رياضة

برشلونة بالقوة الضاربة وبنزيما يقود هجوم ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
برشلونة
برشلونة
أعلن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني، خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى كل من الفريقين لحسم اللقاء والانفراد بالصدارة مع أفضلية إحصائية لبرشلونة الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام النادي الملكي في المباريات الست الأخيرة، بينها نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: أندريه تير شتيجن نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو، فرينكي دي يونج، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، لويس سواريز. وتواجد على دكة البدلاء كل من: صامويل أومتيتي، أرتورو فيدال، أنس، فاتي، إيفان راكيتيتش، كارليس بيريز، كارليس ألينيا. من
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محمد-صلاح -وابو- تريكة

أبو تريكة: صلاح عريس مونديال الأندية

أكد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أخبره في وقت سابق عن هروبه من المدرسة، من أجل مشاهدة مباريات المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في اليابان آنذاك، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" أثناء تحليله لمواجهة الريدز ومونتيري، التي تقام حاليًا على ملعب «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقام حاليًا في دولة قطر، قائلا: "هذه سنة الحصاد لليفربول ومشروع مدربه يورجن كلوب".
فينجر

فينجر يعلق على تولي أرتيتا تدريب الآرسنال

تحدث الفرنسي آرسين فينجر مدرب فريق آرسنال الإنجليزي السابق، اليوم الأربعاء، عن تولي ميكيل أرتيتا مهمة تدريب الجانرز، مشيرًا إلى أنه سيكون مناسبا لتدريب أي ناد في بطولة الدوري الإنجليزي. وتم تعيين السويدي فريدري ليونجبرج مدربا مؤقتا لآرسنال حاليا، لكن فينجر أكد أن أرتيتا، القائد السابق لآرسنال ولاعب خط الوسط السابق في الفريق، يمتلك القدرة على القيام بعمل جيد في منصب المدير الفني. وقال فينجر للصحفيين، خلال تواجده في بطولة كأس العالم للأندية: "أرتيتا يتمتع بالذكاء والشغف والمعرفة، ولكن هذا ينطبق أيضا على ليونجبرج".
رينيه فايلر

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الخميس على استاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي المباراة وهو يتصدر ترتيب جدول المسابقة برصيد 18 نقطة حصدها من 6 انتصارات في 6مباريات، بينما يحتل الدراويش المركز السادس برصيد 13 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل مباراة وخسر 3 مباريات.
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برشلونة - ريال مدريد

كلاسيكو ناري بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو

استفاد مدربا برشلونة وريال مدريد، إرنستو فالفيردي والفرنسي زين الدين زيدان من تأجيل موعد الكلاسيكو بسبب الأزمة السياسية في إقليم كاتالونيا، إذ أنهما يخوضان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 9 مساء، موقعة الـ"كلاسيكو" المؤجلة دون أي خوف على منصبيهما، بعد أن تحسن أداء الفريقين في الآونة الأخيرة. لو أقيمت المباراة المقررة في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني في موعدها السابق أواخر أكتوبر، لكان أحد الفريقين بمدرب جديد حاليا لأن مقصلة الإقالة كانت تهدد فالفيردي وزيدان في تلك الفترة نتيجة وضع الفريقين، لكن تم إرجاؤها بسبب أعمال العنف في كاتالونيا.
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الشرطة الإسبانية تعلق على اقتحام ملعب الكلاسيكو

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة إن الإجراءات الأمنية لتأمين مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الليجا) المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ستضمن عدم تأثرها بالاحتجاجات التي تطالب باستقلال إقليم كتالونيا المقرر لها في اليوم ذاته، وأوضح إدوارد سالينت رئيس شرطة إقليم كتالونيا في تصريحات للصحفيين اليوم: "سيتم نشر نحو ثلاثة آلاف شرطي وضباط أمن داخل وخارج ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة لحماية الفريقين والجماهير وحكام المباراة".
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فالفيردي: الاستعداد للكلاسيكو يبدأ بعد لقاء سوسيداد

تحدث إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة الفريق الكتالوني القادمة أمام ريال سوسيداد، حيث قال: "علي مر السنين مواجهة هذا الفريق أمر صعب، لديهم لاعبون رائعون مثل ميرينو أورديجارد". وأكمل عن جاهزية بعض اللاعبين للمباراة، قائلا: "لقد عاد سيميدو وألبا للتدريبات، ومن الوارد جدًا تواجدهم في المباراة". وأضاف فالفيردي عن مواجه ريال مدريد: "سنبدأ الاستعداد من الأحد، التركيز منصب على المباراة المقبلة، نبحث عن الفوز بالكلاسيكو، ومباراة سوسيداد أيضًا".
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كارفخال: سنذهب للكامب نو لحصد الـ3 نقاط

علق دانى كارفخال، الظهير الإيمن لفريق ريال مدريد، على مواجهة برشلونة فى لقاء الكلاسيكو، مشيرًا إلى أن هدف الملكي خلال المواجهة التى ستجمعهما الأربعاء المقبل، على ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالونى تحقيق الفوز فقط. وقال كارفخال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنذهب إلى كامب نو من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ولا يهمنا أى شي آخر، سواء تهديدات أو أي شيء". أضاف مدافع المرينجي قائلا: "سنخوض مواجهة الكلاسيكو، بوقت راحة أقل من برشلونة، لأنهم سيلعبون السبت، بينما سنواجه فالنسيا الأحد، وخاصة أن اللعب على المستايا سيكون صعبا للغاية".
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