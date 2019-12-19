أرسنال يحضر للمؤتمر التقديمي لأرتيتا

تحرير:محمد جمال ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

ارتيتا

كشفت الصحافة الإنجليزية خلال تقاريرها اليوم، عن أن إدارة أرسنال حسمت بالفعل أمر تدريب أرتيتا مساعد بيب جورديولا، لفريق الجارنز . وجاء في تقرير لـ صحيفة ميرور أن إدارة نادي أرسنال بدأت التحضير بالفعل للمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تولي مايكل أرتيتا الإدارة الفنية للجانرز. ومن جانبها، أكدت تقارير أوروبية أن أرتيتا وافق على تدريب أرسنال لمدة 3 مواسم ونصف، كما لفتت إلى أن اليوم الخميس سيتم الإعلان بشكل رسمي، لكن بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" صباح اليوم فقد تم تأجيل المؤتمر لغدًا الجمعة.

كما اوضحت "ميرور" أن أرتيتا قام بوداع اللاعبين والجهاز الفني لمانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا اليوم، تمهيدًا لرحيله غدًا إلى أرسنال . ومن جانبه كان الفرنسي آرسين فينجر مدرب فريق آرسنال الإنجليزي السابق، علق أمس الأربعاء، عن تولي ميكيل أرتيتا مهمة تدريب الجانرز، مشيرًا إلى أنه سيكون مناسبا لتدريب