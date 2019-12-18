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غدًا.. الرئيس الجزائري المنتخب يؤدي اليمين الدستورية

تحرير:أ.ش.أ ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
يؤدي الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، غدا الخميس اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لفترة مدتها خمسة سنوات، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي بنسبة 58.15%. ويؤدي تبون اليمين الدستورية بـ«قصر الأمم» بالجزائر العاصمة، أمام أعضاء البرلمان وبحضور أعضاء الحكومة، وعدد من الشخصيات السياسية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي وسائل الإعلام. وعقب أداء اليمين الدستورية، سيتوجه الرئيس تبون لقصر المرادية الرئاسي لمباشرة مهام عمله، حيث ستجرى مراسم تسليم وتسلم بين الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والرئيس تبون.
وكان المجلس الدستوري قد اعتمد أول أمس، نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات يوم الجمعة الماضي، والتي أظهرت فوز تبون برئاسة البلاد في الانتخابات التي تمت يوم الخميس الماضي.وشغل تبون منصب وزير منتدب بالجماعات المحلية (1991-1992 ) ثم وزيرا للاتصال والثقافة سنة 1999، ثم وزيرا للسكن والعمران
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