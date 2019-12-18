سعد الحريري: لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة

تحرير:وكالات ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

سعد الحريري

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، في بيان له مساء اليوم، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة، قائلًا: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا»، مضيفًا: «ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل».

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.وتابع قائلا: «سيتوجه يوم الخميس للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس»، مشددا على إصراره على عدم تأجيلها الاستشارات النيابية بأي ذريعة كانت، مشيرًا في البيان إلى أنه دعا كتلة المستقبل