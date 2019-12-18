فينجر يعلق على تولي أرتيتا تدريب الآرسنال

تحرير:محمد جمال ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

آرسين فينجر

تحدث الفرنسي آرسين فينجر مدرب فريق آرسنال الإنجليزي السابق، اليوم الأربعاء، عن تولي ميكيل أرتيتا مهمة تدريب الجانرز، مشيرًا إلى أنه سيكون مناسبا لتدريب أي ناد في بطولة الدوري الإنجليزي. وتم تعيين السويدي فريدري ليونجبرج مدربا مؤقتا لآرسنال حاليا، لكن فينجر أكد أن أرتيتا، القائد السابق لآرسنال ولاعب خط الوسط السابق في الفريق، يمتلك القدرة على القيام بعمل جيد في منصب المدير الفني. وقال فينجر للصحفيين، خلال تواجده في بطولة كأس العالم للأندية: "أرتيتا يتمتع بالذكاء والشغف والمعرفة، ولكن هذا ينطبق أيضا على ليونجبرج".

واختتم المدرب الفرنسي عن أرتيتا: "أرتيتا لديه مستقبل عظيم، لقد تعلم الكثير خلال عمله مساعدا للمدرب، سيجب عليه التعامل مع حقيقة أنه ليس لديه خبرة على هذا المستوى، ينبغي عليه أن يكون محاطا ببيئة جيدة في النادي". ويعمل أرتيتا حاليا مساعدا للإسباني جوسيب بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي،