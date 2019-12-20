5 طرق لدعم زميل العمل المصاب بمرض خطير

إذا أخبرك زميل العمل بحالته الصحية الخطيرة، فهذا لا يعني أن يعرف الآخرين ما يمر به، ولهذا سيكون عليك احترام خصوصياته وأنه اختارك من بينهم ليخبرك عما يحدث له
بيئة العمل لا تقتصر فقط على قيام كل شخص بمهامه اليومية وتحقيق التارجت، دون وجود روح الفريق والعمل بجهد وأن تكون الإنسانية مدخلا لكل الأمور في مكان العمل.
وبالرغم أن كل شخص قد يأتي إلى عمله جيد المظهر، يبتسم في وجوه من حوله وكأنه لا يواجه هموما أو مشكلات صحية أبدا، فهذا عكس الحقيقة غالبا.
وعند المعرفة بمرض زميل العمل وإصابته بحالة صحية خطيرة، ففي بعض الأحيان قد لا تسع الكلمات شيئا للمواساة، لكن ستغلب إنسانيتك في وقت ما وتحاول أن تظهر له مشاعرك العميقة اتجاهه في محاولة دعمه والتخفيف عنه.
السرطان من أكثر الأمراض فتكا بالأشخاص حول العالم، وفي حالة اكتشاف زميلك لمرضه ومعرفة الزملاء الظروف التي يمر بها، غالبا سيحتاج إلى الدعم الكافي خلال فترة مرضه حتى يستطيع الفوز بالمعركة، وهذا الأمر يحتاج إلى الوعي الكافي من الزملاء، لذا هناك بعض الطرق التي يمكن القيام بها وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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السرطان من أكثر الأمراض فتكا بالأشخاص حول العالم، وفي حالة اكتشاف زميلك لمرضه ومعرفة الزملاء الظروف التي يمر بها، غالبا سيحتاج إلى الدعم الكافي خلال فترة مرضه حتى يستطيع الفوز بالمعركة، وهذا الأمر يحتاج إلى الوعي الكافي من الزملاء، لذا هناك بعض الطرق التي يمكن القيام بها وفقا لما ذكره موقع Healthline.
1- أظهر التعاطف
ببساطة، يمكنك أن تخبر زميلك بالعمل مدى تعاطفك معه من خلال قولك "أنا هنا معك في كل ما تحتاجه"، كما أنه بحاجة إلى الدعم من خلال إظهار الكثير من الكلمات القوية التي تثبت بعقله ويتذكرها في كل وقت خاصة وقت الضعف نتيجة العلاجات والفحوصات، فكل هذه الأمور تجعله يبدأ خطوته الأولى في العلاج ولديه جرعة ثقة كبيرة.
وأضافت ريبيكا نيليز، المدير التنفيذي لجمعية Cancer and Careers، أنه على الزملاء تجنب قول " لا أستطيع تصديق ما أصابك"، فهذه الجمل تزيد من شعور الزميل المريض بالحسرة أكثر من الاهتمام به.
2- الوعي الكافي مهم
نصحت لين تايلور، بأن يكون لدى زملاء العمل الوعي الكافي تجاه خصوصيات الزميل المريض وما يمكن أن يتحدثوا بخصوص حالته.
وقالت إنه على الزملاء أن يكونوا حذرين عند مشاركة قصص بعضهما البعض خاصة إذا كان لديهم نفس الحالة الصحية، وأن يتركوا مساحة للمريض سواء كان يريد التحدث بشأن ما يمر به أو لا.
من بين الجمل التي يمكن استخدامها للمريض هي "ستكون بأفضل حال" أو " أنا أعرف أشخاص مروا بهذا الموقف وفازوا في ماراثون العلاج"، فجميعها تعتبر مصدر دعم كبير حتى وإن لم يكون شخصا اجتماعيا.
3- احترم خصوصياته
إذا أخبرك زميل العمل بحالته الصحية الخطيرة، فهذا لا يعني أن يعرف الآخرين ما يمر به، ولهذا سيكون عليك احترام خصوصياته وأنه اختارك من بينهم ليخبرك عما يحدث له.
قالت "نيليز" ليس كل شخص يستطيع أن يفصح عما اصابه، ولهذا إذا شاركك أحدهم شيء يخص حالته الصحية، فمن المهم أن تفترض أنك الوحيد الذي علمت بهذا الأمر.
4- اعرض عليه المساعدة في مهام العمل
من أكثر الدعم الذي يمكنك أن تقوم به لهذا الزميل هي تقليل مهامه في العمل من خلال مشاركته إياها، خاصة وإذا كان يواجه ضغط نفسي كبير في العمل نتيجة عدم قدرته على أداء جميعها نتيجة تدهور حالته النفسية والجسدية.
عليك أن تكون مستعدا لرد فعلك زميلك تجاه ما ستعرضه عليه، فقد لا يفضل عرضك نتيجة فهمه الخاطيء أنه أصبح ضعيفا وليس على مستوى عالي كما قبل، وقد يرحب بما تفعله تجاه ويحترمك أكثر فيقبل بتقليل مهامه أو يشكرك على تفكيرك فيه.
5- لا تتجاهل الموقف
في حالة تجاهلك لأمر زميلك في العمل تجاه حالته الصحية ظنا منك أن هذا يشعره بالأمان أكثر، فهذا الأمر خاطيء تماما وعليك أن تكون داعما له، ومن أفضل ما يمكنك فعله في تلك الحالة أن تضع نفسك مكانه لكي لا يصدر منك تصرف قد تندم عليه فيما بعد خاصة وأن هذا اشخص المريض قد يصبح حساسا أكثر من اللازم ولا يتقبل جميع تصرفات زملاء العمل تجاهه.
ولأن الموقف يعتبر تحدي ومعاناة فردية لكل شخص في العمل، كما أن الزملاء غير متأكدين من وضع الأمور في نصابها، سيكون على المدير قيادة بيئة العمل في تلك الحالة.