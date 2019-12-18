أبو الغيط: اللغة العربية أكثر لغات العالم غنى وثراء

تحرير:أ.ش.أ ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

أحمد أبو الغيط

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اللغة العربية تعد الركيزة الأساسية في الهوية العربية، وأن الحفاظ عليها وتطويرها والعمل على نشرها يعد مجالًا مهمًا من مجالات العمل العربي المشترك التي تهتم بها الجامعة، مشددًا في تصريحات له اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، على أن اللغة العربية هي لغة حضارة وثقافة وعلم، وأنها من أكثر لغات العالم غنى وثراء، ومن أسرعها انتشارا في الوقت الحالي.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اللغة العربية هي الحاملة للثقافة العربية بامتداداتها التاريخية لقرون بعيدة، وأنها تمثل الجسر الواصل بين أبناء الأمة عبر 22 دولة عربية، وأنها تمثل كذلك حلقة الوصل بين العرب وتراثهم الممتد، مشيرا إلى أنه يندر أن نجد في هذا العصر لغة يستطيع أبناؤها قراءة واستيعاب