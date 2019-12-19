رياضة

بيراميدز يعلن إقالة ديسابر وتعيين زيزو مؤقتا

تحرير:أحمد سعيد ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
ديسابر
ديسابر
عقد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة طارئة مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة من أجل مناقشة موقف الفريق بعد الخسارتين الأخيرتين في الدوري الممتاز أمام الزمالك والجونة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره هاني سعيد المدير الرياضي للنادي مع المدير الفني الفرنسي، على إنهاء تعاقده بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق وتوجيه الشكر على المرحلة الماضية. ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي، يوم السبت المُقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.
وأتمت الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز كافة الاتفاقات المالية مع المدير الفني لإنهاء التعاقد بشكل رسمي وبصورة ودية، وتمنت له التوفيق في خطواته القادمة. من جانبه قرر ممدوح عيد، تكليف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني للنادي، قيادة فريق الكرة خلال تلك المرحلة الحرجة، على رأس الجهاز الفني لبيراميدز،
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الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (8)

لجنة الانضباط تقرر إيقاف إداري ومدرب حراس الزمالك

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد فؤاد مدير الكرة بنادي طلائع الجيش ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك يوم الاثنين الماضي ضمن مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بخسارة الفارس الأبيض بثلاثة أهداف لهدفين، كما قررت اللجنة إيقاف أحمد زاهر إداري فريق الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق الحكم خلال المباراة نفسها وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.
ارتيتا

أرسنال يحضر للمؤتمر التقديمي لأرتيتا

كشفت الصحافة الإنجليزية خلال تقاريرها اليوم، عن أن إدارة أرسنال حسمت بالفعل أمر تدريب أرتيتا مساعد بيب جورديولا، لفريق الجارنز . وجاء في تقرير لـ صحيفة ميرور أن إدارة نادي أرسنال بدأت التحضير بالفعل للمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تولي مايكل أرتيتا الإدارة الفنية للجانرز. ومن جانبها، أكدت تقارير أوروبية أن أرتيتا وافق على تدريب أرسنال لمدة 3 مواسم ونصف، كما لفتت إلى أن اليوم الخميس سيتم الإعلان بشكل رسمي، لكن بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" صباح اليوم فقد تم تأجيل المؤتمر لغدًا الجمعة.
برشلونة - ريال مدريد

التعادل السلبي يحسم مباراة الريال وبرشلونة

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين برشلونة وريال المدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" والمؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، بهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط المباراة، حيث ارتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 36 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن فريق العاصمة الإسبانية صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، وشهدت المباراة ظهور البطاقة الصفراء 8 مرات حيث حصل 5 لاعبين من الريال على الإنذار مقابل 3 لاعبين من برشلونة
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سباستيان-ديسابر (7)

مدرب بيراميدز: محبط من الخسارة أمام الجونة

أكد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن خسارة الفريق لمباراتين على التوالي أمر مُحبط، لكنه لا يعني ضياع كل شيء، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "محبط للغاية من ثاني هزيمة على التوالي، هناك بعض المشاكل التي ظهرت بشكل واضح اليوم".
الأهلى- وحرس الحدود- (3)

السولية يقود الأهلي لعبور الحدود في الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مستحقًا من نظيره حرس الحدود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة الـ18 في صدارة ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 10 نقاط في المركز الثامن. الأهلي سيطر على كل مجريات اللقاء دون أي خطورة تذكر لفريق حرس الحدود الذي خاض مباراة دفاعية في المقام الأول في محاولة منه للتصدي لطوفان هجمات لاعبي القلعة الحمراء.
سباستيان-ديسابر (7)

هاني سعيد يكشف مصير ديسابر مع بيراميدز

كشف هاني سعيد المدير الرياضي الجديد لنادي بيراميدز، مصير الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق بعد خسارته أمام الزمالك بهدفين نظيفين، مؤكدًا أن أداء الفريق مع الفرنسي خلال مباراة الزمالك اليوم لا يليق بالإمكانات التي يمتلكها بيراميدز من لاعبين كبار. وقال سعيد في تصريحات إذاعية: "لم نظهر بالمستوى المطلوب أمام الزمالك، وسنعقد جلسة مع الفرنسي ديسابر لبحث أسباب الخسارة أمام الأبيض، وعدم تقديم أداء يليق بإمكانات اللاعبين الكبار الموجودين بالفريق".
الزمالك- والشرقية (6)

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك في مواجهة بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام– محمود علاء– محمد عبدالغني– محمد عبدالشافي. خط الوسط: طارق حامد– فرجانس ساسي– يوسف أوباما– أحمد سيد زيزو– أشرف بن شرقي. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل– محمد عبد السلام– محمد حسن– إسلام جابر– مصطفى فتحي– محمد أوناجم- عمر السعيد.
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