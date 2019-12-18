إرهاب

«داعش» ينفذ هجوما عنيفا على مواقع للجيش السوري

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
داعش - صورة أرشيفية
داعش - صورة أرشيفية
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) أن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي نفذوا هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في بادية دير الزور شرقي البلاد، وحققوا تقدما ميدانيا. وأضاف المرصد السوري، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن عناصر التنظيم هاجموا المواقع في بادية (الشولا) جنوب مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين ترافقت مع قصف متبادل، مشيرا إلى أن التنظيم تمكن من السيطرة على مناطق واسعة هناك. وكان المرصد السوري أفاد، في نوفمبر الماضي، بتزايد نشاط خلايا (داعش) في دير الزور.
يذكر أنه يوم 25 نوفمبر الماضي، أعلن القيادي في حشد محافظة الأنبار بالعراق قطري العبيدي، أن القوات الأمنية عثرت على وثائق تعود لـ«داعش»، تتضمن أسماء قادة وعناصر التنظيم غربي المحافظة، إذ قال العبيدي، إن القوات الأمنية عثرت عند مداهمتها وكرا لإرهابيي داعش في المناطق الصحراوية المحصورة في الطريق الرابط
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نساء داعش

30 % زيادة في العمليات الإرهابية للسيدات منذ 2013

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2019 الصادر عن مركز السلام والاقتصاد، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم، أوضح أن ظاهرة النساء الانتحاريات شهدت ارتفاعا كبيرا بداية من عام 2013 وحتى 2018 بنسبة 30%، الرغم أن نسبة العمليات الانتحارية التي نفذتها النساء تمثل 3% من جملة العمليات الانتحارية لعام 2018، بينما شكلت 5% من عام 1985 إلى 2018، إلا أن هذه النسبة تشير إلى تصاعد اعتماد التنظيمات الإرهابية على النساء في تنفيذ العمليات الانتحارية.
حركة-طالبان

مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين في انفجارين بأفغانستان

لقى 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق في إقليم خوست جنوب شرق أفغانستان وذلك وقت مرور السيارة التي كانت تقلهم صباح اليوم، وأصيب 18 شخصا آخرين إثر وقوع انفجار على أحد الطرق في مدينة "مزار شريف" بإقليم "بلخ" شمالي البلاد. وقال المتحدث متحدث باسم الشرطة الأفغانية عادل حيدر، في تصريحات لوكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن انفجار القنبلة وقع في منطقة أبو كاني ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وهم ثلاثة أطفال وسيدتان وخمسة رجال كانوا في طريقهم إلى حضور جنازة.
حركة-طالبان

طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم مفخخ في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان المسلحة، اليوم الإثنين، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين صباح اليوم. وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد الحادث، قائلا: "يتم التحقيق في ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام في وقت مناسب". وذكر مصدر في الإقليم أن إرهابيا صدم بسيارة، محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي".
حركة-طالبان

طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم مفخخ في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان المسلحة، اليوم الإثنين، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين صباح اليوم. وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد الحادث، قائلا: "يتم التحقيق في ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام في وقت مناسب". وذكر مصدر في الإقليم أن إرهابيا صدم بسيارة، محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي".
اقرأ المزيد من الأخبار
نساء داعش

30 % زيادة في العمليات الإرهابية للسيدات منذ 2013

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2019 الصادر عن مركز السلام والاقتصاد، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم، أوضح أن ظاهرة النساء الانتحاريات شهدت ارتفاعا كبيرا بداية من عام 2013 وحتى 2018 بنسبة 30%، الرغم أن نسبة العمليات الانتحارية التي نفذتها النساء تمثل 3% من جملة العمليات الانتحارية لعام 2018، بينما شكلت 5% من عام 1985 إلى 2018، إلا أن هذه النسبة تشير إلى تصاعد اعتماد التنظيمات الإرهابية على النساء في تنفيذ العمليات الانتحارية.
حركة-طالبان

طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم مفخخ في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان المسلحة، اليوم الإثنين، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين صباح اليوم. وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد الحادث، قائلا: "يتم التحقيق في ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام في وقت مناسب". وذكر مصدر في الإقليم أن إرهابيا صدم بسيارة، محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي".
داعش

مقتل وإصابة 6 شرطيين عراقيين في مواجهات مع داعش

أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية، لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، إثر مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمال بغداد، مضيفا: "إن جنديين اثنين قتلا وأصيب 4 آخرون خلال مواجهات مع عناصر من تنظيم داعش فجر اليوم ضمن منطقة الهورة بقضاء الطارمية". يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
داعش

مقتل 6 إرهابيين من عناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل

أعلنت قوات الأمن العراقية، مقتل ستة إرهابيين تابعين لـ«تنظيم داعش» في جبال «بادوش»، كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل، مشيرة إلى ضبط صواريخ وأحزمة ناسفة خلال هذه العملية، موضحة في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»، اليوم الأربعاء، أنه بعد متابعة مستمرة لفلول «داعش» التابعة لولاية نينوى في منطقة سلسلة جبال بادوش وعطشانة وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت خلية الصقور وفريقها التكتيكي من قتل 6 إرهابيين كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل.
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