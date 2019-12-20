دراسة: فقدان الوزن يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

تعتبر النتائج التي توصلت إليها الدراسة محفز قوي للنساء صاحبات الوزن الزائد من أجل خسارة بضع كيلوجرامات، وإذا اكتسبت إحداهن الوزن بعد سن الخمسين، لا يعني أن الآوان فات
السمنة أو الوزن الزائد من المشكلات التي تصيب الرجال والنساء، لكن في الحقيقة تحمل مخاطر صحية كبيرة، وغالبا ما يكون لها دور في الإصابة بالسرطان بأنواعه المختلفة، لكن كشفت دراسة أن النحافة يمكن أن تساعد النساء في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى الربع.
ويقول الخبراء إن الوزن المعتدل يساهم بشكل كبير في الحد من فرص تطور الأمراض القاتلة، حيث تتبعوا آلاف النساء متوسطات العمر لـ 10 سنوات.
عندما فقدت المشاركات في الدراسة ما يعادل 2.5 - 6 كيلوجرام انخفض لديهن تطور الإصابة بسرطان الثدي لـ13%، مقارنة بالأخريات ذوات الوزن الزائد الثابت.
خسارة الوزن ما بين 5-10 كيلوجرام يخفض خطر إصابة النساء سريعا بالأمراض الخبيثة، كما أن النحيفات ينخفض تطور سرطان الثدي لديهن لـ 26%، وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.
خطر الإصابة بالسرطان يتهاوى
السبب في أن البدانة ترفع من معدلات خطر الإصابة بسرطان الثدي هو أن الخلايا الدهنية تنتج هرمونات
خسارة الوزن ما بين 5-10 كيلوجرام يخفض خطر إصابة النساء سريعا بالأمراض الخبيثة، كما أن النحيفات ينخفض تطور سرطان الثدي لديهن لـ 26%، وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.
خطر الإصابة بالسرطان يتهاوى
السبب في أن البدانة ترفع من معدلات خطر الإصابة بسرطان الثدي هو أن الخلايا الدهنية تنتج هرمونات تحفز الأورام، وتقول لورين تيراس، قائدة البحث:" تقترح نتائجنا أن الوصول إلى الوزن المثالي وفقدان الوزن الزائد يقلل من خطر سرطان الثدي للنساء فوق سن الخمسين".
فقدان الوزن البسيط
تعتبر النتائج التي توصلت إليها الدراسة محفز قوي للنساء صاحبات الوزن الزائد من أجل خسارة بضع كيلوجرامات، وإذا اكتسبت إحداهن الوزن بعد سن الخمسين، فهذا لا يعني أن الآوان قد فات لخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي.
ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان إذا اتبعت النساء نظام اليويو للتغذية -هو نظام عشوائي لخسارة الوزن يعتمد على حذف عشوائي لوجبات أساسية أو الانقطاع عن الطعام والتركيز على نوع واحد من الطعام- فقد يحمل فوائد صحية.
ويقول ديليث مورجان، الرئيس التنفيذي لمعهد السرطان:"تزداد معدلات الإصابة بسرطان الثدي عما سبق، لذا كان لا بد من إيجاد طرق تدعم النساء أكثر لبقائهن بصحة جيدة والاستمرار في نمط للحياة صحي لتقليل خطر الإصابة بالمرض الخبيث".
وأضاف:" بينما ليس هناك سببا واحدا فقط للإصابة بسرطان الثدي، لكن الدليل الدائم الذي ما يتم اقتراحه أن الحفاظ على الوزن الصحي يمكن أن يساعد جميع النساء في تقليل الخطر المحتمل".
وكشف "مورجان" أن ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي كثيرا، لذا على النساء البدء في تغيير أسلوب حياتهن للحصول على نتائج عظيمة.
أعراض سرطان الثدي
- كتلة جديدة أو مساحة من الأنسجة السميكة في أي من الثديين لم تكن موجودة من قبل.
- تغيير في حجم أو شكل واحد أو كلا الثديين.
- إفرازات ممزوجة بالدم من أي من حلماتك.
- تورم في أي من الإبطين.
- طفح جلدي حول الحلمة.
- تغيير في مظهر الحلمة.
قد يساعدك فحص الثديين بانتظام على ملاحظة هذه الأعراض، وهذا سيجعل من السهل اكتشاف المشكلات المحتملة التي قد تصيبك.
بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحماية من سرطان الثدي
1- فول الصويا
يحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، بما في ذلك مضادات الأكسدة. أضف منتجات الصويا مثل التوفي ولبن الصويا وزبادي الصويا إلى طعامك؛ لتفادي خطر الإصابة بسرطان الثدي.
2- الفواكه والخضراوات
استهلاك الخضراوات والفواكه دائمًا من الخيارات الصحية التي يوصي بها خبراء التغذية، خاصة الخضراوات التي تنتمي إلى العائلة الكرنبية مثل البروكلي والقرنبيط واللفت، فلديها فاعلية كبيرة في التقليل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي.
3- الألياف الغذائية
زيادة معدلات الأستروجين في الجسم تعد أحد أسباب الإصابة بسرطان الثدي، فالألياف الغذائية تساعد في التقليل من معدلات الأستروجين في الجسم، وعليك استهلاك التفاح والحبوب الكاملة والمكسرات وعين الجمل، فجميعها تمد الجسم بكميات مناسبة من الألياف الغذائية المتطلبة لمحاربة السرطان.