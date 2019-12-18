جريمة

بـ«قيمة مليون جنيه».. ضبط 72 طربة حشيش في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م
حشيش
حشيش
وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، إذ تكمن رجال المباحث الجنائية من ضبط عاطل بحوزته 72 طربة حشيش، تزن 18 كيلو من مخدر الحشيش، أثناء وجوده بدائرة قسم العامرية، بغرب المدينة. البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد برصد عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية "عاطل"، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقد أمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامي. وبتقنين
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كوكايين (2)

ضبط كيلو كوكايين بحوزة عاطلين في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، بعد أن أسقطت عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، بحوزتهما كيلو كوكايين، في أثناء وجودهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، شرق المدينة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد برصد عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من محل سكنهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
جثة

مصرع عاملي محارة سقطا من سقالة بالطابق الـ12

لقي عاملان محارة في العقدين الثالث والرابع مع عمرهما، مصرعيهما، اثر سقوطهما من الطابق الثاني عشر، بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية، أثناء العمل وذلك أثناء وقوفهما على السقالة إلا أن الواير انقطع بهما وسقطا فى الطريق العام. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة العصافرة، بمصرع عاملين محارة سقطا من الطابق الثاني عشر.
حادث ميكروباص اول فيصل (5)

مصرع 12 عامل فى حادث تصادم سيارتين نقل بالمنوفية

شهد الطريق الواصل بين مركز شبين الكوم ومدينة السادات، وتحديدًا فى منطقة بالحزام الأخضر بمحافظة المنوفية، حادث مروري مروع، إذ أطاحت سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع، بسيارة أخرى نصف نقل كان يستقلها عدد كبير من العمال، وتسبب الحادث فى مصرع 12 عاملًا كانوا يستقلون السيارة النصف نقل المكشوفة وغير المخصصة لركوب الأشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتولى المسعفون حمل مصاب وحيد مازال على قيد الحيابة إلى أقرب مستشفى السادات العام، لتلقي العلاج ومحاولة إسعافه.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية

انقلاب سيارة "ميكروباص" بدائرة مركز شرطة فاقوس، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة “ميكروباص” بطريق “الصالحية – فاقوس”، التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس. أسفر الحادث عن وفاة كلا من: «فنجري إبراهيم، مدرس، وشقيقه سامح، وأحمد عبدالرحمن، طالب»، وجميعهم مقيمين بقرية "الحاج عمر"، فيما أصيب كلًا من: «محمد خالد ومحمد سمير»، مقيمين بقرية منشأة نبهان التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.
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مخدر-الحشيش (4)

ضبط 20 طربة حشيس و14 كيلو هيروين بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، القبض على "عاطل" في العقد الخامس من العمر بحيازته نحو 20 طربة حشيش وزنت نحو 5 كيلوجرامات، وذلك بمنطقة المنتزه، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية كان يعتزم توزيعها على عملائه مستهدفا طلاب الجامعات والمدارس والأندية ومراكز الشباب والمقاهي. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود معلومات عن اتجار شخص "عاطل" في المواد المخدرة.
مخدر-الحشيش (2)

جلبوا 8 أطنان حشيش.. جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام 3 مصريين ولبنانيين

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، اليوم الخميس، حكما بإعدام "خ. ع. ال"، و"أ. م. ع"، يحملان الجنسية اللبنانية، غيابيًّا، و3 مصريين آخرين، هم: "ع. م. ع"، و"أ. م. ع"، و"ه. م. ع" بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة داخل 3 حاويات جلود بميناء الدخيلة، وذلك فى القضية رقم 963 لسنة 2018 جنايات ميناء الإسكندرية، حيث تمكن رجال وأمن جمارك الدخلية بالإسكندرية من ضبط 8 أطنان حشيش بقيمة نصف مليار جنيه، على متن 3 حاويات قادمة من بيروت محملة بجلود ماشية بقرى خام.
طعنات-سكين-جريمة

«خلافات وجثة وسكين».. شاب يذبح زوجته في الهرم

خلافات ومشاكل بين الزوجين وصلت إلى ذروتها في الفترة الأخيرة، تعدى كل منهما على الآخر بسلاح أبيض أصيب فيها الزوج بجروح، في الوقت الذي سدد لها طعنة بالسكين تركت جرحا قطعيا بالرقبة لفظت على أثره أنفاسها الأخيرة، حاول الزوج اختلاق رواية للهروب من الجريمة وتقدم ببلاغ لقسم شرطة الهرم باقتحام ملثمين لشقتهما لسرقتهما وتعديا عليهما بالضرب. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور الهرم، بورود بلاغ من مستشفى الهرم بوصول «مارينا» 32 عامًا، ربة منزل ومقيمة باللبيني في الهرم، متوفاة بجرح طعني بالرقبة.
مخدر-الحشيش

ضبط سائق بحوزته «كيلو حشيش» في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، من ضبط "سائق" في العقد الثالث من العمر، وبحوزته نحو كيلو من مخدر الحشيش، وذلك بموقف بموقف أتوبيسات محرم بك الكائن بوسط مدينة الإسكندرية، وأثبتت التحريات أن الحشيش الذي كان بحوزته بغرض الاتجار وتوزيعها على عملائه وزبائنه نظير الحصول على مقابل مادي، وتم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة محرم بك، لمباشرة التحقيقات معه وإثبات الواقعة بمحضر رسمي وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة معه.
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