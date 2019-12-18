جريمة

ضبط كيلو كوكايين بحوزة عاطلين في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
كوكايين - صورة أرشيفية
كوكايين - صورة أرشيفية
وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، بعد أن أسقطت عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، بحوزتهما كيلو كوكايين، في أثناء وجودهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، شرق المدينة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد برصد عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من محل سكنهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وجه مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فتم تقنين الإجراءات اللازمة والتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بمديرية أمن الإسكندرية، وتم ضبطهما حال تواجدهما بمدخل عزبة الشامي بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة وبحوزتهما "4 أكياس تحوى بداخلها كمية من مخدر الكوكايين وزنت
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جثة

مصرع عاملي محارة سقطا من سقالة بالطابق الـ12

لقي عاملان محارة في العقدين الثالث والرابع مع عمرهما، مصرعيهما، اثر سقوطهما من الطابق الثاني عشر، بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية، أثناء العمل وذلك أثناء وقوفهما على السقالة إلا أن الواير انقطع بهما وسقطا فى الطريق العام. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة العصافرة، بمصرع عاملين محارة سقطا من الطابق الثاني عشر.
حادث ميكروباص اول فيصل (5)

مصرع 12 عامل فى حادث تصادم سيارتين نقل بالمنوفية

شهد الطريق الواصل بين مركز شبين الكوم ومدينة السادات، وتحديدًا فى منطقة بالحزام الأخضر بمحافظة المنوفية، حادث مروري مروع، إذ أطاحت سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع، بسيارة أخرى نصف نقل كان يستقلها عدد كبير من العمال، وتسبب الحادث فى مصرع 12 عاملًا كانوا يستقلون السيارة النصف نقل المكشوفة وغير المخصصة لركوب الأشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتولى المسعفون حمل مصاب وحيد مازال على قيد الحيابة إلى أقرب مستشفى السادات العام، لتلقي العلاج ومحاولة إسعافه.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية

انقلاب سيارة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة فاقوس، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة “ميكروباص” بطريق “الصالحية – فاقوس”، التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس. أسفر الحادث عن وفاة كلا من: «فنجري إبراهيم، مدرس، وشقيقه سامح، وأحمد عبدالرحمن، طالب»، وجميعهم مقيمين بقرية "الحاج عمر"، فيما أصيب كلًا من: «محمد خالد ومحمد سمير»، مقيمين بقرية منشأة نبهان التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.
انهيار- العقار (4)

وفاة سيدة وطفلة في انهيار عقار بالشرقية

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية، أن الخسائر البشرية والمادية التي نتجت عن انهيار عقار فاقوس الكائن بشارع الشيخ شحاتة بجوار مسجد المجيدي بمنطقة نجيزة بمركز فاقوس حتى هذه اللحظة، أسفر عن حالتي وفاة وهم ولاء محمد عبد الهادي 31 سنة ونورهان محمد عبد المنعم 14 سنة، وحالتي إصابة وهم حامد محمد علي وعلي محمد عبد المنعم، وتم نقلهم لمستشفى فاقوس العام للتشخيص الطبي. وأفاد الفحص الطبي، أن إصابة أحدهما بكدمات وسحجات والآخر بهبوط في ضغط الدم والدورة الدموية.
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جثة

مصرع عاملي محارة سقطا من سقالة بالطابق الـ12

لقي عاملان محارة في العقدين الثالث والرابع مع عمرهما، مصرعيهما، اثر سقوطهما من الطابق الثاني عشر، بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية، أثناء العمل وذلك أثناء وقوفهما على السقالة إلا أن الواير انقطع بهما وسقطا فى الطريق العام. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة العصافرة، بمصرع عاملين محارة سقطا من الطابق الثاني عشر.
جثة

انتحار شاب بـ«الحبة القاتلة» بسبب حالته النفسية

أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عاما، اليوم الثلاثاء، على الانتحار، بتناوله حبوب حفظ الغلال، ليلقى مصرعه في الحال، وتبين أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة ألمت به مؤخرا، وأنه كان في زيارة إلى منزل عمه أملا في تحسن حالته النفسية إلا أنه ظل وحيدا رافضا التعامل، حتى قرر التخلص من حياته وأقدم على تناول "الحبة القاتلة". بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية "الأميري الجامعي"، بوصول شاب يدعى "أحمد. ج"، 20 عاما.
اقراص-مخدرة (1)

سقوط مسجل خطر بـ30 ألف قرص تامول في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة العامرية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر إجرامي خطر وبحوزته 30 ألف قرص من مخدر "التامول"، بـ2 مليون و100 ألف جنيه، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان العامرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوورد معلومات تفيد بقيام عنصر إجرامي، سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة، بالتخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه.
مخدر-الحشيش

ضبط سائق بحوزته «كيلو حشيش» في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، من ضبط "سائق" في العقد الثالث من العمر، وبحوزته نحو كيلو من مخدر الحشيش، وذلك بموقف بموقف أتوبيسات محرم بك الكائن بوسط مدينة الإسكندرية، وأثبتت التحريات أن الحشيش الذي كان بحوزته بغرض الاتجار وتوزيعها على عملائه وزبائنه نظير الحصول على مقابل مادي، وتم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة محرم بك، لمباشرة التحقيقات معه وإثبات الواقعة بمحضر رسمي وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة معه.
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