مصرع عاملي محارة سقطا من سقالة بالطابق الـ12
تحرير:محمد مجلي
١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
جثة - صورة أرشيفية
لقي عاملان محارة في العقدين الثالث والرابع مع عمرهما، مصرعيهما، اثر سقوطهما من الطابق الثاني عشر، بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية، أثناء العمل وذلك أثناء وقوفهما على السقالة إلا أن الواير انقطع بهما وسقطا فى الطريق العام. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة العصافرة، بمصرع عاملين محارة سقطا من الطابق الثاني عشر.
وانتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة ثان المنتزه وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين سقوط سامح حميدة مستور، 27 سنة، ومحمود علي حسين، 35 سنة، مقيمان دائرة القسم، عاملي محارة، وأفاد شهود عيان الواقعة، أنه أثناء قيام العاملين المشار إليهما بأعمال محارة بالطابق الـ12 بواجهة العقار رقم
وانتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة ثان المنتزه وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين سقوط سامح حميدة مستور، 27 سنة، ومحمود علي حسين، 35 سنة، مقيمان دائرة القسم، عاملي محارة، وأفاد شهود عيان الواقعة، أنه أثناء قيام العاملين المشار إليهما بأعمال محارة بالطابق الـ12 بواجهة العقار رقم 10 شارع أم النور، بمنطقة العصافرة، انقطع الواير الخاص بالسقالة فسقطا على الأرض ولقيا مصرعيهما.
انتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث، وقررت نقل جثة المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة والتصريح بالدفن وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. واستدعت نيابة ثان المنتزه زملاء العمل للاستماع لأقوالهما، وهما: سعيد السيد بكر، 34 سنة، والسيد أيمن محمد، 24 سنة، مقيمان دائرة القسم، أفادا بما تضمنه محضر الفحص بانقطاع الواير الحديدي، ولم يتهما أحدا بالتسبب في الحادث.