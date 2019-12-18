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يناير..تسليم وحدات بالإسكان المتميز بالعلمين الجديدة

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أنه سيتم تسليم وحدات 33 عمارة بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة بدءا من يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 3 مارس المقبل. وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة أسامة عبد الغني، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 160 يوم الأحد 5 يناير، ووحدات العمارة رقم 161 يوم الإثنين 6 يناير، ووحدات العمارة رقم 162 يوم الأربعاء 8 يناير، ووحدات العمارة رقم 163 يوم الأحد 12 يناير، ووحدات العمارة رقم 164 يوم الإثنين 13 يناير.
وأضاف عبد الغني أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 165 يوم الثلاثاء 14 يناير، ووحدات العمارة 166 يوم الأربعاء 15 يناير، متابعا أنه سيتم تسليم وحدات باقي العمارات تباعا لهذه التواريخ السابق ذكرها.من ناحية أخرى، صرح شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم البدء في تنفيذ 5 أسواق تجارية بمشروع
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: إيطاليا سابع أكبر شريك تجاري لمصر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن يطاليا تعد من أهم الشركاء التجاريين في أوروبا لمصر إذ تعد سابع أكبر شريك تجاري بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ما انعكس إيجابيا على نجاح المؤتمر الاقتصادي المصري الإيطالي الذي عقد في نابولي الفترة الماضية، والذي دفعنا لعقد المنتدى الثاني بالقاهرة لاستمرار وزيادة التعاون بين البلدين، جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 18 حتى 20 ديسمبر الجاري.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

المفتي: النهوض باللغة العربية واجب وطني

حث مفتي الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، في كلمته، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها، وعد ذلك من باب الضرورة الملحة والواجب القومي في سبيل الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية، مشددا على أهمية استعادة لغتنا الفصيحة والنهوض بها، كونها أداةَ التواصل والتعبير عن هويتنا وحضارتنا العريقة، قائلا إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، مصداقا لقول المولى عز وجل: {إنا أنزلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ}، وحسبها هذا الشرف.
رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى يستهل-زيارته لمحافظة-المنيا-بتفقد محور-كوبري-سمالوط على-النيل (3)

بمليار دولار.. إنشاء أول مشروع صناعي زراعي في المنيا

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس إسلام سامي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية، إذ بحث المحافظ استكمال الاجراءات الخاصة بإنشاء مشروع مصنع القناة للسكر والذي يقام علي مساحة 181 ألف فدان، بمنطقه غرب ملوي، وحضر اللقاء عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والعميد تامر سعيد الشامي مدير الأمن والعلاقات الحكومية بشركة القناة للسكر. ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ملوي والإدارة العامة لأملاك الدولة وإدارة الاستثمار بالمحافظة بإزالة أية معوقات للمشروع.
القيادة والشبورة

احذروا الشبورة في الصباح.. طقس الخميس مائل للدفء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.
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أراضي-وزارة-الإسكان (1)

يناير.. تسليم أراضي إسكان متميز في سوهاج الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة سوهاج الجديدة، سيسلم بدءا من يوم الأربعاء 1 يناير المقبل، وحتى يوم الخميس 16 يناير، قطع أراضي إسكان عمارات متميزة بالمنطقة الجنوبية بحي الأشجار بالمدينة (214 فدانا)، والسابق حجزها بالقرعات العلنية بتواريخ 30 يوليو 2016، 11 نوفمبر 2017، 21 أبريل 2018، 22 سبتمبر 2018. وذكر رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه سيتم تسليم القطع من 100 إلى 120 يوم الأربعاء 1 يناير 2020.
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الأحد.. تسليم 624 شقة بـ«دار مصر» في القاهرة الجديدة

يستعد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، من يوم الأحد المقبل، لتسليم 624 وحدة سكنية، متمثلة في 26 عمارة، بمنطقة شمال القرنفل، بمشروع "دار مصر"للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى، للفائزين بها. وقال عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تسليم العمارات أرقام (34 - 35 - 117 - 125 - 126 - 127 - 128 - 164 - 165 - 166 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 -186 - 187 - 189 - 190 - 191 - 194 - 195 - 200 - 201 - 442 - 443).
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يناير.. تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الأحد، قال فيه إن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 11 فبراير المقبل، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا، موضحا أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.
دار-مصر

تسليم 624 وحدة بدار مصر في القاهرة الجديدة 15 ديسمبر

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم 15 ديسمبر الجاري في تسليم 624 وحدة سكنية (26 عمارة) بمنطقة شمال القرنفل (كود 111) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى للفائزين بها. وقال عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في ببان للوزارة، اليوم السبت: "سيتم تسليم العمارات أرقام (34، 35، 117، 125، 126، 127، 128، 164، 165، 166، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 189، 190، 191، 194، 195، 200، 201، 442، 443".
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