان، وكان الأمر الذي أثبتته الأبحاث الحديثة أن تناول الفلفل الحار يمكنه تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.

الاستهلاك المنتظم للتوابل الحارة أي لأكثر من 4 مرات في الأسبوع، يرتبط بتقليل خطر الوفاة الناتج عن مشكلات القلب والأوعية الدموية. ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، فإن الأشخاص الذين غالبا ما يتناولون الفلفل الحار ينخفض لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 23% بالمقارنة