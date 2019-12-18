فيرمينو يقود ليفربول لنهائي مونديال الأندية

تحرير:علي الزيني ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

فيرمينو

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على نظيره مونتيري المكسيكي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد خليفة الدولي، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في دولة قطر، ليضرب الريدز موعدًا مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت المقبل. وبدأ كلوب المباراة بإراحة العديد من لاعبي ليفربول، مثل فيرجيل فان دايك وجورجينو فينالدوم وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، بينما شارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة كاملة، قبل أن يشارك ماني وفيرمينو في الشوط الثاني.

فريق ليفربول، سيطر على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12، بعدما أرسل محمد صلاح، كرة بينية، إلى نابي كيتا، الذي سددها في الشباك، ولم ينتظر مونتيري سوى دقيقتين، من أجل إدراك هدف التعادل، بعد تسديدة تصدى لها أليسون، وتابعها روجيليو فونيس داخل الشباك. وفي الدقيقة 68، شارك ساديو ماني بدلًا