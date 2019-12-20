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دراسة: فقدان الوزن يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

تعتبر النتائج التي توصلت إليها الدراسة محفز قوي للنساء صاحبات الوزن الزائد من أجل خسارة بضع كيلوجرامات، وإذا اكتسبت إحداهن الوزن بعد سن الخمسين، لا يعني أن الآوان فات
تحرير:فيروز ياسر ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
سرطان الثدي
سرطان الثدي
السمنة أو الوزن الزائد من المشكلات التي تصيب الرجال والنساء، لكن في الحقيقة تحمل مخاطر صحية كبيرة، وغالبا ما يكون لها دور في الإصابة بالسرطان بأنواعه المختلفة، لكن كشفت دراسة أن النحافة يمكن أن تساعد النساء في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى الربع. ويقول الخبراء إن الوزن المعتدل يساهم بشكل كبير في الحد من فرص تطور الأمراض القاتلة، حيث تتبعوا آلاف النساء متوسطات العمر لـ 10 سنوات. عندما فقدت المشاركات في الدراسة ما يعادل 2.5 - 6 كيلوجرام انخفض لديهن تطور الإصابة بسرطان الثدي لـ13%، مقارنة بالأخريات ذوات الوزن الزائد الثابت.
خسارة الوزن ما بين 5-10 كيلوجرام يخفض خطر إصابة النساء سريعا بالأمراض الخبيثة، كما أن النحيفات ينخفض تطور سرطان الثدي لديهن لـ 26%، وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني. خطر الإصابة بالسرطان يتهاوى  السبب في أن البدانة ترفع من معدلات خطر الإصابة بسرطان الثدي هو أن الخلايا الدهنية تنتج هرمونات
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عضلات أو دهون.. افقد وزنك حسب شكل جسمك

لكل واحد منا شكل خاص لجسده والذي يتم تحديده بواسطة الجينات والهرمونات التي يتم إنتاجها خلال مرحلة البلوغ، وعموما تنقسم الأجسام إلى 3 أنواع مختلفة النحيف الذي يسمى بـ أكتومورف، وهناك نوع ميوزومورف، وثالث يسمى أندومورف. غالبا يمتلك الجسد الأكتومورف القليل من الدهون كما أن إطار الجسم صغير، أما عن الميوزومورف فيحمل صاحبه إطار للجسم متوسط لكن يمكن أن تنمو العضلات بسهولة ويستطيع خسارة الوزن أسهل، وبالنسبة للأندومورف لديه جسم إطاره كبير مع منحنيات في شكل الجسم.
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لمتبعي نظام الكيتو.. 6 عصائر يمكنك شربها على الفطار

أصبح نظام الكيتو من الأنظمة الغذائية الشائعة التي يتبعها العديد من الأشخاص، حيث يتضمن خفض كميات الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون التي تمدك بالسعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك، ويساعد هذا النظام الأطفال المصابين بالصرع على التحكم في النوبات التي تصيبهم، كما له علاقة بفقدان الوزن والتحكم في سكر الدم بشكل أفضل وخفض مستويات الكوليسترول. منذ أن حد نظام الكيتو من استهلاك الكربوهيدرات، فأصبحت العصائر التي تحتوي على مكونات عالية الكربوهيدرات مثل الفاكهة والزبادي والعسل والحليب غير مناسبة.
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«F-factor diet».. نظام ثلاثي العناصر لفقدان الوزن

توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، مثل النظام الغذائي النباتي وحمية الكيتو ودايت الخمس وجبات، إضافة إلى نظام البحر المتوسط، وغيرها من الأنظمة الغذائية، التي تحاول مساعدة من يرغبون في فقدان الوزن، وآخر هذه الأنظمة الغذائية: نظام غذائي يعرف باسم "F-factor diet"، يعتمد على بعض العناصر الغذائية الهامة، مثل الألياف الغذائية والبروتينات الحيوانية، والكربوهيدرت المعقدة، لذا عليك باختيار ما يناسبك، للحفاظ على صحة الجسم، وفقدان الوزن في نفس الوقت، نقلًا عن "timesofindia".
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سرطان الثدي والبرسينج

الكشف عن علاجات تهزم سرطان الثدي خلال 10 أيام

خلال الفترة الحالية، يركز العلماء على علاجات سرطان الثدي للتوصل إلى الأفضل والذي يضمن للنساء الوقاية أو العلاج في فترة قصيرة، بالإضافة إلى تقليل نسب خطر الوفاة، كما كانت الأولوية التخلص من الورم تماما سواء بالعقاقير أو العمليات التي غالبا ما تترك بعض الندوب. يعود الفضل إلى العمليات التي خضعت لها النساء المصابات بالسرطان في المرحلة الأولى إلى بقائهم على قيد الحياة بنسبة 90% وخمس سنوات بعد التشخيص، ولكن تلك العلميات مكلفة للغاية، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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دواء جديد لسرطان الثدي منخفض الآثار الجانبية

قال العلماء أن الدواء الجديد الذي يوصف ويباع تحت اسم Arimidex يجب أن يكون الخيار الأول للنساء خلال فترة انقطاع الطمث لتقليل تطور الأمراض الخبيثة. وأوضح الباحثون أن النساء الأكبر سنا يمكنهن خفض خطر سرطان الثدي إلى النصف من خلال الحصول على الحبوب أثناء خصوعهن للعلاج الهرموني، وذلك لأن زيادة هرمون الاستروجين النسائي نتيجة تحول الاندروجين إلى استروجين يساعد في نمو الأورام، لذلك فإن الدواء يوقف تلك العملية، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان المميت، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
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تناول علاج سرطان الثدى في شكل أقراص يؤخر تطور المرض

سرطان الثدي الأكثر انتشارا بين النساء حول العالم، وللأسف العدد في زيادة، ولأن الأطباء يعملون على قدم وساق، فقد وافق رؤساء هيئة الخدمات الصحية والوطنية على أن النساء اللاتي في مراحل متقدمة من الإصابة بسرطان الثدي ويتناولن العقاقير في شكل أقراص بشكل يومي فإن هذا الأمر يزيد شهورًا -بل وسنوات- من حياتهن. كما أشاد الأطباء بهذا التقدم في علاج سرطان الثدي خلال 20عاما، كما أن الآثار الجانبية للعقاقير في شكل أقراص ضعيفة، ولهذا استخدمها النساء لتقليل مستويات هرمون الاستروجين الذي يُعد أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالمرض الخبيث بنسبة 60%.
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تجنب الـ«سناك».. اخسر وزنك قبل الكريسماس

باقي أقل من شهر على الاحتفال بالكريسماس؛ لهذا يستعد العديد من الأشخاص للحصول على وزن مثالي لارتداء الملابس التي تليق بالاحتفال، وغالبًا ما يلجأ البعض إلى الديتوكس الذي يخلّص الجسم من السموم ويساعد على زيادة معدلات الحرق. بعض الأشخاص يشعرون بأنهم بحاجة إلى الجلوس في "الساونا" أو تناول العصائر الطبيعية، وحتى تجويع أنفسهم ليكونوا أكثر نحافة، ومع ذلك تقودك سوزي بريل، إخصائية التغذية، إلى نقاش مهم حول استبدال التركيز على النظام الغذائي بالديتوكس الذي يزيل سموم الجسم. وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.
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