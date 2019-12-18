برشلونة بالقوة الضاربة وبنزيما يقود هجوم ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

برشلونة

أعلن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني، خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى كل من الفريقين لحسم اللقاء والانفراد بالصدارة مع أفضلية إحصائية لبرشلونة الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام النادي الملكي في المباريات الست الأخيرة، بينها نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: أندريه تير شتيجن نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو، فرينكي دي يونج، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، لويس سواريز. وتواجد على دكة البدلاء كل من: صامويل أومتيتي، أرتورو فيدال، أنس، فاتي، إيفان راكيتيتش، كارليس بيريز، كارليس ألينيا. من