يناير..تسليم وحدات بالإسكان المتميز بالعلمين الجديدة

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أنه سيتم تسليم وحدات 33 عمارة بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة بدءا من يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 3 مارس المقبل. وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة أسامة عبد الغني، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 160 يوم الأحد 5 يناير، ووحدات العمارة رقم 161 يوم الإثنين 6 يناير، ووحدات العمارة رقم 162 يوم الأربعاء 8 يناير، ووحدات العمارة رقم 163 يوم الأحد 12 يناير، ووحدات العمارة رقم 164 يوم الإثنين 13 يناير.

وأضاف عبد الغني أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 165 يوم الثلاثاء 14 يناير، ووحدات العمارة 166 يوم الأربعاء 15 يناير، متابعا أنه سيتم تسليم وحدات باقي العمارات تباعا لهذه التواريخ السابق ذكرها.من ناحية أخرى، صرح شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم البدء في تنفيذ 5 أسواق تجارية بمشروع