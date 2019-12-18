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روسيا: الجيش السوري يصد هجمات واسعة في إدلب

تحرير:أ.ش.أ ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
الجيش السوري
الجيش السوري
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الجيش السوري صدت اليوم الأربعاء، 3 هجمات على مواقعها في منطقة إدلب من قبل المسلحين، إذ نقلت قناة «روسيا اليوم» الفضائية عن اللواء يوري بورينكوف مدير مركز حميميم في سوريا قوله: «عناصر تنظيمات هيئة تحرير الشام وحراس الدين والجيش الوطني السوري حاولوا مرارا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مهاجمة مواقع القوات السورية الحكومية»، موضحًا: «أن مجموعة مسلحين شملت نحو 40 عنصرا بدعم من دبابتين وناقلة جنود مدرعة هاجمت اليوم مواقع وحدات الجيش السوري في منطقة بلدة التمانعة بمحافظة إدلب».
وأشار مدير مركز حميميم إلى أن 60 عنصرا من التشكيلات المسلحة غير الشرعية بدعم من دبابة وناقلتي جنود مدرعتين حاولوا الاستيلاء على تل شمالي بلدة الزيتونة بمحافظة إدلب بعد إحداثهم ممرا في حاجز من الألغام، مشيرا إلى أن قوات الجيش السوري صدت كلا الهجومين ودمرت دبابة وناقلة جنود مدرعة للإرهابيين.وأضاف: «أن
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المسماري: الجيش الليبي يواصل التقدم في معركة طرابلس

كشف الجيش الوطني الليبي، أن ميليشيات العاصمة طرابلس تقوم بتجنيد الأطفال وتزج بهم في المعارك، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم، إذ قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية أن الجيش الليبي يثق تماما في قدرته على دحر الإرهاب في طرابلس، مؤكدًا أن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، يواصل التقدم في معركة طرابلس.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تُغلق شارع الشهداء في الضفة الغربية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدخل شارع الشهداء وسط الخليل، جنوب الضفة الغربية، ومنعت الأهالي الفلسطينيين من التنقل، إذ قال شهود عيان، إن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، أغلقت الحاجز ومنعت الأهالي من عبوره والوصول إلى منازلهم. ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الخليل مقسما إياها إلى قسمين، ثلثان للمستوطنين اليهود، والثلث للفلسطينيين الذين أصبحوا - رغم أنهم أصحاب المكان - ضيوفا غير مرغوب بهم فيه، محرومين من أبسط حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وترك الباب مفتوحا للآخرين –المستوطنين- لممارسة طقوسهم بحرية.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

غدًا.. الرئيس الجزائري المنتخب يؤدي اليمين الدستورية

يؤدي الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، غدا الخميس اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لفترة مدتها خمسة سنوات، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي بنسبة 58.15%. ويؤدي تبون اليمين الدستورية بـ«قصر الأمم» بالجزائر العاصمة، أمام أعضاء البرلمان وبحضور أعضاء الحكومة، وعدد من الشخصيات السياسية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي وسائل الإعلام. وعقب أداء اليمين الدستورية، سيتوجه الرئيس تبون لقصر المرادية الرئاسي لمباشرة مهام عمله، حيث ستجرى مراسم تسليم وتسلم بين الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والرئيس تبون.
علم الاردن

5 وفيات و 200 مصابًا ضحايا إنفلونزا الخنازير بالأردن

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار إنفلونزا الخنازير في المملكة إلى 5 حالات، بالإضافة إلى نحو 200 مصابًا، إذ قال جابر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن الوفيات المثبتة بفيروس إنفلونزا الخنازير في الأردن وصلت إلى 5 حالات حتى تاريخ اليوم، بينما سجلت وزارة الصحة 199 إصابة مؤكدة، فضلا عن 20 ألف مصاب بإنفلونزا عادية. وفي وقت سابق صرح جابر بأن انتشار مرض الإنفلونزا، وخاصة إنفلونزا الخنازير، يجري ضمن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من كل عام في جميع الدولـ، وفقًا لروسيا اليوم.
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الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (2)

بعد نجاحها في خفض انبعاثات الكربون.. الإياتا ترفض فرض ضرائب على الركاب

بعد عشر سنوات من الجهود المستمرة نجح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في حشد قطاعات النقل الجوي من شركات ومطارات ومزودي خدمات الطيران لخفض انبعاثات الكربون بنسبة وصلت إلى 50% مقاونة بما كانت عليه في 1990 أي منذ نحو ثلاثين عامًا. وجاء هذا التقدم، بالدرجة الأولى، بفضل تعزيز الكفاءة السنوية لاستهلاك الوقود بنسبة 2.3% خلال الفترة الممتدة منذ عام 2009، لتتجاوز الهدف المحدد بنحو 0.8%، كما يأتي هذا التحسن نتيجة للجمع بين الاستثمارات في الطائرات الأكثر كفاءة والكفاءات التشغيلية.
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إعفاء كوريا الشمالية من عقوبات بـ3 ملايين دولار

منح مجلس الأمن الدولي إعفاء من العقوبات بقيمة 3 ملايين دولار مفروضة على كوريا الشمالية، لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل شحن المواد اللازمة لبرامج الرعاية الصحية في كوريا الشمالية، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي وافقت على طلب اليونيسيف بإعفاء المواد، اللازمة لإيصال إمدادات المياه الآمنة للجماعات والأطفال، لأغراض برامج الرعاية الصحية والنظافة الصحية التابعة لها.
سلاح

5 % ارتفاع في مبيعات تجارة الأسلحة بالعالم

رغم معاناة الاقتصاد العالمي، ازدهرت تجارة الأسلحة وارتفعت مبيعاتها في العالم بنسبة 5% عام 2018 في سوق تهيمن عليها أمريكا، وفق تقرير جديد نشره، اليوم الإثنين، معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع للأسلحة معظمها أمريكي 420 مليار دولار، وفق التقرير. وبلغت حصة المصنعين الأمريكيين 59% من السوق التجاري، أي 246 مليار دولار من المبيعات بزيادة بنسبة 7,2% عن العام الذي سبقه، وذلك بحسب ما نقلته وكالة روسيا اليوم الإخبارية.
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ختام التدريب البحري المصري الروسي «جسر الصداقة 2019»

اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 2019 بنطاق الأسطول الشمالى بمسرح عمليات البحر المتوسط، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بالمسرح، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، وشارك في التدريب عدد من الوحدات البحرية من الجانب المصري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية، ومن الجانب الروسي عدد من الفرقاطات والقرويطات وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية.
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