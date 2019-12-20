دراسة: للأحفاد دور في تخفيف وحدة الأجداد

تحرير:فيروز ياسر ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الأجداد والأحفاد

وجود حفيد في العائلة أمر يسبب السعادة للأجداد خاصة وأنهم كلما تقدموا في العمر يعيشيون بعض الوحدة التي قد تجعلهم عرضة للأمراض المختلفة، لكن يزعم العلماء أن عناية الأجداد بأحفادهم تقلل من شعورهم بالوحدة وتزيد من دائرتهم الاجتماعية. وأوضح العلماء أنه بخلاف عناية الأجداد بالأحفاد لتخفيف الشعور بالوحدة فتجعلهم يمتلكون أصدقاء أكثر، كما كشفوا أن العناية بالأطفال يخلق لدى الأجداد تقدير الذات والشعور بأنهم صغارا من جديد، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.

من خلال إحصاء قام به العلماء للاشخاص في عمر 66 عاما، وجدوا أن الأجداد الذين يتولون رعاية أحفادهم يكون لهم دور تكميلي للأبوين من خلال مساعدتهم في رعاية الأحفاد وقت انشغالهم. يهمك أن تعرف كيف تعتني بكبار السن؟ كشفت النتائج أن رعاية الأحفاد تساعد كبار السن على تقليل مستويات الاكتئاب وزيادة مستويات النشاط