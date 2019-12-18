ضبط كيلو كوكايين بحوزة عاطلين في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

كوكايين - صورة أرشيفية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، بعد أن أسقطت عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، بحوزتهما كيلو كوكايين، في أثناء وجودهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، شرق المدينة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد برصد عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من محل سكنهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وجه مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فتم تقنين الإجراءات اللازمة والتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بمديرية أمن الإسكندرية، وتم ضبطهما حال تواجدهما بمدخل عزبة الشامي بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة وبحوزتهما "4 أكياس تحوى بداخلها كمية من مخدر الكوكايين وزنت