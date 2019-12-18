Jumanji يواجه Star Wars| من يفوز بإيرادات الكريسماس؟

تحرير:إسراء زكريا ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

تزامنا مع بدء احتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس"، تستعد دور العرض فى جميع أنحاء العالم، لطرح عدد من الأفلام الأجنبية المنتظرة، وسط منافسة حامية الوطيس بين شركات الإنتاج لتصدر شباك التذاكر والمنافسة على نيل الجوائز. السمة الغالبة لأفلام الموسم المنتظر تلك التى تناسب المشاهدة العائلية لتحقيق إيرادات مرتفعة، وتتضمن قصصا شيقة، لا سيما ظهور نُخبة من نجوم "هوليوود". ونستعرض فى التقرير التالى تفاصيل وموعد عرض تلك الأفلام قبل طرحها خلال الفترة القادمة.

Star Wars : The Rise of Sky walker يعد هذا الفيلم الجزء الأخير لثلاثية "حرب النجوم"، التى تعتبر رائدة فانتازيا الخيال العلمى عبر التاريخ، وبدأت هذه الثلاثية فى عام 2015 بفيلم Star Wars: Episode VII – The Force Awakens، ثم جاء فى عام 2017 جزئها الثانى Star Wars :Episode VIII – The Last Jedi. وحققت

Star Wars : The Rise of Sky walker

Jumanji :The Next Level

يعد هذا الفيلم الجزء الأخير لثلاثية "حرب النجوم"، التى تعتبر رائدة فانتازيا الخيال العلمى عبر التاريخ، وبدأت هذه الثلاثية فى عام 2015 بفيلم Star Wars: Episode VII – The Force Awakens، ثم جاء فى عام 2017 جزئها الثانى Star Wars :Episode VIII – The Last Jedi.وحققت السلسلة أرباحا مالية لم تكن متوقعة، إذ حقق الجزآن السابقان نحو 3 مليارات دولار، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من كارى فيشر، مارك هاميل، آدم درايف ، ديزى ريدلى ، جون بويغا، أوسكار إسحاق، وأنتونى دانييلز، وهو من إخراج جاى جاى أبرامز، والقصة من تأليف جورج لوكاس، وسيناريو أبرامز وكريس تيرو.ورغم أن تفاصيل حبكة الفيلم غير معروفة حتى الآن، فإنه من المتوقع أن يتطرق الجزء الجديد إلى صراع بين جيداى وسيث، وعرض الفيلم للمرة الأولى الإثنين الماضي فى لوس أنجلوس، ثم يعرض فى الولايات المتحدة فى 20 ديسمبر الجارى.

يعتبر هذا الفيلم الجزء الثانى من سلسلة أفلام Jumanji، التى بدأت فى عام 2017، ولاقت رواجا جماهيريا منذ عرضها، خاصة أنها تنتمى لنوعية الأفلام العائلية، وتمتاز بالمغامرة والترفيه، إضافة إلى طابعها الكوميدى.

تدور أحداث الجزء الجديد فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍّ للبقاء على قيد الحياة، وعليهم أن يكملوا اللعبة لنهايتها حتى يتمكنوا من الخروج بأمان والعودة إلى العالم الحقيقى.

الفيلم إنتاج "ستوديوهات سونى" السينمائية، وبلغت تكلفته الإنتاجية 90 مليون دولار، وهو من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج، وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته دوين جونسون "ذا روك"، كارين جيلان، وكيفن هارت، ميس بابل، وجاك بلاك.

وطرح الفيلم الخميس الماضى، وتصدر إيرادات البوكس أوفيس.

Black Christmas

لم تقتصر أفلام الكريسماس على نوعية أفلام المشاعدة العائلية فقط ذات الطابع الكوميدى بل تضمنت أفلام الرعب والإثارة آيضا، كما هو الحال فى فيلم Black Christmas، الذى يتناول قصة عدة فتيات فى المرحلة الجامعية يتم تعقبهن وقتلهن من قبل مترصد مجهول، إلا أن الفتيات يقررن التعاون معا، لوقف القاتل أيا كان الثمن.

