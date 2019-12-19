رياضة

أرسنال يحضر للمؤتمر التقديمي لأرتيتا

تحرير:محمد جمال ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
ارتيتا
ارتيتا
كشفت الصحافة الإنجليزية خلال تقاريرها اليوم، عن أن إدارة أرسنال حسمت بالفعل أمر تدريب أرتيتا مساعد بيب جورديولا، لفريق الجارنز . وجاء في تقرير لـ صحيفة ميرور أن إدارة نادي أرسنال بدأت التحضير بالفعل للمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تولي مايكل أرتيتا الإدارة الفنية للجانرز. ومن جانبها، أكدت تقارير أوروبية أن أرتيتا وافق على تدريب أرسنال لمدة 3 مواسم ونصف، كما لفتت إلى أن اليوم الخميس سيتم الإعلان بشكل رسمي، لكن بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" صباح اليوم فقد تم تأجيل المؤتمر لغدًا الجمعة.
كما اوضحت "ميرور" أن أرتيتا قام بوداع اللاعبين والجهاز الفني لمانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا اليوم، تمهيدًا لرحيله غدًا إلى أرسنال . ومن جانبه كان الفرنسي آرسين فينجر مدرب فريق آرسنال الإنجليزي السابق، علق أمس الأربعاء، عن تولي ميكيل أرتيتا مهمة تدريب الجانرز، مشيرًا إلى أنه سيكون مناسبا لتدريب
اقرأ المزيد
سباستيان-ديسابر (2)

بيراميدز يعلن إقالة ديسابر وتعيين زيزو مؤقتا

عقد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة طارئة مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة من أجل مناقشة موقف الفريق بعد الخسارتين الأخيرتين في الدوري الممتاز أمام الزمالك والجونة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره هاني سعيد المدير الرياضي للنادي مع المدير الفني الفرنسي، على إنهاء تعاقده بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق وتوجيه الشكر على المرحلة الماضية. ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي، يوم السبت المُقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (8)

لجنة الانضباط تقرر إيقاف إداري ومدرب حراس الزمالك

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد فؤاد مدير الكرة بنادي طلائع الجيش ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بخسارة الفارس الأبيض بثلاثة أهداف لهدفين، كما قررت اللجنة إيقاف أحمد زاهر إداري فريق الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق الحكم خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.
برشلونة - ريال مدريد

التعادل السلبي يحسم مباراة الريال وبرشلونة

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين برشلونة وريال المدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" والمؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، بهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط المباراة، حيث ارتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 36 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن فريق العاصمة الإسبانية صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، وشهدت المباراة ظهور البطاقة الصفراء 8 مرات حيث حصل 5 لاعبين من الريال على الإنذار مقابل 3 لاعبين من برشلونة
اقرأ المزيد من الأخبار
فينجر

فينجر يعلق على تولي أرتيتا تدريب الآرسنال

تحدث الفرنسي آرسين فينجر مدرب فريق آرسنال الإنجليزي السابق، اليوم الأربعاء، عن تولي ميكيل أرتيتا مهمة تدريب الجانرز، مشيرًا إلى أنه سيكون مناسبا لتدريب أي ناد في بطولة الدوري الإنجليزي. وتم تعيين السويدي فريدري ليونجبرج مدربا مؤقتا لآرسنال حاليا، لكن فينجر أكد أن أرتيتا، القائد السابق لآرسنال ولاعب خط الوسط السابق في الفريق، يمتلك القدرة على القيام بعمل جيد في منصب المدير الفني. وقال فينجر للصحفيين، خلال تواجده في بطولة كأس العالم للأندية: "أرتيتا يتمتع بالذكاء والشغف والمعرفة، ولكن هذا ينطبق أيضا على ليونجبرج".
جوارديولا

جوارديولا يتحدث عن رحيل أرتيتا لآرسنال ومواجهة ريال

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن وجود مفاوضات من جانب إدارة آرسنال مع مساعده مايكل أرتيتا لاعب الجانرز السابق. وقال جوارديولا في المؤتمر التحضيري قبل مواجهة أوكسفورد سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية: "مايكل أرتيتا سيسافر معنا غدًا إلى أوكسفورد". وأوضح بيب: "لقد كنا أذكياء للغاية عند الاستعانة به وقت أن غاب عن أعين الأندية الأخرى، إنه مدير رائع، ويملك أخلاقيات العمل، لذلك هو ما هو عليه، إنه يتحدث مع آرسنال، لكن لا أعرف الوضع حاليا".
مانشستر سيتي - أرسنال

مانشستر سيتي يضرب آرسنال بثلاثية في البريميرليج

تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإمارات مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ومازال يبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 22 نقطة بالمركز التاسع. المباراة شهدت تألق كبير من كيفين دي بروين الذي سجل هدفين لمانشستر سيتي، كما صنع هدف سجله رحيم ستيرلينج، خلال الشوط الأول من اللقاء.
مانشستر سيتي - أجويرو

مواجهة مرتقبة بين آرسنال والسيتي في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحتضن ملعب الإمارات، قمة مباريات تلك الجولة، عندما يستقبل آرسنال نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل آرسنال المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتواحه الفريقان في 44 مباراة سابقة في البريميرليج، حقق خلالها آرسنال الانتصار في 23 مباراة، مقابل 11 انتصار للسيتي، وانتهت 10 لقاءات بالتعادل، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 49 هدفًا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]