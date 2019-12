Jumanji يواجه Star Wars| من يفوز بإيرادات الكريسماس؟

تحرير:إسراء زكريا ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

Jumanji

تزامنا مع بدء احتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس"، تستعد دور العرض فى جميع أنحاء العالم، لطرح عدد من الأفلام الأجنبية المنتظرة، وسط منافسة حامية الوطيس بين شركات الإنتاج لتصدر شباك التذاكر والمنافسة على نيل الجوائز. السمة الغالبة لأفلام الموسم المنتظر تلك التى تناسب المشاهدة العائلية لتحقيق إيرادات مرتفعة، وتتضمن قصصا شيقة، لا سيما ظهور نُخبة من نجوم "هوليوود". ونستعرض فى التقرير التالى تفاصيل وموعد عرض تلك الأفلام قبل طرحها خلال الفترة القادمة.

Star Wars : The Rise of Sky walker يعد هذا الفيلم الجزء الأخير لثلاثية "حرب النجوم"، التى تعتبر رائدة فانتازيا الخيال العلمى عبر التاريخ، وبدأت هذه الثلاثية فى عام 2015 بفيلم Star Wars: Episode VII – The Force Awakens، ثم جاء فى عام 2017 جزئها الثانى Star Wars :Episode VIII – The Last Jedi. وحققت