الفيلم إعادة إنتاج لعمل آخر صدر عام 1974 بنفس الاسم، وتولت إخراجه صوفيا تاكال، التى تعاونت فى كتابته مع أبريل وولف، وبطولة كل من أليز شانون، ليلى دونوغو، بريتانى أوجرادى، كالب إيبهارت، سيمون ميد، وكارى إيلويس، وتم طرح الفيلم الأسبوع الجارى.

Bombshel

فيلم سيرة ذاتية يتناول القصة الحقيقية التى أطاحت بالمدير التنفيذى لقناة "فوكس نيوز" روجر آيلز، بعد سلسلة من الدعاوى القضائية رفعتها مذيعات بالقناة يتهمنه بالاعتداء الجنسى عليهن، والتى بدأت بدعوى قدمتها مذيعة "فوكس نيوز" السابقة جرتشن كارلسون، ضده فى يوليو 2016، تتهمه بالتحرش الجنسى بها وإنهاء تعاقدها بصورة غير قانونية.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 نساء يقررن تولى منصب مدير ومؤسس قناة "فوكس نيوز"، عقب تنحى روجز آيلز بسبب قضايا التحرش الجنسى التى اتهم بها، لتجد هؤلاء النسوة أنفسهن فى مواجهة ثقافة ذكورية سامة تسيطر على الشركة منذ عقود.

الفيلم من بطولة نيكول كيدمان، مارجوت روبى، تشارليز ثيرون، جون ليثجو، أليس إيف، ومن إخراج جاى روش، وكتب السيناريو تشارلز راندولف، وتم طرح الفيلم بالولايات المتحدة 13 من ديسمبر الجارى، ومن المنتظر طرحه بجميع دور العرض فى 20 من نفس الشهر.

Little Women

فيلم درامى مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة لويزا ماى ألكوت، ولم يكن العمل الأول المقتبس من الرواية بل جسدت السينما أحداثها فى 7 أفلام سابقة، ولاقى غالبيتها نجاحا كبيرا.

قصة الرواية تدور حول حياة أربع شقيقات فى أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، مستوحاة من تجارب طفولة الكاتبة مع شقيقاتها الثلاث، وحقق الجزء الأول للرواية نجاحا تجاريا ونقديا، ما جعل الكاتبة تشرع فى كتابة الجزء الثانى الذى لاقى أيضا نجاحا كبيرا، ونشر الجزءان للمرة الأولى فى مجلد واحد فى عام 1880، وأنتج من هذه الرواية عدة أعمال موسيقية وأوبرا، وسينما، وفيلم رسوم متحركة.

الفيلم من بطولة إيما واتسون، وسيرشا رونان، وإيليزا سكانلن، تريسى ليتس، بوب أودينكيرك، جيمس نورتون، وكريس كوبر، ومن اخراج جرينا جورج. وانطلق الفيلم فى العالم لأول مرة فى مدينة نيويورك 7 ديسمبر الجارى، ثم فى الولايات المتحدة فى 25 من نفس الشهر.

A Hidden Life

فيلم درامى تدور أحداثه حول حياة مزارع نمساوى يدعى "فرانز ياجيرشتاير" يواجه تهديد الإجلاء بسبب رفضه محاربة النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، الفيلم من بطولة أوجست ديل، فاليرى باخنر، ماتياس شونارتس، ومايكل نيكفيست، ومن إخراج تيرينس مالك.

وعرض الفيلم للمرة الأولى فى مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ72، وحظى بإشادة النقاد والجماهير على حد سواء، دفعت شركة "فوكس سيرشلايت" للإنتاج السينمائى لشراء حقوق عرضه بعدها مباشرة، وطرح الفيلم فى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية 13 من الشهر الجارى.