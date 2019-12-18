المسماري: الجيش الليبي يواصل التقدم في معركة طرابلس

تحرير:أ.ش.أ ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

كشف الجيش الوطني الليبي، أن ميليشيات العاصمة طرابلس تقوم بتجنيد الأطفال وتزج بهم في المعارك، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم، إذ قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية أن الجيش الليبي يثق تماما في قدرته على دحر الإرهاب في طرابلس، مؤكدًا أن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، يواصل التقدم في معركة طرابلس.

وشن سلاح الجو الليبي، ثلاث غارات على ميليشيات طرابلس في عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، كما حقق الجيش تقدما ضد ميليشيات طرابلس، وسيطر على مناطق الساعدية وكوبري الزهراء وعين زارة جنوبي العاصمة.في السياق ذاته، استهدفت غارات جوية للجيش الوطني الليبي مواقع الميليشيات المسلحة في مدينة