وزير التموين: إيطاليا سابع أكبر شريك تجاري لمصر

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

علي المصيلحي وزير التموين - صورة أرشيفية

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن يطاليا تعد من أهم الشركاء التجاريين في أوروبا لمصر إذ تعد سابع أكبر شريك تجاري بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ما انعكس إيجابيا على نجاح المؤتمر الاقتصادي المصري الإيطالي الذي عقد في نابولي الفترة الماضية، والذي دفعنا لعقد المنتدى الثاني بالقاهرة لاستمرار وزيادة التعاون بين البلدين، جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 18 حتى 20 ديسمبر الجاري.

وأضاف المصيلحي أن الحكومة المصرية قامت خلال السنوات الماضية بتبني خطة للإصلاح الاقتصادي انعكست بشكل إيجابي على المؤشرات، إذ ارتفع النقدي الأجنبي بالبنك المركزي وتراجعت معدلات البطالة، وارتفعت معدلات النمو الاقتصادي لتبلغ 5.6% خلال العام المالي 2018 - 2019، مشيرا إلى أننا نستهدف زيادة معدلات نمو خلال