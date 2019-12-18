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«بنس» عن عزل ترامب: «ما يحدث داخل مجلس النواب عار»

تحرير:أ.ش.أ ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
ترامب
ترامب
وصف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الأربعاء ، التصويت الذي يجريه الديمقراطيون في مجلس النواب من أجل مساءلة الرئيس دونالد ترامب، تمهيدا لعزله بأنه «يبعث على الشعور بالعار»، إذ ذكرت شبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية، أن بنس أكد في كلمة ألقاها في حشد من أنصار ترامب بولاية ميتشجان الأمريكية وقوفه إلى جانب ترامب في مواجهة التحقيقات التي يجريها الديمقراطيون بلا نهاية ضد ترامب، قائلًا في كلمته التي تأتى قبيل وصول ترامب إلى ميتشجان: «إن ما يحدث الآن داخل مجلس النواب عار».
وأكد نائب الرئيس الأمريكي، أن الديمقراطيين يسعون منذ اليوم الأول لحكم ترامب إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، وهو ما يقومون به اليوم أيضا من خلال التصويت على مساءلة ترامب لعزله من منصبه. يذكر أن موظفا في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس
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ترامب-هواوي (2)

ترامب عن قرار عزله: الديمقراطيون انحرفوا عن العدالة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إجراءات عزله التي يتولاها الديمقراطيون في الكونجرس وذلك في خطاب أرسله إلى رئيسة الكونجرس الديمقراطية نانسي بيلوسي، متهما الديمقراطيين بـ«الانحراف عن العدالة»، إذ أدان ترامب في الخطاب الذي نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي: «تعامل ديمقراطيي الكونجرس مع إجراءات عزله»، مضيفا: «أن الديمقراطيين هم من يتدخلوا في انتخابات الولايات المتحدة، وهم من يقوضون الديمقراطية الأمريكية، ويعرقلون العدالة، ويجلبون الألم والمعاناة للدولة من أجل مكاسبهم الأنانية والشخصية والسياسية والحزبية».
ترامب (1)

شعبية ترامب في ارتفاع رغم إجراءات عزله

ساعدت البيانات الاقتصادية الجيدة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حصوله على أعلى نسب تأييد منذ انتخابه رغم قضية عزله، بحسب استطلاع نشر أمس الإثنين. ورغم أن استطلاع الرأي الذي أجرته "جامعة كوينيبياك"، أشار إلى أن نسبة التأييد لترامب بلغت 43%، إلا أن الرقم لا يزال أقل بكثير من نسب التأييد لجميع رؤساء العهد الحديث في الولايات المتحدة تقريبا في الفترة نفسها من عهدهم. وأظهر الاستطلاع الذي جرى بين 11 و15 ديسمبر أن 52% من الأميركيين لا يزالون غير راضين عن أداء ترامب، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
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واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين اثنين من جنوب السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، فرض عقوبات على مسئولين اثنين من جنوب السودان اتهمتهما بإثارة النزاع، وذلك في أحدث خطوة تقوم بها واشنطن للضغط على السياسيين في جنوب السودان من أجل تشكيل حكومة موحدة.
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أمريكا تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان

كشفت مسئولون أمريكيون أن واشنطن تعتزم الإعلان خلال أيام عن بدء سحب حوالي 4000 جندي أمريكي من أفغانستان والإبقاء على ما بين 8000 و 9000 جندي في تلك الدولة. وأشار مسئولون حاليون وسابقون بالإدارة الأمريكية إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أيام قليلة من انضمام الممثل الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد إلى المحادثات الدبلوماسية مع طالبان، وهي المحادثات التي انهارت في سبتمبر الماضي. وكان السفير خليل زاد قال يوم الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة أوقفت المحادثات مؤقتا بعد هجوم /الأربعاء/ الماضي بالقرب من قاعدة باجرام الجوية والذي أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين الأفغان وجرح 70 آخرين.
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ترامب-هواوي (2)

ترامب عن قرار عزله: الديمقراطيون انحرفوا عن العدالة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إجراءات عزله التي يتولاها الديمقراطيون في الكونجرس وذلك في خطاب أرسله إلى رئيسة الكونجرس الديمقراطية نانسي بيلوسي، متهما الديمقراطيين بـ«الانحراف عن العدالة»، إذ أدان ترامب في الخطاب الذي نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي: «تعامل ديمقراطيي الكونجرس مع إجراءات عزله»، مضيفا: «أن الديمقراطيين هم من يتدخلوا في انتخابات الولايات المتحدة، وهم من يقوضون الديمقراطية الأمريكية، ويعرقلون العدالة، ويجلبون الألم والمعاناة للدولة من أجل مكاسبهم الأنانية والشخصية والسياسية والحزبية».
ترامب (1)

شعبية ترامب في ارتفاع رغم إجراءات عزله

ساعدت البيانات الاقتصادية الجيدة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حصوله على أعلى نسب تأييد منذ انتخابه رغم قضية عزله، بحسب استطلاع نشر أمس الإثنين. ورغم أن استطلاع الرأي الذي أجرته "جامعة كوينيبياك"، أشار إلى أن نسبة التأييد لترامب بلغت 43%، إلا أن الرقم لا يزال أقل بكثير من نسب التأييد لجميع رؤساء العهد الحديث في الولايات المتحدة تقريبا في الفترة نفسها من عهدهم. وأظهر الاستطلاع الذي جرى بين 11 و15 ديسمبر أن 52% من الأميركيين لا يزالون غير راضين عن أداء ترامب، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
دونالد ترامب

ترامب: زعيم كوريا الشمالية سيخسر كل شيء إذا تصرف بعدوانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيخسر كل شيء إذا تصرّف بطريقة عدوانية، مطالبًا بيونج يانج بالتخلي عن أسلحتها النووية كما وَعدَت، إذ كتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «كيم جونج أون ذكي جدًا وسيخسر كثيرًا جدًا، كل شيء في الواقع، إذا تصرّف بطريقة عدوانية. لقد وقّع اتفاقًا قويًا لنزع السلاح النووي معي في سنغافورة. لن يريد أن ينهي علاقته الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة أو يقحم مسألة الانتخابات في الأمر».
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البيت الأبيض: مستعدون للدفاع عن ترامب أمام «الشيوخ»

أكد البيت الأبيض استعداده لبذل جهود كبيرة للدفاع بقوة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جلسة مساءلته داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، في الوقت الذي يتحرك فيه مجلس النواب للتصويت على عزله، مشيرا إلى أنه سيدافع بقوة عن ترامب خلال محاكمة شبه مؤكدة لعزله داخل مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة، وذلك في الوقت الذي أدلى فيه خبراء قانونيون بشهادتهم خلال جلسة استماع مثيرة للجدل داخل مجلس النواب بدعوة من ديمقراطيي المجلس، أفادوا فيها بأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا مثلت جريمة تستحق العزل.
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