رياضة

باسم مرسي يحلم بالعودة لمنتخب مصر تحت قيادة البدري

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
باسم مرسي
باسم مرسي
أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أنه يسعى لاستغلال تجربته الحالية مع الفريق من أجل استعادة مستواه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال مهاجم الزمالك السابق: "أضع ضمن طموحاتي العودة لصفوف منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، ولدي 27 سنة وأحلامي كبيرة، بالوجود ضمن قائمة منتخب مصر، وهذا شرف كبير أتمنى تحقيقه من جديد". وحرص باسم مرسي على توجيه نصيحة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، قائلا: "لا تستمع إلى أحد، وركز فقط في المستطيل الأخضر، ولا تكرر خطأك وتستمع لوجهات النظر، كنت أفعل ذلك وتأثرت بشكل كبير".
باسم مرسي عاد للتشكيل الأساسي لفريق الإنتاج الحربي، تحت قيادة مختار مختار بعد التعافي من الإصابة، وقاد العجلات الحربية لاستعاد نغمة الانتصارات بفوز قاتل على حساب مضيفه طنطا بنتيجة (1-0)، الإثنين الماضي، بالجولة الثامنة للدوري الممتاز. وسجل هدف الفوز الصعب للإنتاج، اللاعب الموريتاني مامادو نياس في الدقيقة
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رينيه فايلر

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الخميس على استاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي المباراة وهو يتصدر ترتيب جدول المسابقة برصيد 18 نقطة حصدها من 6 انتصارات في 6مباريات، بينما يحتل الدراويش المركز السادس برصيد 13 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل مباراة وخسر 3 مباريات.
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سموحة: لن نطلب حكما أجنبيا للزمالك ونريد هذا الثلاثي

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الأهلي الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي يخطف فوزا قاتلا من طنطا في الدوري

نجح فريق الإنتاج الحربي في خطف فوز ثمين، أمام نظيره طنطا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق مامادو نياس، ليرفع العجلات الحربية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند ثمان نقاط في المركز العاشر.
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بعد انتقادات أحمد بلال.. مصطفى محمد: مش سامعك من الـDJ

احتفل مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بهدفه في شباك بيراميدز، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، وأقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز. وأحرز مصطفى محمد الهدف الأول لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 52، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول المسابقة، ونشر مهاجم الزمالك صور احتفاله بهدفه في بيراميدز وعلق قائلا: "مش سامعك من الـDJ".
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أمير مرتضى: مصطفى محمد لا يعرف من ينتقده

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك، على حديث أحمد بلال نحو مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، عقب انتصار فريقه أمام بيراميدز، مشيرا إلى أن مصطفى محمد لا يعلم من ينتقده من الأساس، وقال أمير مرتضى عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم مثل بيراميدز، مصطفى محمد لا يعلم عن انتقادات أي أحد له". وواصل: "من يتحدث عن مصطفى محمد لا نعلم من الأساس من هو، استفسرت من مصطفى قبل اللقاء حول هل تأثر بالحديث السلبي عنه، واللاعب أكد لي أنه لا يعرف أي شيء عن ذلك ولا يعرف من يتحدث عنه من الأساس".
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الزمالك يعود للانتصارات في الدوري عبر بوابة بيراميدز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا ثمينا على ضيفه بيراميدز بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز مصطفى محمد الهدف الأول لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 52 وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول المسابقة. اللقاء بدأ بهدوء من الفريقين ولكن مع مرور الوقت بدأ الزمالك يسيطر على الملعب وسط تراجع كبير في أداء بيراميدز الذي ظهر دون أي فاعلية خلال هذا الشوط
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