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Jumanji يواجه Star Wars| من يفوز بإيرادات الكريسماس؟

تحرير:إسراء زكريا ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
Jumanji
Jumanji
تزامنا مع بدء احتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس"، تستعد دور العرض فى جميع أنحاء العالم، لطرح عدد من الأفلام الأجنبية المنتظرة، وسط منافسة حامية الوطيس بين شركات الإنتاج لتصدر شباك التذاكر والمنافسة على نيل الجوائز. السمة الغالبة لأفلام الموسم المنتظر تلك التى تناسب المشاهدة العائلية لتحقيق إيرادات مرتفعة، وتتضمن قصصا شيقة، لا سيما ظهور نُخبة من نجوم "هوليوود". ونستعرض فى التقرير التالى تفاصيل وموعد عرض تلك الأفلام قبل طرحها خلال الفترة القادمة.
Star Wars : The Rise of Sky walker يعد هذا الفيلم الجزء الأخير لثلاثية "حرب النجوم"، التى تعتبر رائدة فانتازيا الخيال العلمى عبر التاريخ، وبدأت هذه الثلاثية فى عام 2015 بفيلم Star Wars: Episode VII – The Force Awakens، ثم جاء فى عام 2017 جزئها الثانى Star Wars :Episode VIII – The Last Jedi. وحققت
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مسلسل- البرنس (2)

محمد رمضان يحتفل بـ«البرنس» في أول يوم تصوير

احتفل محمد رمضان وفريق عمل مسلسل "البرنس"، بانطلاق أول يوم تصوير، بمدينة الإنتاج الإعلامي، والمُقرر عرضه في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2020، من إنتاج شركة سينرجي في ثاني تعاون مع محمد رمضان بعد مسلسل «زلزال» الذى عرض خلال موسم رمضان الماضي. يشارك في بطولة "البرنس"، أحمد زاهر، نور اللبنانية، نجلاء بدر، روجينا، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوار، رحاب الجمل، محمد حاتم، وريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي الذي يتولى إخراج المسلسل، وهو التعاون الثالث بين محمد رمضان و"سامي"، بعد مسلسل «الأسطورة» الذى عرض فى رمضان 2016، وفيلم «جواب اعتقال».
عمرو- عابد

تكريم عمرو عابد في افتتاح نادي سينما المرأة

كرم المركز القومي للسينما، الفنان عمرو عابد في افتتاح نادي سينما المرأة تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، حيث تم عرض أحدث أفلامه "لما بنتولد" ضمن خطة نادي سينما المرأة لعرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة، وسلمته الفنانة سميحة أيوب درع التكريم. ويقوم عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخد طرق غير مشروعه لتحقيق ذلك".
غادة-عبد-الرازق (2)

غادة عبد الرازق تستعد للسباق الرمضاني بـ«السلطانة»

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الدرامي في رمضان 2020، وهو يحمل اسم مؤقت "السلطانة" وينتمي للدراما الصعيدية، وتتعاون فيه مع المنتج ممدوح شاهين متجاوزة كل الخلافات التي حدثت بينهما ووصلت لساحات المحاكم. وشاركت غادة عبد الرازق في رمضان الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" من بطولة مجدي كامل وأحمد صفوت وسلمى أبو ضيف ومن إنتاج محمود شميس وتأليف عمر عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد كامل في أولي تجاربها الإخراجية.
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رامى-مالك (3)

رامي مالك يترشح لأفضل ممثل تليفزيوني جولدن جلوب 2020

كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، أمس، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز «جولدن جلوب» في نسخته الجديدة، رقم 77، والتي جاء من بينها ترشح الممثل الأمريكي من أصل مصري «رامي مالك»، لجائزة أفضل ممثل تليفزيوني، عن دوره في الجزء الأخير من مسلسل «Mr. RoboT»، ويتنافس عليها كلًا من: «Brian Cox عن مسلسل Succession، وKit Harington عن مسلسل Game of Thrones، وRami Malek عن مسلسل Mr. Robot، وTobias Menzies عن مسلسل The Crown».
سمير -سيف -مخرج (2)

وفاة المخرج سمير سيف عن عمر يناهز 72 عامًا

توفى اليوم الإثنين، المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر يُناهز 72 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة بمستشفى السلام بالمهندسين. ولد سمير سيف عام 1947 وأخرج العديد من الافلام والأعمال الدرامية وعمل مع كبار النجوم أبرزهم الفنان عادل إمام وأخرج له "شمس الزناتى والمولد والنمر والأنثى والهلفوت واحترس من الخط والغول والمشبوه، وقدم مع الراحل نور الشريف "دائرة الانتقام وآخر الرجال المحترمين وغريب في بيتي" بينما أخرج مسلسل "البشاير" للفنان محمود عبد العزيز والذي لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه عام 1986 وعدة أفلام منها سوق المتعة، وظهر "سيف" في فيلم كلام في الحب.
جولدن-جلوب

تعرف على القائمة الأولى لترشيحات جوائز "جولدن جلوب"

كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز "جولدن جلوب" في نسخته الجديدة، التي تحمل رقم 77، المقرر اقامته في 5 من يناير المقبل، في فندق بيفرلي هيلتون. وكانت الرابطة قد أعلنت عن بدء استقبال الأعمال السينمائية والتليفزيونية المرشحة في الفترة ما بين 15 يوليو 2019، وحتى 25 أكتوبر 2019، وتوزيع بطاقات الاقتراع للأعمال التلفزيونية يوم 25 نوفمبر الماضي، والأعمال السينمائية في 6 ديسمبر الجاري.
Frozen 2 (5)

لغز ملحمي وقصة ضعيفة.. «Frozen 2» في دائرة الانتقاد

منذ أيام قليلة، طرحت شركة "والت ديزني" الجزء الثاني من فيلمها الشهير "Frozen"، في جميع دور العرض العالمية، وذلك بعد مرور 6 أعوام على عرض الجزء الأول من هذه السلسلة، واستطاع فيلم الرسوم المتحركة الجديد أن يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 130 مليون دولار، والذي فاق توقعات "ديزني" لفيلمها الجديد، والتي جاءت في حدود الـ100 مليون دولار. ووفقا للتقديرات الأولية، فإن الافتتاحية المتوقعة للفيلم إذا تحققت سيكون ثاني أعلى افتتاح محلي لفيلم منذ عرض فيلم "The Lion King" الذي حقق 191.8 مليون دولار.
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