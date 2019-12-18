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المفتي: النهوض باللغة العربية واجب وطني

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
مفتي الجمهورية شوقي علام - صورة أرشيفية
مفتي الجمهورية شوقي علام - صورة أرشيفية
حث مفتي الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، في كلمته، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها، وعد ذلك من باب الضرورة الملحة والواجب القومي في سبيل الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية، مشددا على أهمية استعادة لغتنا الفصيحة والنهوض بها، كونها أداةَ التواصل والتعبير عن هويتنا وحضارتنا العريقة، قائلا إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، مصداقا لقول المولى عز وجل: {إنا أنزلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ}، وحسبها هذا الشرف.
وأشار علام إلى أن اللغة العربية تعد من أوفر اللغات من حيث المعاني والمواد على مستوى العالم، وهي بذلك تكون أوفى بالتعبير عن دقائق الحاجات الإنسانية، وتلك وظيفة أي لغة في الأساس.كما استدل بقول الله تعالى: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: إيطاليا سابع أكبر شريك تجاري لمصر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن يطاليا تعد من أهم الشركاء التجاريين في أوروبا لمصر إذ تعد سابع أكبر شريك تجاري بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ما انعكس إيجابيا على نجاح المؤتمر الاقتصادي المصري الإيطالي الذي عقد في نابولي الفترة الماضية، والذي دفعنا لعقد المنتدى الثاني بالقاهرة لاستمرار وزيادة التعاون بين البلدين، جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 18 حتى 20 ديسمبر الجاري.
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بمليار دولار.. إنشاء أول مشروع صناعي زراعي في المنيا

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس إسلام سامي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية، إذ بحث المحافظ استكمال الاجراءات الخاصة بإنشاء مشروع مصنع القناة للسكر والذي يقام علي مساحة 181 ألف فدان، بمنطقه غرب ملوي، وحضر اللقاء عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والعميد تامر سعيد الشامي مدير الأمن والعلاقات الحكومية بشركة القناة للسكر. ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ملوي والإدارة العامة لأملاك الدولة وإدارة الاستثمار بالمحافظة بإزالة أية معوقات للمشروع.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

يناير..تسليم وحدات بالإسكان المتميز بالعلمين الجديدة

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أنه سيتم تسليم وحدات 33 عمارة بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة بدءا من يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 3 مارس المقبل. وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة أسامة عبد الغني، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 160 يوم الأحد 5 يناير، ووحدات العمارة رقم 161 يوم الإثنين 6 يناير، ووحدات العمارة رقم 162 يوم الأربعاء 8 يناير، ووحدات العمارة رقم 163 يوم الأحد 12 يناير، ووحدات العمارة رقم 164 يوم الإثنين 13 يناير.
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احذروا الشبورة في الصباح.. طقس الخميس مائل للدفء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.
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شوقى-علام

علام: تخصيص 15 ديسمبر يوما للإفتاء «حدث تاريخي»

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن تخصيص يوم الخامس عشر من ديسمبر من كل عام يوما عالميا للإفتاء هو حدث تاريخي وبداية انطلاقة تعطي رمزية كبيرة للفتوى"، مضيفا أن هذا الحدث المهم جاء نتيجة اتفاق المجتمعين في المؤتمر العالمي للإفتاء منتصف أكتوبر الماضي على اختيار يوم الخامس عشر من ديسمبر من كل عام يوما عالميا للإفتاء، كونه يوافق تاريخ إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم قبل أربع سنوات.
شوقى-علام

مفتي الجمهورية: العدو المشترك للأديان هو الإلحاد

??قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن العدو المشترك للأديان هو الإلحاد ولابد من تكاتف أتباع الأديان للتصدي لهذا الخطر الداهم، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية أقرت الحرية الدينية للناس جميعا، حيث أكد القرآن الكريم أن اختلاف الناس في معتقداتهم من سنن الله تعالى في خلقه كما في قولِه تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}?.?
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

مفتي الجمهورية: بناء الدولة لا يتحقق إلا بالعلم والعمل والاجتهاد

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه لا توجد حضارة في الدنيا تقوم على الأوهام ، مشددا على أن الحضارات تقوم على العلم والاجتهاد، إذ قال المفتى في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مقرها بمدينة 6 أكتوبر، تحت عنوان «دور المؤسسات الدينية في توعية الشباب بالمخاطر التي تواجهها مصر»، تحت رعاية الأستاذ خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور أساتذة وعمداء وطلبة الجامعة، وعدد من الشخصيات العامة: «إن الوصول إلى بناء الدولة والعمران لا يتحقق إلا من خلال العلم والعمل والاجتهاد، وأن العلوم الدنيوية أمر مهم لخدمة الحضارة، وتابع مصر تمتلك أسماء من العلماء لامعة ، ونريد أن يكون لدينا آلاف العلماء من أمثالهم».
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

مفتي الجمهورية: الشأن العام لم يعد مجالا لأي إنسان أن يتكلم فيه

أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن ثقافة بناء الدولة الحديثة لابد أن تراعي التخصص الدقيق، فعصر العموميات ومعرفة كل شيء ولى وانتهى، وعلينا أن نعود لأهل الاختصاص كل في مجاله، مشيرًا خلال كلمته بالجلسة التحضيرية الرئيسية لمؤتمر الشأن العام 2020، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إلى أن دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ محمد عبده أصبحت بيت خبرة في الإفتاء وعلى سبيل المثال لجأت دار الإفتاء إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عندما تطرقت إلى قضية السكان.
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