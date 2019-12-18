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أحمد موسى: مصروفات منتدى شباب العالم ليست من أموال الدولة

تحرير:محمد فتحي ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة حول جدوى منتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن منتدى الشباب أمواله ومصروفاته ليست من موازنة الدولة المصرية، متابعًا: «لا يوجد جنيه واحد لمنتدى الشباب أو لأي مؤتمر يأتي من وزارة المالية». وأضاف موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن رجال العالم والبنوك الوطنية هم الرعاة للمنتدى. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ
وقال السيسي: «أعلن انطلاق المنتدى ليكون منصة نبعث خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء، نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار»، مضيفا في كلمته بافتتاح المنتدى: «أرحب بكم في قلب العالم إفريقيا، تلك القارة النابضة بالخيرات،
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احمد-ابو-الغيط (2)

أبو الغيط: اللغة العربية أكثر لغات العالم غنى وثراء

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اللغة العربية تعد الركيزة الأساسية في الهوية العربية، وأن الحفاظ عليها وتطويرها والعمل على نشرها يعد مجالًا مهمًا من مجالات العمل العربي المشترك التي تهتم بها الجامعة، مشددًا في تصريحات له اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، على أن اللغة العربية هي لغة حضارة وثقافة وعلم، وأنها من أكثر لغات العالم غنى وثراء، ومن أسرعها انتشارا في الوقت الحالي.
الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (2)

بعد نجاحها في خفض انبعاثات الكربون.. الإياتا ترفض فرض ضرائب على الركاب

بعد عشر سنوات من الجهود المستمرة نجح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في حشد قطاعات النقل الجوي من شركات ومطارات ومزودي خدمات الطيران لخفض انبعاثات الكربون بنسبة وصلت إلى 50% مقاونة بما كانت عليه في 1990 أي منذ نحو ثلاثين عامًا. وجاء هذا التقدم، بالدرجة الأولى، بفضل تعزيز الكفاءة السنوية لاستهلاك الوقود بنسبة 2.3% خلال الفترة الممتدة منذ عام 2009، لتتجاوز الهدف المحدد بنحو 0.8%، كما يأتي هذا التحسن نتيجة للجمع بين الاستثمارات في الطائرات الأكثر كفاءة والكفاءات التشغيلية.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: إيطاليا سابع أكبر شريك تجاري لمصر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن يطاليا تعد من أهم الشركاء التجاريين في أوروبا لمصر إذ تعد سابع أكبر شريك تجاري بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ما انعكس إيجابيا على نجاح المؤتمر الاقتصادي المصري الإيطالي الذي عقد في نابولي الفترة الماضية، والذي دفعنا لعقد المنتدى الثاني بالقاهرة لاستمرار وزيادة التعاون بين البلدين، جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 18 حتى 20 ديسمبر الجاري.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

المفتي: النهوض باللغة العربية واجب وطني

حث مفتي الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، في كلمته، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها، وعد ذلك من باب الضرورة الملحة والواجب القومي في سبيل الحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية، مشددا على أهمية استعادة لغتنا الفصيحة والنهوض بها، كونها أداةَ التواصل والتعبير عن هويتنا وحضارتنا العريقة، قائلا إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، مصداقا لقول المولى عز وجل: {إنا أنزلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ}، وحسبها هذا الشرف.
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السيسي في ماراثون السلام

السيسي يشارك في ماراثون السلام: امتزجت سعادتي بالأمل

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، مع شباب العالم في فاعليات ماراثون السلام، الذي جرى تنظيمه ضمن أعمال منتدى شباب العالم، الذي يختتم أعماله في وقت لاحق اليوم بمدينة شرم الشيخ، والتقى الرئيس الشباب المشاركين في الماراثون بعد انتهائه أمام أيقونة السلام بشرم الشيخ. وكتب السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "سعدت اليوم بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس، المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام".
مرثا -محروس (3)

عضو تنسيقية الأحزاب: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري

أكدت مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة، أن ورشة الذكاء الاصطناعي والبشر المتحكم ، التي عقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة كانت في غاية الأهمية، لذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضورها. وقالت مرثا محروس: "لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري بشكل كبير، وهذا ما انتبهت اليه القيادة السياسية المصرية ضمن خطة الإصلاح الإداري الذي تخطط له والواضحة في فكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: البنك الدولي أحد أهم شركاء مصر في التنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على علاقات التعاون الإيجابية والمثمرة بين مصر والبنك الدولي، والتي دعمت الجهود التنموية للدولة، باعتبار البنك الدولي أحد أهم شركاء مصر في التنمية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محي الدين، إذ قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن نائب رئيس البنك الدولي أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الرئيس-السيسى

السيسي: اللاجئون في مصر يعاملون أفضل معاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تعتبر اللاجئين الموجودين على أراضيها ضيوفًا أيا كان عددهم، قائلا: «إنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر، لأنهم يعاملون أفضل معاملة، وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي، فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمالا في مصر على أفضل ما يكون»، موضحًا في مداخلة خلال جلسة «تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر يبلغ ستة ملايين لاجئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اعتبارًا من سبتمبر 2016، والتي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية سواء عبر البحر أو عبر البر.
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