رسميًا.. مينامينو ينضم لصفوف ليفربول

تحرير:محمد جمال ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

مينامينو

أعلنت إدارة ليفربول، اليوم الخميس، عن توصله لاتفاق مع ريد بول سالزبورج للتعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو لاعب الفريق النمساوي . ولم تكشف إدارة الريدز عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام إنجليزية ذكرت في تقارير لها أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما يبلغ 7.25 مليون جنيه إسترليني . ومن المقرر أن ينضم اللاعب الياباني إلى ليفربول قادما من النادي النمساوي رسميا في الأول من يناير المقبل، وذلك مع بدء موسم الإنتقالات الشتوية .

وقال مينامينو في تصريحات نقلتها موقع ليفربول: "هذا حلم تحقق، كان حلمي أن أصبح لاعبا في ليفربول، أنا متحمس للغاية لأن هذه اللحظة جاءت". وأكمل مينامينو: "اللعب في الدوري كان أحد أهدافي، كنت أفكر في حال تقدم مسيرتي كلاعب كرة قدم بسلاسة أنه في يوم من الأيام سألعب في الدوري الإنجليزي، لكني لم أعتقد أبدا