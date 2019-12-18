«بنس» عن عزل ترامب: «ما يحدث داخل مجلس النواب عار»

تحرير:أ.ش.أ ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

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وصف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الأربعاء ، التصويت الذي يجريه الديمقراطيون في مجلس النواب من أجل مساءلة الرئيس دونالد ترامب، تمهيدا لعزله بأنه «يبعث على الشعور بالعار»، إذ ذكرت شبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية، أن بنس أكد في كلمة ألقاها في حشد من أنصار ترامب بولاية ميتشجان الأمريكية وقوفه إلى جانب ترامب في مواجهة التحقيقات التي يجريها الديمقراطيون بلا نهاية ضد ترامب، قائلًا في كلمته التي تأتى قبيل وصول ترامب إلى ميتشجان: «إن ما يحدث الآن داخل مجلس النواب عار».

وأكد نائب الرئيس الأمريكي، أن الديمقراطيين يسعون منذ اليوم الأول لحكم ترامب إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، وهو ما يقومون به اليوم أيضا من خلال التصويت على مساءلة ترامب لعزله من منصبه. يذكر أن موظفا في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس