رأسية رونالدو تقود يوفنتوس للفوز على سامبدوريا
تحرير:علي الزيني
١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م
يوفنتوس
حقق فريق يوفنتوس، فوزًا صعبًا، على نظيره سامبدوريا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لويجي فيراريس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم لليوفي، وأدرك كابراري هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كريستيانو رونالدو هدف الفوز للسيدة العجوز، الذي انفرد بصدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق إنتر الذي سيواجه جنوى، يوم السبت المقبل، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة، في المركز السادس عشر.
بداية المباراة جاءت حماسية من لاعبي الفريقين، وسط سيطرة نسبية من فريق يوفنتوس، الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 19، عن طريق ديبالا، الذي استقبل عرضية أليكس ساندرو، بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.
وفي الدقيقة 35، أدرك سامبدوريا هدف التعادل، بعد ضغط قوي على أليكس ساندرو، الذي أخطأ في التعامل مع الكرة، وحصل
بداية المباراة جاءت حماسية من لاعبي الفريقين، وسط سيطرة نسبية من فريق يوفنتوس، الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 19، عن طريق ديبالا، الذي استقبل عرضية أليكس ساندرو، بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.
وفي الدقيقة 35، أدرك سامبدوريا هدف التعادل، بعد ضغط قوي على أليكس ساندرو، الذي أخطأ في التعامل مع الكرة، وحصل عليها راميريز، ومررها إلى كابراري، الذي سددها في الشباك.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أضاف كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني ليوفنتوس، بطريقة رائعة، بعدما ارتقى لعرضية ساندرو، واستقبلها برأسية في الشباك.
وفي الدقيقة 89، سجل رونالدو الهدف الثالث، بعدما لعب الكرة من فوق الحارس، قبل أن يقرر الحكم إلغائه بداعي التسلل، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع حصل كابراري لاعب سامبدوريا على البطاقة الحمراء.