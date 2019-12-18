التعادل السلبي يحسم مباراة الريال وبرشلونة

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

ريال وبرشلونة

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين برشلونة وريال المدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" والمؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، بهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط المباراة، حيث ارتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 36 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن فريق العاصمة الإسبانية صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، وشهدت المباراة ظهور البطاقة الصفراء 8 مرات حيث حصل 5 لاعبين من الريال على الإنذار مقابل 3 لاعبين من برشلونة

المباراة جاءت متوسطة المستوى وسيطر ريال مدريد عليها معظ الوقت لكن غابت الخطورة والفاعلية الهجومية عن الفريق الملكي في المقابل وصل برشلونة بأكثر من فرصة محققة لإحراز أهداف عن طريق ليونيل ميسي ولويس سواريز لكنهم فشلوا في استغلالها لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.الجدير بالذكر إن هذه المباراة تم تأجيلها

المباراة جاءت متوسطة المستوى وسيطر ريال مدريد عليها معظ الوقت لكن غابت الخطورة والفاعلية الهجومية عن الفريق الملكي في المقابل وصل برشلونة بأكثر من فرصة محققة لإحراز أهداف عن طريق ليونيل ميسي ولويس سواريز لكنهم فشلوا في استغلالها لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

الجدير بالذكر إن هذه المباراة تم تأجيلها بسبب أحداث الشغب التي شهدها إقليم كتالونيا الشهر الماضي خلال مظاهراات المطالبة بالإنفصال عن إسبانيا وهو ما عبرت عنه جماهير برشلونة خلال اللقاء بعد أن قامت برفع لافتات تؤكد استقلال الإقليم وقاموا بقذف بعض الكرات داخل الملعب ليتوقف اللقاء قليلا قبل أن يعود الحكم ويستأنف اللعب.