باسم مرسي يحلم بالعودة لمنتخب مصر تحت قيادة البدري

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

باسم مرسي

أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أنه يسعى لاستغلال تجربته الحالية مع الفريق من أجل استعادة مستواه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال مهاجم الزمالك السابق: "أضع ضمن طموحاتي العودة لصفوف منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، ولدي 27 سنة وأحلامي كبيرة، بالوجود ضمن قائمة منتخب مصر، وهذا شرف كبير أتمنى تحقيقه من جديد". وحرص باسم مرسي على توجيه نصيحة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، قائلا: "لا تستمع إلى أحد، وركز فقط في المستطيل الأخضر، ولا تكرر خطأك وتستمع لوجهات النظر، كنت أفعل ذلك وتأثرت بشكل كبير".

باسم مرسي عاد للتشكيل الأساسي لفريق الإنتاج الحربي، تحت قيادة مختار مختار بعد التعافي من الإصابة، وقاد العجلات الحربية لاستعاد نغمة الانتصارات بفوز قاتل على حساب مضيفه طنطا بنتيجة (1-0)، الإثنين الماضي، بالجولة الثامنة للدوري الممتاز. وسجل هدف الفوز الصعب للإنتاج، اللاعب الموريتاني مامادو نياس في الدقيقة

باسم مرسي عاد للتشكيل الأساسي لفريق الإنتاج الحربي، تحت قيادة مختار مختار بعد التعافي من الإصابة، وقاد العجلات الحربية لاستعاد نغمة الانتصارات بفوز قاتل على حساب مضيفه طنطا بنتيجة (1-0)، الإثنين الماضي، بالجولة الثامنة للدوري الممتاز.



وسجل هدف الفوز الصعب للإنتاج، اللاعب الموريتاني مامادو نياس في الدقيقة (90+2)، من تصويبة صاروخية فشل الحارس إسلام طارق في إبعادها ليحرز نياس ثاني أهدافه في الدوري.



ليحقق الإنتاج فوزًا غائبًا منذ 3 جولات كما ودع كأس مصر مبكرًا من دور الـ32، ورفع الإنتاج رصيده بقيادة مدربه مختار مختار إلى 11 نقطة متقدماً للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين عند 8 نقاط في المركز العاشر.

