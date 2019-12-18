رياضة

فيرمينو يقود ليفربول لنهائي مونديال الأندية

تحرير:علي الزيني ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
فيرمينو
فيرمينو
حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على نظيره مونتيري المكسيكي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد خليفة الدولي، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في دولة قطر، ليضرب الريدز موعدًا مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت المقبل. وبدأ كلوب المباراة بإراحة العديد من لاعبي ليفربول، مثل فيرجيل فان دايك وجورجينو فينالدوم وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، بينما شارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة كاملة، قبل أن يشارك ماني وفيرمينو في الشوط الثاني.
فريق ليفربول، سيطر على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12، بعدما أرسل محمد صلاح، كرة بينية، إلى نابي كيتا، الذي سددها في الشباك، ولم ينتظر مونتيري سوى دقيقتين، من أجل إدراك هدف التعادل، بعد تسديدة تصدى لها أليسون، وتابعها روجيليو فونيس داخل الشباك. وفي الدقيقة 68، شارك ساديو ماني بدلًا
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برشلونة - ريال مدريد

التعادل السلبي يحسم مباراة الريال وبرشلونة

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين برشلونة وريال المدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" والمؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، بهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط المباراة، حيث ارتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 36 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن فريق العاصمة الإسبانية صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، وشهدت المباراة ظهور البطاقة الصفراء 8 مرات حيث حصل 5 لاعبين من الريال على الإنذار مقابل 3 لاعبين من برشلونة
محمد صلاح

صلاح: أتلقى دعم المصريين في كل مكان

توج الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ونظيره مونتيري المكسيكي، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقيم حاليًا في دولة قطر، وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف، ليضرب الريدز موعدًا مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت المقبل. وأعرب صلاح عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، والحضور الكبير للجماهير المصرية في مدرجات الاستاد لمؤازرته، مشيرًا إلى أن هذا الحضور يسعده دائما.
يوفنتوس

رأسية رونالدو تقود يوفنتوس للفوز على سامبدوريا

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا صعبًا، على نظيره سامبدوريا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لويجي فيراريس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم لليوفي، وأدرك كابراري هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كريستيانو رونالدو هدف الفوز للسيدة العجوز، الذي انفرد بصدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق إنتر الذي سيواجه جنوى، يوم السبت المقبل، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة، في المركز السادس عشر.
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محمد صلاح

صلاح: أتلقى دعم المصريين في كل مكان

توج الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ونظيره مونتيري المكسيكي، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقيم حاليًا في دولة قطر، وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف، ليضرب الريدز موعدًا مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت المقبل. وأعرب صلاح عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، والحضور الكبير للجماهير المصرية في مدرجات الاستاد لمؤازرته، مشيرًا إلى أن هذا الحضور يسعده دائما.
محمد-صلاح -وابو- تريكة

أبو تريكة: صلاح عريس مونديال الأندية

أكد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أخبره في وقت سابق عن هروبه من المدرسة، من أجل مشاهدة مباريات المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في اليابان آنذاك، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" أثناء تحليله لمواجهة الريدز ومونتيري، التي تقام حاليًا على ملعب «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقام حاليًا في دولة قطر، قائلا: "هذه سنة الحصاد لليفربول ومشروع مدربه يورجن كلوب".
ليفربول- ايفرتون

ليفربول يتسلح بالتاريخ أمام مونتيري بمونديال الأندية

وسط قدر هائل من الترشيحات والتكهنات، يستهل نادي ليفربول الإنجليزي رحلة البحث لقبه الأول في بطولات كأس العالم للأندية، عندما يلتقي مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على استاد خليفة الدولي، في نصف نهائي للنسخة الحالية من البطولة. وتمثل المباراة، ضربة البداية لليفربول في البطولة؛ نظرًا لأن نظام البطولة الحالي يجنب بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية المشاركة في الدورين الأول، والثاني حيث يبدأ كل منهما مسيرته من خلال المربع الذهبي.
محمد صلاح

البالون دور.. محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم

حصد الدولي المصري محمد صلاح والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور" للكشف عن أفضل لاعب في العالم 2019، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، ويشهد الحفل اختيار أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل حارس مرمى، ويتم حسم الفائزين عن طريق تصويت الصحفيين الرياضيين حول العالم. وتمكن محمد صلاح من حصد المركز الخامس يأتي خلفه الفرنسي كيليان مبابي سادسًا.
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