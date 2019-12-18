بـ«قيمة مليون جنيه».. ضبط 72 طربة حشيش في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

حشيش

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، إذ تكمن رجال المباحث الجنائية من ضبط عاطل بحوزته 72 طربة حشيش، تزن 18 كيلو من مخدر الحشيش، أثناء وجوده بدائرة قسم العامرية، بغرب المدينة. البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد برصد عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية "عاطل"، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وقد أمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامي. وبتقنين