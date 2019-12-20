5 طرق لدعم زميل العمل المصاب بمرض خطير

إذا أخبرك زميل العمل بحالته الصحية الخطيرة، فهذا لا يعني أن يعرف الآخرين ما يمر به، ولهذا سيكون عليك احترام خصوصياته وأنه اختارك من بينهم ليخبرك عما يحدث له

تحرير:فيروز ياسر ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

دعم زميل العمل المريض

بيئة العمل لا تقتصر فقط على قيام كل شخص بمهامه اليومية وتحقيق التارجت، دون وجود روح الفريق والعمل بجهد وأن تكون الإنسانية مدخلا لكل الأمور في مكان العمل. وبالرغم أن كل شخص قد يأتي إلى عمله جيد المظهر، يبتسم في وجوه من حوله وكأنه لا يواجه هموما أو مشكلات صحية أبدا، فهذا عكس الحقيقة غالبا. وعند المعرفة بمرض زميل العمل وإصابته بحالة صحية خطيرة، ففي بعض الأحيان قد لا تسع الكلمات شيئا للمواساة، لكن ستغلب إنسانيتك في وقت ما وتحاول أن تظهر له مشاعرك العميقة اتجاهه في محاولة دعمه والتخفيف عنه.

السرطان من أكثر الأمراض فتكا بالأشخاص حول العالم، وفي حالة اكتشاف زميلك لمرضه ومعرفة الزملاء الظروف التي يمر بها، غالبا سيحتاج إلى الدعم الكافي خلال فترة مرضه حتى يستطيع الفوز بالمعركة، وهذا الأمر يحتاج إلى الوعي الكافي من الزملاء، لذا هناك بعض الطرق التي يمكن القيام بها وفقا لما ذكره موقع Healthline. 1-