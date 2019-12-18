رياضة

فينجر يعلق على تولي أرتيتا تدريب الآرسنال

تحرير:محمد جمال ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
آرسين فينجر
آرسين فينجر
تحدث الفرنسي آرسين فينجر مدرب فريق آرسنال الإنجليزي السابق، اليوم الأربعاء، عن تولي ميكيل أرتيتا مهمة تدريب الجانرز، مشيرًا إلى أنه سيكون مناسبا لتدريب أي ناد في بطولة الدوري الإنجليزي. وتم تعيين السويدي فريدري ليونجبرج مدربا مؤقتا لآرسنال حاليا، لكن فينجر أكد أن أرتيتا، القائد السابق لآرسنال ولاعب خط الوسط السابق في الفريق، يمتلك القدرة على القيام بعمل جيد في منصب المدير الفني. وقال فينجر للصحفيين، خلال تواجده في بطولة كأس العالم للأندية: "أرتيتا يتمتع بالذكاء والشغف والمعرفة، ولكن هذا ينطبق أيضا على ليونجبرج".
واختتم المدرب الفرنسي عن أرتيتا: "أرتيتا لديه مستقبل عظيم، لقد تعلم الكثير خلال عمله مساعدا للمدرب، سيجب عليه التعامل مع حقيقة أنه ليس لديه خبرة على هذا المستوى، ينبغي عليه أن يكون محاطا ببيئة جيدة في النادي". ويعمل أرتيتا حاليا مساعدا للإسباني جوسيب بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي،
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محمد-صلاح -وابو- تريكة

أبو تريكة: صلاح عريس مونديال الأندية

أكد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أخبره في وقت سابق عن هروبه من المدرسة، من أجل مشاهدة مباريات المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في اليابان آنذاك، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" أثناء تحليله لمواجهة الريدز ومونتيري، التي تقام حاليًا على ملعب «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقام حاليًا في دولة قطر، قائلا: "هذه سنة الحصاد لليفربول ومشروع مدربه يورجن كلوب".
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برشلونة بالقوة الضاربة وبنزيما يقود هجوم ريال مدريد

أعلن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني، خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى كل من الفريقين لحسم اللقاء والانفراد بالصدارة مع أفضلية إحصائية لبرشلونة الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام النادي الملكي في المباريات الست الأخيرة، بينها نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.
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فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الخميس على استاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي المباراة وهو يتصدر ترتيب جدول المسابقة برصيد 18 نقطة حصدها من 6 انتصارات في 6مباريات، بينما يحتل الدراويش المركز السادس برصيد 13 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل مباراة وخسر 3 مباريات.
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مسعو-أوزيل ‎ (4)

العفو الدولية تطالب آرسنال بعدم الضغط على أوزيل

كشفت الصحافة الإنجليزية عن أن منظمة العفو الدولية حثت إدارة آرسنال لدعم أوزيل، ومنحه الفرصة للتعبير بشكل حر عن آرائه. وجاء في تقرير لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن نيكولا بيكيلين، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، تحدث لآرنسال، بعدم "الضغط" على أوزيل في حديثه عن ما يحدث في الصين. وقال بيكيلين في تصريحات لـ"سكاي": عندما بدأ أوزيل بانتقاد ما يحدث في الصين، من المهم ألا تقوم إدارة آرسنال بعدم التضييق عليه، وترك كامل الحرية له للتعبير عن آرائه".
جوارديولا

جوارديولا يتحدث عن رحيل أرتيتا لآرسنال ومواجهة ريال

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن وجود مفاوضات من جانب إدارة آرسنال مع مساعده مايكل أرتيتا لاعب الجانرز السابق. وقال جوارديولا في المؤتمر التحضيري قبل مواجهة أوكسفورد سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية: "مايكل أرتيتا سيسافر معنا غدًا إلى أوكسفورد". وأوضح بيب: "لقد كنا أذكياء للغاية عند الاستعانة به وقت أن غاب عن أعين الأندية الأخرى، إنه مدير رائع، ويملك أخلاقيات العمل، لذلك هو ما هو عليه، إنه يتحدث مع آرسنال، لكن لا أعرف الوضع حاليا".
مانشستر سيتي - أرسنال

مانشستر سيتي يضرب آرسنال بثلاثية في البريميرليج

تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإمارات مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ومازال يبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 22 نقطة بالمركز التاسع. المباراة شهدت تألق كبير من كيفين دي بروين الذي سجل هدفين لمانشستر سيتي، كما صنع هدف سجله رحيم ستيرلينج، خلال الشوط الأول من اللقاء.
مانشستر سيتي - أجويرو

مواجهة مرتقبة بين آرسنال والسيتي في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحتضن ملعب الإمارات، قمة مباريات تلك الجولة، عندما يستقبل آرسنال نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل آرسنال المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتواحه الفريقان في 44 مباراة سابقة في البريميرليج، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 23 مباراة، مقابل 11 انتصار للسيتي، وانتهت 10 لقاءات بالتعادل، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 49 هدفًا.
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