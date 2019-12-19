رياضة

لجنة الانضباط تقرر إيقاف إداري ومدرب حراس الزمالك

تحرير:كريم أحمد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
الزمالك - طلائع الجيش
الزمالك - طلائع الجيش
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد فؤاد مدير الكرة بنادي طلائع الجيش ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بخسارة الفارس الأبيض بثلاثة أهداف لهدفين، كما قررت اللجنة إيقاف أحمد زاهر إداري فريق الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق الحكم خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.
وإيقاف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى فريق الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق الاتحاد المصري لكرة القدم وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة. كما تقرر منع أحمد طلعت عبد الرازق، المشرف العام على الكرة بنادي اتحاد نبروه من المشاركة في أنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 8 أشهر وتغريمه
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سباستيان-ديسابر (2)

بيراميدز يعلن إقالة ديسابر وتعيين زيزو مؤقتا

عقد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة طارئة مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة من أجل مناقشة موقف الفريق بعد الخسارتين الأخيرتين في الدوري الممتاز أمام الزمالك والجونة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره هاني سعيد المدير الرياضي للنادي مع المدير الفني الفرنسي، على إنهاء تعاقده بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق وتوجيه الشكر على المرحلة الماضية. ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي، يوم السبت المُقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
ارتيتا

أرسنال يحضر للمؤتمر التقديمي لأرتيتا

كشفت الصحافة الإنجليزية خلال تقاريرها اليوم، عن أن إدارة أرسنال حسمت بالفعل أمر تدريب أرتيتا مساعد بيب جورديولا، لفريق الجارنز . وجاء في تقرير لـ صحيفة ميرور أن إدارة نادي أرسنال بدأت التحضير بالفعل للمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تولي مايكل أرتيتا الإدارة الفنية للجانرز. ومن جانبها، أكدت تقارير أوروبية أن أرتيتا وافق على تدريب أرسنال لمدة 3 مواسم ونصف، كما لفتت إلى أن اليوم الخميس سيتم الإعلان بشكل رسمي، لكن بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" صباح اليوم فقد تم تأجيل المؤتمر لغدًا الجمعة.
برشلونة - ريال مدريد

التعادل السلبي يحسم مباراة الريال وبرشلونة

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين برشلونة وريال المدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" والمؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، بهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط المباراة، حيث ارتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 36 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن فريق العاصمة الإسبانية صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، وشهدت المباراة ظهور البطاقة الصفراء 8 مرات حيث حصل 5 لاعبين من الريال على الإنذار مقابل 3 لاعبين من برشلونة
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طارق يحي

طارق يحيى عن التفويت للزمالك: «عيب أنا فلاح»

اعتذر طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، لجماهير الزمالك، عقب فوز فريقه على الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «الجيش الثالث بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتحدث يحيى في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة «أون سبورت» عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"اعتذر إلى جماهير الزمالك ولكنني في موقف صعب للغاية، أعرف احساسهم الآن، لكنني مدرب وأريد الفوز على جميع الفرق وهذا هو الطبيعي".
فايلر - مران الأهلي

فايلر: الأهلي لا يعاني من مشاكل في الدفاع

أكد ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أن دفاع المارد الأحمر، لا يعاني من أي مشكلة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية مواجهة فريقه أمام وادي دجلة، والتي انتهت بفوز الأحمر، بثلاثية نظيفة، قائلًا:"أي لاعب يمتاز بالسرعات الكبيرة سيسبب المشاكل لأي دفاع وليس دفاع الأهلي فقط..فنحن نهاجم وندافع ككتلة واحدة، ولا يوجد شخص مسئول عن خطأ لوحده، ولو واجهنا فرصا من المنافسين فهذه مسؤولية خط الوسط قبل الدفاع.. لاعبو خط الوسط عليهم الدفاع أولا قبل خط دفاعنا".
الاهلي- والهلال السوداني (4)

الأهلي يعود لصدارة الدوري بثلاثية في دجلة

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بثلاية أهداف دون رد، سجلهم رمضان صبحي، وليد أزارو، وأحمد الشيخ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 15 نقطة ويرتقي إلى صدارة جدول التريب، بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري والقاولون العرب، علمًا أن الأحمر لعب مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ثلاث نقاط في المركز الأخير، بفارق نقطة عن الجونة الذي يحتل المركز السابع عشر.
الاهلي- والهلال السوداني (2)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام، بعد أن اختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، حيث سيدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا استعدادا للفريق الدجلاوي. ويدخل الأهلي هذه المواجهة وهو في المركز الثالث، برصيد 12 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة، بينما يدخل دجلة اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.
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