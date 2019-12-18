مصرع عاملي محارة سقطا من سقالة بالطابق الـ12

تحرير:محمد مجلي ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

جثة - صورة أرشيفية

لقي عاملان محارة في العقدين الثالث والرابع مع عمرهما، مصرعيهما، اثر سقوطهما من الطابق الثاني عشر، بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية، أثناء العمل وذلك أثناء وقوفهما على السقالة إلا أن الواير انقطع بهما وسقطا فى الطريق العام. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة العصافرة، بمصرع عاملين محارة سقطا من الطابق الثاني عشر.

وانتقلت القيادات الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة ثان المنتزه وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين سقوط سامح حميدة مستور، 27 سنة، ومحمود علي حسين، 35 سنة، مقيمان دائرة القسم، عاملي محارة، وأفاد شهود عيان الواقعة، أنه أثناء قيام العاملين المشار إليهما بأعمال محارة بالطابق الـ12 بواجهة العقار رقم