رياضة

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
فايلر مدرب الأهلي
فايلر مدرب الأهلي
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الخميس على استاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي المباراة وهو يتصدر ترتيب جدول المسابقة برصيد 18 نقطة حصدها من 6 انتصارات في 6مباريات، بينما يحتل الدراويش المركز السادس برصيد 13 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل مباراة وخسر 3 مباريات.
وضمت القائمة 20 لاعبًا هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني. خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان. خط الهجوم: وليد أزارو
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باسم-مرسى (3)

باسم مرسي يحلم بالعودة لمنتخب مصر تحت قيادة البدري

أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أنه يسعى لاستغلال تجربته الحالية مع الفريق من أجل استعادة مستواه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال مهاجم الزمالك السابق: "أضع ضمن طموحاتي العودة لصفوف منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، ولدي 27 سنة وأحلامي كبيرة، بالوجود ضمن قائمة منتخب مصر، وهذا شرف كبير أتمنى تحقيقه من جديد". وحرص باسم مرسي على توجيه نصيحة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، قائلا: "لا تستمع إلى أحد، وركز فقط في المستطيل الأخضر، ولا تكرر خطأك وتستمع لوجهات النظر، كنت أفعل ذلك وتأثرت بشكل كبير".
الزمالك وسموحة (13)

سموحة: لن نطلب حكما أجنبيا للزمالك ونريد هذا الثلاثي

أغلق فرج عامر، رئيس سموحة، الباب أمام إمكانية الاستعانة بحكم أجنبي في مباراة الفريق المقبلة ببطولة الدوري ضد الزمالك، والمقرر إقامتها مساء الجمعة، قائلا: "لن أطالب بحكام أجانب أمام الزمالك، ربنا موجود وكنت أتمنى أن تكون تقنية الفيديو موجودة، ومباراة الموسم الماضي تفوقنا وفوجئنا بحكم روماني مشطوب في بلاده يحتسب ضدنا ركلة جزاء كوميدية، أتمنى ألا يتكرر ذلك، وحكم مباراتنا الماضية ضد أسوان كان مترددا منذ البداية واعترف عقب المباراة بأنه تسرع في طرد إبراهيم حسن مدير الكرة، لا أشكك في ذمته لكن أطعن في قراراته الاستفزازية".
برشلونة - ريال مدريد

كلاسيكو ناري بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو

استفاد مدربا برشلونة وريال مدريد، إرنستو فالفيردي والفرنسي زين الدين زيدان من تأجيل موعد الكلاسيكو بسبب الأزمة السياسية في إقليم كاتالونيا، إذ أنهما يخوضان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 9 مساء، موقعة الـ"كلاسيكو" المؤجلة دون أي خوف على منصبيهما، بعد أن تحسن أداء الفريقين في الآونة الأخيرة. لو أقيمت المباراة المقررة في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني في موعدها السابق أواخر أكتوبر، لكان أحد الفريقين بمدرب جديد حاليا لأن مقصلة الإقالة كانت تهدد فالفيردي وزيدان في تلك الفترة نتيجة وضع الفريقين، لكن تم إرجاؤها بسبب أعمال العنف في كاتالونيا.
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الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

الإسماعيلي يُحقق فوزًا صعبًا على فريق مصر بهدف نظيف

نجح فريق الإسماعيلي في حصد فوز صعب أمام نظيره فريق مصر، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، وسجل هدف الدراويش الوحيد همام طارق، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمين. بهذا الفوز يحتل الإسماعيلي المركز الخامس من جدول الدوري برصيد 13 نقطة، جمعهم من ثمان مباريات، فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر في مثلها، بينما تجمد رصيد فريق مصر عند النقطة السابعة في المركز الرابع عشر.
النجم الساحلي - المريخ السوداني‎

لاعب النجم الساحلي: الأهلي كتاب مفتوح لنا

قال مرتضى بن وناس لاعب فريق النجم الساحلي، أن فريق الأهلي يُعد كتابًا مفتوحًا بالنسبة لفريقه، جاء ذلك في تصريحات خلال حواره أجراه مع صحيفة «المغرب» التونسية، قبل ساعات من مواجهة الفريقان، في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلًا:"الأهلي غنى عن التعريف من ناحية تجاربه القارية الواسعة، وندرك إمكانياته الفنية، وعلينا البحث عن الطريقة المناسبة للفوز خاصة أن المباراة تقام على قواعدنا وأمام جماهيرنا لضمان النجاح والتأهل للدور المقبل".
عمار-حمدي - صلاح-محسن

فايلر يرفض طلب المسؤولين في الأهلي بشأن عمار حمدي

تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باستمرار عمار حمدي، لاعب القلعة الحمراء، فى الفريق، رافضًا فكرة الاستغناء عن اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبدى فايلر إعجابه الشديد بقدرات عمار حمدي، خاصة بعد مشاركته بشكل أساسي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا. وعرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، العروض التي قُدمت من أجل الظفر بخدمات عمار حمدي في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، ورفض فايلر فكرة مناقشة العروض من الأساس.
الأهلي

الأهلي يطمح في مواصلة انتصاراته أمام الجونة بالدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الجونة، مساء اليوم الإثنين، على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إذ يدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية التي يقودها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بتحقيقه الفوز على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على فريق كانو سبورت في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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