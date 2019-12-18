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بعد نجاحها في خفض انبعاثات الكربون.. الإياتا ترفض فرض ضرائب على الركاب

تحرير:أميرة إبراهيم ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م
منطقة الانبعاثات المنخفضة
منطقة الانبعاثات المنخفضة
بعد عشر سنوات من الجهود المستمرة نجح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في حشد قطاعات النقل الجوي من شركات ومطارات ومزودي خدمات الطيران لخفض انبعاثات الكربون بنسبة وصلت إلى 50% مقاونة بما كانت عليه في 1990 أي منذ نحو ثلاثين عامًا. وجاء هذا التقدم، بالدرجة الأولى، بفضل تعزيز الكفاءة السنوية لاستهلاك الوقود بنسبة 2.3% خلال الفترة الممتدة منذ عام 2009، لتتجاوز الهدف المحدد بنحو 0.8%، كما يأتي هذا التحسن نتيجة للجمع بين الاستثمارات في الطائرات الأكثر كفاءة والكفاءات التشغيلية.
ومع ذلك فقد علق ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي بأن الطموح لا يتوقف عند هذا الحد، وقال: "بدءًا من عام 2020 سنحدد سقف الانبعاثات الصافية، وبحلول عام 2050 ستنخفض الانبعاثات إلى النصف مقارنة بعام 2005، ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على مواظبة الاستثمار في التقنيات
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احمد-ابو-الغيط (2)

أبو الغيط: اللغة العربية أكثر لغات العالم غنى وثراء

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اللغة العربية تعد الركيزة الأساسية في الهوية العربية، وأن الحفاظ عليها وتطويرها والعمل على نشرها يعد مجالًا مهمًا من مجالات العمل العربي المشترك التي تهتم بها الجامعة، مشددًا في تصريحات له اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، على أن اللغة العربية هي لغة حضارة وثقافة وعلم، وأنها من أكثر لغات العالم غنى وثراء، ومن أسرعها انتشارا في الوقت الحالي.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: إيطاليا سابع أكبر شريك تجاري لمصر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن يطاليا تعد من أهم الشركاء التجاريين في أوروبا لمصر إذ تعد سابع أكبر شريك تجاري بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ما انعكس إيجابيا على نجاح المؤتمر الاقتصادي المصري الإيطالي الذي عقد في نابولي الفترة الماضية، والذي دفعنا لعقد المنتدى الثاني بالقاهرة لاستمرار وزيادة التعاون بين البلدين، جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 18 حتى 20 ديسمبر الجاري.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

المفتي: النهوض باللغة العربية واجب وطني

حث مفتي الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، في كلمته، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها، وعد ذلك من باب الضرورة الملحة والواجب القومي في سبيل الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية، مشددا على أهمية استعادة لغتنا الفصيحة والنهوض بها، كونها أداةَ التواصل والتعبير عن هويتنا وحضارتنا العريقة، قائلا إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، مصداقا لقول المولى عز وجل: {إنا أنزلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ}، وحسبها هذا الشرف.
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بمليار دولار.. إنشاء أول مشروع صناعي زراعي في المنيا

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس إسلام سامي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية، إذ بحث المحافظ استكمال الاجراءات الخاصة بإنشاء مشروع مصنع القناة للسكر والذي يقام علي مساحة 181 ألف فدان، بمنطقه غرب ملوي، وحضر اللقاء عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والعميد تامر سعيد الشامي مدير الأمن والعلاقات الحكومية بشركة القناة للسكر. ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ملوي والإدارة العامة لأملاك الدولة وإدارة الاستثمار بالمحافظة بإزالة أية معوقات للمشروع.
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طائرة- عسكرية -بمساعدات -الي -جيبوتي (1)

الإياتا تطلق SFOC لفحص البضائع.. آلية جديدة لتقليص 360 ألف يوم سنويًّا

في تحرك نشط للتعامل مع أزمة رفع المعايير الذكية لعمليات مناولة الشحن، أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" آلية جديدة لتعزيز كفاءة تدقيق عمليات الشحن. الاتحاد الدولي "إياتا" أطلق برنامج "القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية"، والذي يهدف إلى الحد من تعقيدات ومضاعفات التدقيق ضمن منشآت مناولة الشحن. وتضم هذه الخطوة الجديدة من "إياتا" عنصرين رئيسين: الأول برنامج التدقيق المعياري العالمي: من خلال طرح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "شهادة تدقيق القدرة التشغيلية للمنشأة الذكية"، ما يضمن للخطوط الجويةالتزام المنشآت الحاصلة على هذه الشهادة بالقرارات والممارسات الموصى بها من قبل "إياتا" على صعيد مناولةالشحن وفق الكتيّب الخاصّ بالاتحاد.
النقل -الجوي

النقل الجوي في ميزان الأياتا.. أمريكا وأوروبا تلتهمان الأرباح وإفريقيا تنزف

وسط توقعات بدت متفائلة عن قطاع النقل الجوي في العالم كله، حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا، من أن المشهد الإقليمي سيسجل معدلات أداء متباينة بين عامي 2019 و2020، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى تسجيل شركات الطيران في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية لخسائر مالية خلال عام 2019، مع عودة الأخيرة لتحقيق أرباح في العام المقبل بالتزامن مع تزايد قوة الاقتصادات الإقليمية. من جانبها، تواصل شركات الطيران في الشرق الأوسط جهودها الخاصة لإعادة الهيكلة، مع تحديد جداول زمنية تهدف إلى إحداث تراجع ملحوظ في نمو السعة خلال عام 2020.
بطاريات

تهدد سلامة الطيران.. تحركات دولية لمحاصرة بطاريات الليثيوم المزورة

هل تنجح المنظمات المدنية في تصحيح مسار المخالفات الصارخه التي يرتكبها المصنعون وينعكس أثرها على الطيران والتي باتت تهدد صناعة النقل الجوي في واحد من أهم مكوناتها وهو السلامة الجوية للراكب ولطاقم الطائرة. عدد كبير من المنظمات الدولية يتحرك بكثافة لدفع الحكومات لتضييق الخناق على مصنعي البضائع الخطرة والتي ثبت أنها تمثل تهديدا مباشرا لسلامة وأمان الرحلات أثناء نقلها سواء مع الراكب أو في صورة شحنة بضائع تنقل من مكان لآخر. وعلى رأس هذه البضائع الخطرة تأتي بطاريات الليثيوم المقلدة والمزورة بالمخالفة للمعايير المعتمده لتصنيعها، تأتي هذه الشحنات في قلب الجهود الرامية إلى ضمان النقل الجوّي الآمن لبطاريات الليثيوم.
وزير-الماليه

معيط: احذروا.. «التهرب الضريبي» جريمة مخلة بالشرف

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن الحملة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، ومد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي.
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