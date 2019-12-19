بيراميدز يعلن إقالة ديسابر وتعيين زيزو مؤقتا

تحرير:أحمد سعيد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م

ديسابر

عقد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة طارئة مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة من أجل مناقشة موقف الفريق بعد الخسارتين الأخيرتين في الدوري الممتاز أمام الزمالك والجونة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره هاني سعيد المدير الرياضي للنادي مع المدير الفني الفرنسي، على إنهاء تعاقده بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق وتوجيه الشكر على المرحلة الماضية. ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي، يوم السبت المُقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأتمت الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز كافة الاتفاقات المالية مع المدير الفني لإنهاء التعاقد بشكل رسمي وبصورة ودية، وتمنت له التوفيق في خطواته القادمة. من جانبه قرر ممدوح عيد، تكليف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني للنادي، قيادة فريق الكرة خلال تلك المرحلة الحرجة، على رأس الجهاز الفني لبيراميدز،