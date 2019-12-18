سموحة: لن نطلب حكما أجنبيا للزمالك ونريد هذا الثلاثي

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

سموحة - الزمالك

أغلق فرج عامر، رئيس سموحة، الباب أمام إمكانية الاستعانة بحكم أجنبي في مباراة الفريق المقبلة ببطولة الدوري ضد الزمالك، والمقرر إقامتها مساء الجمعة، قائلا: "لن أطالب بحكام أجانب أمام الزمالك، ربنا موجود وكنت أتمنى أن تكون تقنية الفيديو موجودة، ومباراة الموسم الماضي تفوقنا وفوجئنا بحكم روماني مشطوب في بلاده يحتسب ضدنا ركلة جزاء كوميدية، أتمنى ألا يتكرر ذلك، وحكم مباراتنا الماضية ضد أسوان كان مترددا منذ البداية واعترف عقب المباراة بأنه تسرع في طرد إبراهيم حسن مدير الكرة، لا أشكك في ذمته لكن أطعن في قراراته الاستفزازية".

وكشف رئيس سموحة: "تلقينا عرضا من ناد قطري لضم حسام حسن مهاجم الفريق، لكن لا نريد إخراجه عن تركيزه فهو هداف الدوري، ولن أفكر في رحيله إلا في نهاية الموسم، لأنه ليس له بديل". كما كشف فرج عامر، عن رغبة ناديه في ضم ثنائي الأهلي ومهاجم بيراميدز وبدأ التفاوض لدعم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية بيناير،

وكشف رئيس سموحة: "تلقينا عرضا من ناد قطري لضم حسام حسن مهاجم الفريق، لكن لا نريد إخراجه عن تركيزه فهو هداف الدوري، ولن أفكر في رحيله إلا في نهاية الموسم، لأنه ليس له بديل".



كما كشف فرج عامر، عن رغبة ناديه في ضم ثنائي الأهلي ومهاجم بيراميدز وبدأ التفاوض لدعم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية بيناير، قائلآ: "لدينا 3 أماكن في القائمة المحلية ولم يحدد حسام حسن بصفة نهائية المراكز التي يحتاجها".



وأتم رئيس سموحة: "أرسلنا أكثر من خطاب للأهلي لضم الثنائي عمار حمدي وصلاح محسن نجوم المنتخب الأولمبي، وأتمنى أن توافق إدارة الأهلي على ضم الثنائي في يناير المقبل، ونتمنى أيضا التعاقد مع أحمد علي مهاجم بيراميدز، وانتظر عودته إلى مصر بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن يريد أحمد علي سيكون إضافة قوية لنا".

