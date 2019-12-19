سعر الدولار اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك مصر إيران ليسجل نحو 16.07 جنيه للبيع، و15.97 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، وبنك المشرق نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس،