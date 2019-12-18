«بينهم أطفال».. مقتل 14 شخصًا في حادث تصادم بالمكسيك

تحرير:أ.ش.أ ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م

حادث تصادم في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 14 شخصا، من بينهم خمسة أطفال، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام حافلة صغيرة تقل عائلة إلى أحد شواطئ العطلات بشاحنة واشتعال النيران بها، إذ أوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن العديد من الضحايا حوصروا داخل الحافلة الصغيرة المحترقة في الحادث الذي وقع على الطريق السريع الممتد من ولاية جواناخواتو إلى منتجع بويرتو فالارتا على المحيط الهادئ في ولاية خاليسكو، مشيرة إلى أنه أصيب 12 شخصاً آخرين في الحادث، بينما يعاني اثنان منهم من جروح خطيرة وتم نقلهما جوا إلى المستشفى.

وفي مايو الماضي، قتل 21 شخصا وأصيب 30 آخرون على الأقل بجروح جرّاء اصطدام بين حافلة تقلّ حجّاجا وشاحنة، في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وقالت المسؤولة عن الدفاع المدني في الولاية جوادالوبي أوسورنو: «انتشلت 17 جثة من حافلة الركاب، واثنتان أخريان من الشاحنة»، مشيرة