رأسية رونالدو تقود يوفنتوس للفوز على سامبدوريا

تحرير:علي الزيني ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م

يوفنتوس

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا صعبًا، على نظيره سامبدوريا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لويجي فيراريس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم لليوفي، وأدرك كابراري هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كريستيانو رونالدو هدف الفوز للسيدة العجوز، الذي انفرد بصدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق إنتر الذي سيواجه جنوى، يوم السبت المقبل، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة، في المركز السادس عشر.

بداية المباراة جاءت حماسية من لاعبي الفريقين، وسط سيطرة نسبية من فريق يوفنتوس، الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 19، عن طريق ديبالا، الذي استقبل عرضية أليكس ساندرو، بتسديدة مباشرة سكنت الشباك. وفي الدقيقة 35، أدرك سامبدوريا هدف التعادل، بعد ضغط قوي على أليكس ساندرو، الذي أخطأ في التعامل مع الكرة، وحصل