رياضة

رأسية رونالدو تقود يوفنتوس للفوز على سامبدوريا

تحرير:علي الزيني ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م
يوفنتوس
يوفنتوس
حقق فريق يوفنتوس، فوزًا صعبًا، على نظيره سامبدوريا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لويجي فيراريس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم لليوفي، وأدرك كابراري هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كريستيانو رونالدو هدف الفوز للسيدة العجوز، الذي انفرد بصدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق إنتر الذي سيواجه جنوى، يوم السبت المقبل، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة، في المركز السادس عشر.
بداية المباراة جاءت حماسية من لاعبي الفريقين، وسط سيطرة نسبية من فريق يوفنتوس، الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 19، عن طريق ديبالا، الذي استقبل عرضية أليكس ساندرو، بتسديدة مباشرة سكنت الشباك. وفي الدقيقة 35، أدرك سامبدوريا هدف التعادل، بعد ضغط قوي على أليكس ساندرو، الذي أخطأ في التعامل مع الكرة، وحصل
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برشلونة - ريال مدريد

التعادل السلبي يحسم مباراة الريال وبرشلونة

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين برشلونة وريال المدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" والمؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، بهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط المباراة، حيث ارتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 36 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن فريق العاصمة الإسبانية صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، وشهدت المباراة ظهور البطاقة الصفراء 8 مرات حيث حصل 5 لاعبين من الريال على الإنذار مقابل 3 لاعبين من برشلونة
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التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
رونالدو

تقرير إيطالي يكشف سر تأخر رونالدو عن جائزة أفضل لاعب

كشف تقرير صحفي إيطالي عن سر تأخر كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، في حضور حفل توزيع جوائز "جران جالا ديل كالتشيو"، الذي أقيم الإثنين الماضي. وجاء في تقرير لـصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن تأخر رونالدو كان لأسباب تتعلق بالنظام العام، حيث تم الاتفاق على وصول رونالدو في الموعد المناسب لتجنب زيادة أعداد الجماهير الذين كانوا ينتظرونه. وأكملت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، أن وجود رونالدو في الحدث بأكمله كان من شأنه أن يجعل الوضع لا يمكن السيطرة عليه.
رونالدو وساري

يوفنتوس ينفي شائعات رحيل رونالدو هذا الموسم

أشار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، إلى رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البقاء، في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك على الرغم من التقارير التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد رغبة الدون في الرحيل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا أبتسم لأن هناك مشكلات أخرى، رونالدو أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لأنه شخص طموح ويريد أن يُظهر أنه الأفضل هنا".
رونالدو

رونالدو يشيد بصعوبة الدوري الإيطالي

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الأجواء التي عاصرها في الدوري الإيطالي، في موسمه الأول مع يوفنتوس العام الماضي، بعد انتقاله إلى السيدة العجوز في صيف 2018 قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، وكان كريستيانو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي أمس، بعد أن قاد يوفنتوس لحصد لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي، ليتغيب بالتالي عن الحضور عن حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي توج بها غريمه ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.
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