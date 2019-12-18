المفتي: النهوض باللغة العربية واجب وطني

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

مفتي الجمهورية شوقي علام - صورة أرشيفية

حث مفتي الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، في كلمته، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها، وعد ذلك من باب الضرورة الملحة والواجب القومي في سبيل الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية، مشددا على أهمية استعادة لغتنا الفصيحة والنهوض بها، كونها أداةَ التواصل والتعبير عن هويتنا وحضارتنا العريقة، قائلا إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، مصداقا لقول المولى عز وجل: {إنا أنزلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ}، وحسبها هذا الشرف.

وأشار علام إلى أن اللغة العربية تعد من أوفر اللغات من حيث المعاني والمواد على مستوى العالم، وهي بذلك تكون أوفى بالتعبير عن دقائق الحاجات الإنسانية، وتلك وظيفة أي لغة في الأساس.كما استدل بقول الله تعالى: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