رياضة

التعادل السلبي يحسم مباراة الريال وبرشلونة

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ م
ريال وبرشلونة
ريال وبرشلونة
حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين برشلونة وريال المدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" والمؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، بهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط المباراة، حيث ارتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 36 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن فريق العاصمة الإسبانية صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، وشهدت المباراة ظهور البطاقة الصفراء 8 مرات حيث حصل 5 لاعبين من الريال على الإنذار مقابل 3 لاعبين من برشلونة
المباراة جاءت متوسطة المستوى وسيطر ريال مدريد عليها معظ الوقت لكن غابت الخطورة والفاعلية الهجومية عن الفريق الملكي في المقابل وصل برشلونة بأكثر من فرصة محققة لإحراز أهداف عن طريق ليونيل ميسي ولويس سواريز لكنهم فشلوا في استغلالها لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.الجدير بالذكر إن هذه المباراة تم تأجيلها
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محمد صلاح

صلاح: أتلقى دعم المصريين في كل مكان

توج الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ونظيره مونتيري المكسيكي، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقيم حاليًا في دولة قطر، وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف، ليضرب الريدز موعدًا مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت المقبل. وأعرب صلاح عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، والحضور الكبير للجماهير المصرية في مدرجات الاستاد لمؤازرته، مشيرًا إلى أن هذا الحضور يسعده دائما.
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رأسية رونالدو تقود يوفنتوس للفوز على سامبدوريا

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا صعبًا، على نظيره سامبدوريا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لويجي فيراريس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم لليوفي، وأدرك كابراري هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كريستيانو رونالدو هدف الفوز للسيدة العجوز، الذي انفرد بصدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق إنتر الذي سيواجه جنوى، يوم السبت المقبل، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة، في المركز السادس عشر.
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فيرمينو يقود ليفربول لنهائي مونديال الأندية

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على نظيره مونتيري المكسيكي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد خليفة الدولي، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في دولة قطر، ليضرب الريدز موعدًا مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت المقبل. وبدأ كلوب المباراة بإراحة العديد من لاعبي ليفربول، مثل فيرجيل فان دايك وجورجينو فينالدوم وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، بينما شارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة كاملة، قبل أن يشارك ماني وفيرمينو في الشوط الثاني.
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برشلونة- وريال مدريد‎

برشلونة بالقوة الضاربة وبنزيما يقود هجوم ريال مدريد

أعلن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني، خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى كل من الفريقين لحسم اللقاء والانفراد بالصدارة مع أفضلية إحصائية لبرشلونة الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام النادي الملكي في المباريات الست الأخيرة، بينها نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فالفيردي: الاستعداد للكلاسيكو يبدأ بعد لقاء سوسيداد

تحدث إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة الفريق الكتالوني القادمة أمام ريال سوسيداد، حيث قال: "علي مر السنين مواجهة هذا الفريق أمر صعب، لديهم لاعبون رائعون مثل ميرينو أورديجارد". وأكمل عن جاهزية بعض اللاعبين للمباراة، قائلا: "لقد عاد سيميدو وألبا للتدريبات، ومن الوارد جدًا تواجدهم في المباراة". وأضاف فالفيردي عن مواجه ريال مدريد: "سنبدأ الاستعداد من الأحد، التركيز منصب على المباراة المقبلة، نبحث عن الفوز بالكلاسيكو، ومباراة سوسيداد أيضًا".
كارفخال

كارفخال: سنذهب للكامب نو لحصد الـ3 نقاط

علق دانى كارفخال، الظهير الإيمن لفريق ريال مدريد، على مواجهة برشلونة فى لقاء الكلاسيكو، مشيرًا إلى أن هدف الملكي خلال المواجهة التى ستجمعهما الأربعاء المقبل، على ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالونى تحقيق الفوز فقط. وقال كارفخال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنذهب إلى كامب نو من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ولا يهمنا أى شي آخر، سواء تهديدات أو أي شيء". أضاف مدافع المرينجي قائلا: "سنخوض مواجهة الكلاسيكو، بوقت راحة أقل من برشلونة، لأنهم سيلعبون السبت، بينما سنواجه فالنسيا الأحد، وخاصة أن اللعب على المستايا سيكون صعبا للغاية".
برشلونة - ريال مدريد

استعدادًا للكلاسيكو.. بيان جديد من الاتحاد الإسباني

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانًا رسميًّا، قبل مواجهة الكلاسيكو الذي يجمع فريق برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد، والمقرر إقامتها في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب «كامب نو»، بعدما شهدت الساعات الماضية اضطرابات بشأن إقامة المباراة، وهددت جبهة «تسونامي الديمقراطية» المطالبة باستقلال كتالونيا بالتجهيز لوقفة احتجاجية قبل ساعات قليلة من موعد إقامة اللقاء، الذي كان مقررًا له في شهر أكتوبر الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لأسباب أمنية، بسبب الاحتجاجات التي أقيمت في إقليم كتالونيا.
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