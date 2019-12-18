أبو تريكة: صلاح عريس مونديال الأندية

تحرير:علي الزيني ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

تريكة - صلاح

أكد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أخبره في وقت سابق عن هروبه من المدرسة، من أجل مشاهدة مباريات المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في اليابان آنذاك، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" أثناء تحليله لمواجهة الريدز ومونتيري، التي تقام حاليًا على ملعب «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقام حاليًا في دولة قطر، قائلا: "هذه سنة الحصاد لليفربول ومشروع مدربه يورجن كلوب".

وواصل أبو تريكة، قائلا: "كلوب بدأ بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، ثم السوبر الأوروبي، والآن هو في كأس العالم ويجب أن يتوج باللقب لأنه لديه كل المقومات لحصد اللقب الثالث". وعن مشاركة محمد صلاح، أجاب: "صلاح أخبرني في وقت سابق، حينما تحدثنا عن تلك البطولة، أنه كان يهرب من المدرسة، من أجل مشاهدة مباريات