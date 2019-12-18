صلاح: أتلقى دعم المصريين في كل مكان

تحرير:علي الزيني ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

محمد صلاح

توج الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ونظيره مونتيري المكسيكي، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقيم حاليًا في دولة قطر، وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف، ليضرب الريدز موعدًا مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت المقبل. وأعرب صلاح عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، والحضور الكبير للجماهير المصرية في مدرجات الاستاد لمؤازرته، مشيرًا إلى أن هذا الحضور يسعده دائما.

وتحدث صلاح في المؤتمر الصحفي، الي عقد عقب نهاية المباراة، قائلًا: "كانت مباراة صعبة، مونتيري فريق جيد ولعب بشراسة أمامنا لكننا في النهاية أظهرنا شخصيتنا في الملعب وحققنا الفوز". وواصل صلاح، قائلًا: "سعيد بالاستقبال الجماهيري غير الغريب والمتوقع لأننا في بلد عربي.. المصريون يشجعونني في كل مكان وأشعر

وتحدث صلاح في المؤتمر الصحفي، الي عقد عقب نهاية المباراة، قائلًا: "كانت مباراة صعبة، مونتيري فريق جيد ولعب بشراسة أمامنا لكننا في النهاية أظهرنا شخصيتنا في الملعب وحققنا الفوز".



وواصل صلاح، قائلًا: "سعيد بالاستقبال الجماهيري غير الغريب والمتوقع لأننا في بلد عربي.. المصريون يشجعونني في كل مكان وأشعر بالسعادة البالغة لهذا ودائما أسعد بوجودهم".



وأوضح الدولي المصري:"كل لاعب بالفريق يؤدي دوره، وأليسون أدى مباراة جيدة و فيرمينو سجل الهدف و الفريق استحق الفوز، المهم أننا قدمنا مباراة جيدة وحققنا الفوز".



واختتم صلاح، قائلًا: "مونتيري لعب المباراة بخشونة، ونحن كنا نلعب بحذر أيضًا خوفًا أقدامنا بسبب أسلوبهم العنيف في اللعب.. هدفنا الفوز في كل المباريات وتحقيق المكسب في كل البطولات التي ننافس بها".