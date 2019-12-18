5 وفيات و 200 مصابًا ضحايا إنفلونزا الخنازير بالأردن

تحرير:وكالات ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار إنفلونزا الخنازير في المملكة إلى 5 حالات، بالإضافة إلى نحو 200 مصابًا، إذ قال جابر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن الوفيات المثبتة بفيروس إنفلونزا الخنازير في الأردن وصلت إلى 5 حالات حتى تاريخ اليوم، بينما سجلت وزارة الصحة 199 إصابة مؤكدة، فضلا عن 20 ألف مصاب بإنفلونزا عادية. وفي وقت سابق صرح جابر بأن انتشار مرض الإنفلونزا، وخاصة إنفلونزا الخنازير، يجري ضمن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من كل عام في جميع الدولـ، وفقًا لروسيا اليوم.

وأضاف جابر، في تصريح لوكالة بترا الأردنية الرسمية، أن العلاج متوفر، ووزارة الصحة على تواصل مباشر مع منظمة الصحة العالمية والجهات الرسمية للتعامل مع هذا المرض.وأشار إلى أن فريقا من وزارة الصحة برئاسته اطلع على الواقع الصحي وحالات إنفلونزا الخنازير في محافظة الكرك على إثر ما تم نشره وإشاعته على مواقع