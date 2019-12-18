روسيا: الجيش السوري يصد هجمات واسعة في إدلب

تحرير:أ.ش.أ ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

الجيش السوري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الجيش السوري صدت اليوم الأربعاء، 3 هجمات على مواقعها في منطقة إدلب من قبل المسلحين، إذ نقلت قناة «روسيا اليوم» الفضائية عن اللواء يوري بورينكوف مدير مركز حميميم في سوريا قوله: «عناصر تنظيمات هيئة تحرير الشام وحراس الدين والجيش الوطني السوري حاولوا مرارا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مهاجمة مواقع القوات السورية الحكومية»، موضحًا: «أن مجموعة مسلحين شملت نحو 40 عنصرا بدعم من دبابتين وناقلة جنود مدرعة هاجمت اليوم مواقع وحدات الجيش السوري في منطقة بلدة التمانعة بمحافظة إدلب».

وأشار مدير مركز حميميم إلى أن 60 عنصرا من التشكيلات المسلحة غير الشرعية بدعم من دبابة وناقلتي جنود مدرعتين حاولوا الاستيلاء على تل شمالي بلدة الزيتونة بمحافظة إدلب بعد إحداثهم ممرا في حاجز من الألغام، مشيرا إلى أن قوات الجيش السوري صدت كلا الهجومين ودمرت دبابة وناقلة جنود مدرعة للإرهابيين.وأضاف: «أن