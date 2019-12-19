لجنة الانضباط تقرر إيقاف إداري ومدرب حراس الزمالك

تحرير:كريم أحمد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

الزمالك - طلائع الجيش

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد فؤاد مدير الكرة بنادي طلائع الجيش ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بخسارة الفارس الأبيض بثلاثة أهداف لهدفين، كما قررت اللجنة إيقاف أحمد زاهر إداري فريق الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق الحكم خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

وإيقاف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى فريق الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق الاتحاد المصري لكرة القدم وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة. كما تقرر منع أحمد طلعت عبد الرازق، المشرف العام على الكرة بنادي اتحاد نبروه من المشاركة في أنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 8 أشهر وتغريمه