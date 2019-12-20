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5 طرق لدعم زميل العمل المصاب بمرض خطير

إذا أخبرك زميل العمل بحالته الصحية الخطيرة، فهذا لا يعني أن يعرف الآخرين ما يمر به، ولهذا سيكون عليك احترام خصوصياته وأنه اختارك من بينهم ليخبرك عما يحدث له
تحرير:فيروز ياسر ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
دعم زميل العمل المريض
دعم زميل العمل المريض
بيئة العمل لا تقتصر فقط على قيام كل شخص بمهامه اليومية وتحقيق التارجت، دون وجود روح الفريق والعمل بجهد وأن تكون الإنسانية مدخلا لكل الأمور في مكان العمل. وبالرغم أن كل شخص قد يأتي إلى عمله جيد المظهر، يبتسم في وجوه من حوله وكأنه لا يواجه هموما أو مشكلات صحية أبدا، فهذا عكس الحقيقة غالبا. وعند المعرفة بمرض زميل العمل وإصابته بحالة صحية خطيرة، ففي بعض الأحيان قد لا تسع الكلمات شيئا للمواساة، لكن ستغلب إنسانيتك في وقت ما وتحاول أن تظهر له مشاعرك العميقة اتجاهه في محاولة دعمه والتخفيف عنه.
السرطان من أكثر الأمراض فتكا بالأشخاص حول العالم، وفي حالة اكتشاف زميلك لمرضه ومعرفة الزملاء الظروف التي يمر بها، غالبا سيحتاج إلى الدعم الكافي خلال فترة مرضه حتى يستطيع الفوز بالمعركة، وهذا الأمر يحتاج إلى الوعي الكافي من الزملاء، لذا هناك بعض الطرق التي يمكن القيام بها وفقا لما ذكره موقع Healthline. 1-
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دراسة: للأحفاد دور في تخفيف وحدة الأجداد

وجود حفيد في العائلة أمر يسبب السعادة للأجداد خاصة وأنهم كلما تقدموا في العمر يعيشيون بعض الوحدة التي قد تجعلهم عرضة للأمراض المختلفة، لكن يزعم العلماء أن عناية الأجداد بأحفادهم تقلل من شعورهم بالوحدة وتزيد من دائرتهم الاجتماعية. وأوضح العلماء أنه بخلاف عناية الأجداد بالأحفاد لتخفيف الشعور بالوحدة فتجعلهم يمتلكون أصدقاء أكثر، كما كشفوا أن العناية بالأطفال يخلق لدى الأجداد تقدير الذات والشعور بأنهم صغارا من جديد، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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الشاي.. من مشروب رائع إلى ثقافة انتشرت حول العالم

الشاي من المشروبات الشائعة حول العالم، حيث يعتبر المشروب الرسمي لكثير من البلاد، على الجانب الآخر يتميز بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، ومن أكثر الأنواع شهرة: الشاي الأحمر والشاي الأخضر، يساعد الشاي الأخضر على فقدان الوزن، والتعزيز من صحة الجهاز المناعي، والوقاية من السرطان، كل بلد لها ثقافة ممتعة فيما يتعلق بالشاي، ففي الصين يعتبر الشاي "أسلوب حياة"، وإكرام كبير للضيوف، وفي مصر يعتبر مشروب التجمعات الأسرية وليالي السهر، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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النباتات المنزلية.. تقيك من الأمراض وتحسن الذاكرة

من المؤكد أن زراعة النباتات هامة بشكل كبير، حيث أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن العيش بالقرب من حديقة، له فوائد صحية وعلاجية متعددة، ولكن الذي لا تعلمه أيضًا أن وجود نباتات مختلفة ومتنوعة داخل المنزل، من الأشياء الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار أيضًا، لأنه يمنحك فوائد كثيرة، أنت دائمًا بحاجة إليها، على سبيل المثال التخفيف من التوتر والغضب والقق، والتعزيز من الانتباه، إضافة إلى تعديل الحالة المزاجية، وغيرها من الفوائد الهامة الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
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لماذا تتغير علاقة الزوجين بعد ولادة طفلهما الأول؟

كل مرحلة في حياتك هي تحدٍّ بالنسبة لك، وبالرغم من أن الزواج حدث سعيد، لكن لن تدوم جميع الأيام السهلة والبسيطة، فالزواج مسئولية، وخاصة إن حصل الطرفان على طفلهما الأول، حيث يبدأ الصراع مع الوقت ويركز الزوجان كل اهتمامهما على طفلهما؛ حتى يصل الأمر إلى التخلي عن قضاء الوقت معا كما كان في بداية تلك المرحلة، وهذا الأمر قد يخلق فجوة إذا كانت أغلب المسؤولية على الأم، ولكن إذا كان هناك نوع من المشاركة فقد تكون التغيرات بسيطة، لذا تعرف على ما يحدث للزوجين وفقا لما ذكره موقع Healthline.
امراة ماتت بسبب السرطان

بدأ بآلام في الظهر| معاناة امرأة مع سرطان البنكرياس

عندما يجد الحب طريقه إلى شخصين ويهتديان إلى الخطوات الصحيحة التي يكون في نهايتها زواج حقيقي، قد تكون هناك عقبة يمكن التصدي لها وأخرى سيكون الحزن في نهايتها، فهذه قصة أليكس وهالي سباركل اللذين تعرفا على بعضهما لأول مرة في الثانوية. كان أليكس متحمسا كثيرا فور علمه بحمل زوجته، وبالتالي ينتظر وصول مولوده الثاني، وكان كل ذلك في عام 2017، كما أن "هالي" البالغة من العمر 34 عاما كانت تريد دائما أن تصبح أمًّا وبالفعل تحقق حلمها مرة أخرى بحملها الثاني، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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مشاهدة الأزواج للأفلام الرومانسية تحميهم من الطلاق

خلال السنوات الأخيرة، شهَدنا ارتفاعا في معدلات الطلاق لأسباب متعددة، وهناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن طرق مرضية للطرفين من أجل الحفاظ على حياتهم الزوجية، والمدهش في الأمر أن مجموعة من الباحثين وجدوا نهجا جديدا لإبقاء الشريكين معا. توصلت دراسة جديدة في جامعة روتشستر إلى أن مشاهدة الأفلام الرومانسية التي تعالج العلاقة بين الشريكين مرة واحدة شهريا لها تأثير فعال فى الزوجين اللذين يواجهان مشكلات بالفعل من خلال تقديم المشورة. وذلك حسبما ذكر موقع Times of India.
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