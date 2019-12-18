بـ«قيمة مليون جنيه».. ضبط 72 طربة حشيش في الإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م
حشيش
وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، إذ تكمن رجال المباحث الجنائية من ضبط عاطل بحوزته 72 طربة حشيش، تزن 18 كيلو من مخدر الحشيش، أثناء وجوده بدائرة قسم العامرية، بغرب المدينة.
البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد برصد عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية "عاطل"، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقد أمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامي.
وبتقنين
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية "عاطل"، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقد أمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال استقلاله سيارة في كمين أعد له بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 72 طربة حشيش، تزن 18 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف.
وبمواجهة المهتم اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار واستخدامه للسيارة في عملية النقل والترويج والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي.
وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بنحو مليون جنيه تقريبًا.