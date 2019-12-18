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لاتهامها بالتحيز.. الحكومة البريطانية تدرس سحب ترخيص «بي بي سي»

١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ م
هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي
هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي
اتهمت الحكومة البريطانية الجديدة اليوم الأربعاء، هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، باتخاذ موقف متحيز خلال الانتخابات العامة الأخيرة في بريطانيا، التي أسفرت عن فوز بوريس جونسون بتفويض كاسح لتشكيل الحكومة الجديدة، وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن وزيرة الثقافة التي أعيد تعينها في الحكومة البريطانية الجديدة نيكي مورجان، أكدت أنها سوف تأخذ موقفا يتسم بسعة الأفق والتفتح الذهني حيال إمكانية سحب الترخيص الممنوح لهيئة الإذاعة البريطانية، والتي تكلف كل عائلة بريطانية نحو 154 جنيها إسترلينيا "ما يعادل 182 يورو" سنويا.
كانت هيئة الإذاعة البريطانية، قد حصلت على 3.7 مليار جنيه إسترليني كرسوم للترخيص خلال العام المالي الذي انتهى في الثلاثين من أبريل الماضي.تجدر الإشارة إلى أن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، شعر بالغضب والحنق عندما انتقد كبير المحاورين السياسيين في "بي بي سي" أندرو نيل، رئيس الوزراء بوريس جونسون على
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«بينهم أطفال».. مقتل 14 شخصًا في حادث تصادم بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 14 شخصا، من بينهم خمسة أطفال، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام حافلة صغيرة تقل عائلة إلى أحد شواطئ العطلات بشاحنة واشتعال النيران بها، إذ أوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن العديد من الضحايا حوصروا داخل الحافلة الصغيرة المحترقة في الحادث الذي وقع على الطريق السريع الممتد من ولاية جواناخواتو إلى منتجع بويرتو فالارتا على المحيط الهادئ في ولاية خاليسكو، مشيرة إلى أنه أصيب 12 شخصاً آخرين في الحادث، بينما يعاني اثنان منهم من جروح خطيرة وتم نقلهما جوا إلى المستشفى.
مهاتير محمد

هل تسعى قمة كوالالمبور لإنشاء تكتل إسلامي جديد؟

يبدو أن القمة الإسلامية التي المصغرة التي تستضيفها ماليزيا اليوم الأربعاء، فشلت قبل أن تبدأ نتيجة غياب العديد من الدول الإسلامية عن تلك القمة أبرزها المملكة العربية السعودية، ومن هنا تنطلق القمة في غياب القوى العربية الإسلامية الكبرى. وتعقد قمة كوالالمبور الإسلامية 2019 في الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر الجاري، وهي القمة التي دعا إليها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، كقمة إسلامية مصغرة تجمع ماليزيا وتركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان وغياب الدول العربية.
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«أهان أردوغان».. تركيا تصدر أمرا بتوقيف نائب ألماني سابق

أكد فيسيل أوك محامي النائب الألماني السابق عن حزب الخضر محمد كيليتش، أن محكمة تركية أصدرت اليوم الثلاثاء، أمرا بتوقيف النائب الألماني السابق على خلفية اتهامه بـ«إهانة إردوغان»، وطبقا للإذاعة الألمانية، فإن النائب الألماني السابق «52 عاما» كليتش من أصل تركي، سبق أن شغل عضوية البرلمان «بوندستاج» في الفترة من 2009 إلى 2013 عن حزب الخضر، ولا يزال يعمل محاميا في هايدلبرج جنوب غرب ألمانيا وناشط سياسي.
ابراهيم نصر الدين

أستاذ علوم سياسية: الاتفاق التركي الليبي لا قيمة له

التقت «التحرير» الأستاذ الدكتور إبراهيم نصر الدين أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، لأخذ رأيه بشأن الاتفاق التركي الليبي، والوضع الحالي في دولة الجوار، وما ستؤول إليه الأوضاع، وكان لنا الحوار التالي، الذي أكد فيه على أن أردوغان يعجز عن المواجهة العسكرية، وأن هناك تنسيق إيطالي تركيا في ليبيا، والعالم كله ضد أنقرة، متوقعا أن الجيش الوطني الليبي سيدخل طرابلس قريبا، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية سيهرب.
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الشرطة-البريطانية (3)

اعتقال 4 أشخاص في الأرجنتين إثر مقتل سائح بريطاني

أعلنت السلطات الأرجنتينية اعتقال أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم بقتل سائح بريطاني أُطلقت عليه النيران خلال محاولة سرقة. وأوضحت السلطات في الأرجنتين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، أنها تبحث عن متهم خامس متورط في الجريمة هو زعيم المجموعة التي قتلت السائح البريطاني ماثيو تشارلز جيبارد، 50 عاماً، في العاصمة بوينس آيرس حيث كانوا على متن دراجة بخارية وإلى جانبهم مساعدون لهم داخل سيارة.
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مطالب ترامب العسكرية تهدد قمة الناتو بالفشل

على الرغم من الاتفاق السياسي العام بين معظم دول أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو، فإن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيادة حصة الأعضاء من الإنفاق بات مصدر أزمة بشكل واضح داخل أروقة الحلف الذي يحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيسه. ويأتي الاحتفال المرتقب بمرور 70 عامًا وسط توترات واضحة بين بعض الزعماء بشأن تعهدات الإنفاق، وكيفية مواجهة التحديات التي تفرضها روسيا والصين، وأهمية حلف الناتو نفسه، لا سيما وأن هناك بالفعل انقسامات واضحة بين عدد من أعضائه.
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