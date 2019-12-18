رياضة

أبو تريكة: صلاح عريس مونديال الأندية

تحرير:علي الزيني ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
تريكة - صلاح
تريكة - صلاح
أكد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أخبره في وقت سابق عن هروبه من المدرسة، من أجل مشاهدة مباريات المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في اليابان آنذاك، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" أثناء تحليله لمواجهة الريدز ومونتيري، التي تقام حاليًا على ملعب «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقام حاليًا في دولة قطر، قائلا: "هذه سنة الحصاد لليفربول ومشروع مدربه يورجن كلوب".
وواصل أبو تريكة، قائلا: "كلوب بدأ بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، ثم السوبر الأوروبي، والآن هو في كأس العالم ويجب أن يتوج باللقب لأنه لديه كل المقومات لحصد اللقب الثالث". وعن مشاركة محمد صلاح، أجاب: "صلاح أخبرني في وقت سابق، حينما تحدثنا عن تلك البطولة، أنه كان يهرب من المدرسة، من أجل مشاهدة مباريات
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برشلونة- وريال مدريد‎

برشلونة بالقوة الضاربة وبنزيما يقود هجوم ريال مدريد

أعلن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني، خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى كل من الفريقين لحسم اللقاء والانفراد بالصدارة مع أفضلية إحصائية لبرشلونة الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام النادي الملكي في المباريات الست الأخيرة، بينها نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.
فينجر

فينجر يعلق على تولي أرتيتا تدريب الآرسنال

تحدث الفرنسي آرسين فينجر مدرب فريق آرسنال الإنجليزي السابق، اليوم الأربعاء، عن تولي ميكيل أرتيتا مهمة تدريب الجانرز، مشيرًا إلى أنه سيكون مناسبا لتدريب أي ناد في بطولة الدوري الإنجليزي. وتم تعيين السويدي فريدري ليونجبرج مدربا مؤقتا لآرسنال حاليا، لكن فينجر أكد أن أرتيتا، القائد السابق لآرسنال ولاعب خط الوسط السابق في الفريق، يمتلك القدرة على القيام بعمل جيد في منصب المدير الفني. وقال فينجر للصحفيين، خلال تواجده في بطولة كأس العالم للأندية: "أرتيتا يتمتع بالذكاء والشغف والمعرفة، ولكن هذا ينطبق أيضا على ليونجبرج".
رينيه فايلر

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الخميس على استاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي المباراة وهو يتصدر ترتيب جدول المسابقة برصيد 18 نقطة حصدها من 6 انتصارات في 6مباريات، بينما يحتل الدراويش المركز السادس برصيد 13 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل مباراة وخسر 3 مباريات.
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ليفربول- ايفرتون

ليفربول يتسلح بالتاريخ أمام مونتيري بمونديال الأندية

وسط قدر هائل من الترشيحات والتكهنات، يستهل نادي ليفربول الإنجليزي رحلة البحث لقبه الأول في بطولات كأس العالم للأندية، عندما يلتقي مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على استاد خليفة الدولي، في نصف نهائي للنسخة الحالية من البطولة. وتمثل المباراة، ضربة البداية لليفربول في البطولة؛ نظرًا لأن نظام البطولة الحالي يجنب بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية المشاركة في الدورين الأول، والثاني حيث يبدأ كل منهما مسيرته من خلال المربع الذهبي.
محمد صلاح - كلوب (1)

كلوب يرد على تصريحات شوقي غريب بشأن ضم محمد صلاح

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، مع المنتخب الوطني الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية بطوكيو في يوليو 2020 المقبل، قائلًا:"لست مستعدا للإجابة على ذلك السؤال، لم أتحدث مع محمد صلاح بعد". وأضاف كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول أمام برايتون، المقرر له غدًا السبت: "أول شيء سأقوم به بعد هذا المؤتمر الصحفي هو الذهاب إليه لسؤاله".
ليفربول -وتشيلس (2)

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نابولي في دوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء، والتي يواجه فيها الريدز نظيره نابولي الإيطالي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب أنفيلد (معقل الريدز). جاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبيرسون. خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون. خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فرمينو.
محمد صلاح - كلوب (1)

بيومي: مصر فقيرة.. ولا أحد يستطيع وضع صلاح على الدكة

يرى خالد بيومي، المحلل بقنوات "أبو ظبي" الرياضية، أن الكرة المصرية تعاني من قلة المواهب في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أي لاعب مصري أن يجعل محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، يجلس احتياطيا. وقال بيومي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أبو ظبي الرياضية": "مصر لم يعد لديها مواهب كبيرة مثل الماضي؛ ولذلك فالحِمل كبير جدا على محمد صلاح ونجوميته، لم يعد لدينا مواهب حقيقية". وتابع بيومي: "لا أحد يستطيع أن يجعل صلاح يجلس على الدكة، ولكن تريزيجيه يمكن أن يجلس احتياطيا".
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