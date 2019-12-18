«داعش» ينفذ هجوما عنيفا على مواقع للجيش السوري

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

داعش - صورة أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) أن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي نفذوا هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في بادية دير الزور شرقي البلاد، وحققوا تقدما ميدانيا. وأضاف المرصد السوري، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن عناصر التنظيم هاجموا المواقع في بادية (الشولا) جنوب مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين ترافقت مع قصف متبادل، مشيرا إلى أن التنظيم تمكن من السيطرة على مناطق واسعة هناك. وكان المرصد السوري أفاد، في نوفمبر الماضي، بتزايد نشاط خلايا (داعش) في دير الزور.

يذكر أنه يوم 25 نوفمبر الماضي، أعلن القيادي في حشد محافظة الأنبار بالعراق قطري العبيدي، أن القوات الأمنية عثرت على وثائق تعود لـ«داعش»، تتضمن أسماء قادة وعناصر التنظيم غربي المحافظة، إذ قال العبيدي، إن القوات الأمنية عثرت عند مداهمتها وكرا لإرهابيي داعش في المناطق الصحراوية المحصورة في الطريق الرابط