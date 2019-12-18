أحمد موسى: مصروفات منتدى شباب العالم ليست من أموال الدولة

تحرير:محمد فتحي ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة حول جدوى منتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن منتدى الشباب أمواله ومصروفاته ليست من موازنة الدولة المصرية، متابعًا: «لا يوجد جنيه واحد لمنتدى الشباب أو لأي مؤتمر يأتي من وزارة المالية». وأضاف موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن رجال العالم والبنوك الوطنية هم الرعاة للمنتدى. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ

وقال السيسي: «أعلن انطلاق المنتدى ليكون منصة نبعث خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء، نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار»، مضيفا في كلمته بافتتاح المنتدى: «أرحب بكم في قلب العالم إفريقيا، تلك القارة النابضة بالخيرات،