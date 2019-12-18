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أبو الغيط: اللغة العربية أكثر لغات العالم غنى وثراء

تحرير:أ.ش.أ ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اللغة العربية تعد الركيزة الأساسية في الهوية العربية، وأن الحفاظ عليها وتطويرها والعمل على نشرها يعد مجالًا مهمًا من مجالات العمل العربي المشترك التي تهتم بها الجامعة، مشددًا في تصريحات له اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، على أن اللغة العربية هي لغة حضارة وثقافة وعلم، وأنها من أكثر لغات العالم غنى وثراء، ومن أسرعها انتشارا في الوقت الحالي.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اللغة العربية هي الحاملة للثقافة العربية بامتداداتها التاريخية لقرون بعيدة، وأنها تمثل الجسر الواصل بين أبناء الأمة عبر 22 دولة عربية، وأنها تمثل كذلك حلقة الوصل بين العرب وتراثهم الممتد، مشيرا إلى أنه يندر أن نجد في هذا العصر لغة يستطيع أبناؤها قراءة واستيعاب
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بعد نجاحها في خفض انبعاثات الكربون.. الإياتا ترفض فرض ضرائب على الركاب

بعد عشر سنوات من الجهود المستمرة نجح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في حشد قطاعات النقل الجوي من شركات ومطارات ومزودي خدمات الطيران لخفض انبعاثات الكربون بنسبة وصلت إلى 50% مقاونة بما كانت عليه في 1990 أي منذ نحو ثلاثين عامًا. وجاء هذا التقدم، بالدرجة الأولى، بفضل تعزيز الكفاءة السنوية لاستهلاك الوقود بنسبة 2.3% خلال الفترة الممتدة منذ عام 2009، لتتجاوز الهدف المحدد بنحو 0.8%، كما يأتي هذا التحسن نتيجة للجمع بين الاستثمارات في الطائرات الأكثر كفاءة والكفاءات التشغيلية.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: إيطاليا سابع أكبر شريك تجاري لمصر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن يطاليا تعد من أهم الشركاء التجاريين في أوروبا لمصر إذ تعد سابع أكبر شريك تجاري بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ما انعكس إيجابيا على نجاح المؤتمر الاقتصادي المصري الإيطالي الذي عقد في نابولي الفترة الماضية، والذي دفعنا لعقد المنتدى الثاني بالقاهرة لاستمرار وزيادة التعاون بين البلدين، جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 18 حتى 20 ديسمبر الجاري.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

المفتي: النهوض باللغة العربية واجب وطني

حث مفتي الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، في كلمته، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها، وعد ذلك من باب الضرورة الملحة والواجب القومي في سبيل الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية، مشددا على أهمية استعادة لغتنا الفصيحة والنهوض بها، كونها أداةَ التواصل والتعبير عن هويتنا وحضارتنا العريقة، قائلا إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، مصداقا لقول المولى عز وجل: {إنا أنزلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ}، وحسبها هذا الشرف.
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بمليار دولار.. إنشاء أول مشروع صناعي زراعي في المنيا

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس إسلام سامي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية، إذ بحث المحافظ استكمال الاجراءات الخاصة بإنشاء مشروع مصنع القناة للسكر والذي يقام علي مساحة 181 ألف فدان، بمنطقه غرب ملوي، وحضر اللقاء عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والعميد تامر سعيد الشامي مدير الأمن والعلاقات الحكومية بشركة القناة للسكر. ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ملوي والإدارة العامة لأملاك الدولة وإدارة الاستثمار بالمحافظة بإزالة أية معوقات للمشروع.
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شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

المفتي: النهوض باللغة العربية واجب وطني

حث مفتي الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، في كلمته، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها، وعد ذلك من باب الضرورة الملحة والواجب القومي في سبيل الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية، مشددا على أهمية استعادة لغتنا الفصيحة والنهوض بها، كونها أداةَ التواصل والتعبير عن هويتنا وحضارتنا العريقة، قائلا إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، مصداقا لقول المولى عز وجل: {إنا أنزلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ}، وحسبها هذا الشرف.
عبد الفتاح السيسى (6)

المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي يعلن دعمه للسيسي

أعلن المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول الذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم الخميس، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، لتعميق التعاون بين الدول الأفريقية والعربية والتعاون بين الشباب الأفريقي من خلال الدورات التدريبية والتعليمية التي تعقد في مصر، وكذلك المؤتمرات الاستثمارية، وشدد المؤتمر في بيانه الختامي، على تأييد الرئيس السيسي في إصراره على تحفيز الدول الأوروبية والصين وروسيا والمستثمرين في كل الدول لتوجيه استثماراتهم إلى أفريقيا وتأهيل العنصر البشري الأفريقي.
احمد-ابو الغيط

أبو الغيط يدين بيان خارجية أمريكا بشأن الاستيطان

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الإثنين، من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطورا بالغ السلبية، محذرا من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلي ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم علي إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي.
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