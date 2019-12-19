رياضة

الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
الزمالك - سموحة
الزمالك - سموحة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأسند الاتحاد إدارة مباراة الزمالك ونظيره سموحة، التي ستقام مساء غدً الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي»، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. كما يواجه فريق المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، ويقودها محمد عادل حكم ساحة، وتحسين السادات واسامه السيد، وسالم متعب حكمًا رابعًا
وفيما يلي حكام باقي مباريات الجولة القادمة: الجمعة 20 ديسمبر: - أسوان والانتاج الحربى: صبرى إبراهيم وماجد المليجى ومصطفى عطية.. ومحمد فاروق حكما رابعا - حرس الحدود والمقاولون: عبد العزيز السيد ومحمد محمود لطفى واحمد رشدى.. وعصام نوحى حكما رابعا - الاتحاد السكندري واف سى مصر: نادر قمر وشريف التباع
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مستر أولمبيا.. العالم يستعرض عضلاته في مصر لأول مرة

لا صوت يعلو على صوت مفاوضات استضافة مصر لأول مرة لبطولة مستر أولمبيا للهواة في رياضة كمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك، المؤهلة إلى بطولة مستر أولمبيا للمحترفين، التي تقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية، كأهم حدث رياضي عالمي في اللعبة، وأكبر بطولة استعراضية في كمال الأجسام. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الاهتمام الشديد باقتراب إقامة البطولة في مصر، حيث دشن عدد من نجوم اللعبة والمهتمين بها هاشتاج بعنوان (#إحنا_عاوزين_أولمبيا_في_مصر) للمطالبة بضرورة عدم تفويت الفرصة لاستضافة فعاليات التصفيات المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين، حيث تفاعل مع «الهاشتاج» عدد كبير من ممارسي اللعبة وعشاقها الذين طالبوا المسؤولين عن الرياضة بالتكاتف من أجل استضافة البطولة وتنظيمها في مصر.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور: نعلم من سرب عقود اللاعبين

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يعلم من يقف وراء، تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نافيًا أن يكون هناك أي تحقيق مع اللاعبين، بشأن هذا الأمر، جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي أكد النادي خلاله أنه :"لا صحة لوجود تحقيقات داخل النادي بسبب تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي." وقال البيان:"ويؤكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، حيث إنه قد تم تسريبها عبر الضابط المخابراتي القطري أبو سنيدة لسيستم اتحاد الكرة المصري).
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التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويملك الأهلي 18 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة المحلية ويتبقى له مواجهتين مؤجلتين، حيث خاض 6 مباريات فاز في جميعهم، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السادس بـ13 نقطة من 8 لقاءات، هُزم 3 مرات حتى الآن منذ انطلاق الموسم، وتعادل مرة وحيدة، واستقبلت شباكه 7 أهداف، ولم يسجل سوى ستة أهداف فقط في 8 لقاءات.
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رضا شحاته

رضا شحاتة: حسام غالي يقوم بدور احترافي في الجونة

يرى رضا شحاتة المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن فريقه لا يحتاج لأي صفقة خلال شهر يناير المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي فاز بها الفريق الساحلي على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "لا يهمني الاستمرار على رأس القيادة الفنية أم لا، أنا مستعد العمل كرجل أول أو ثان، أبحث عن العمل وليس المناصب".
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مدرب بيراميدز: محبط من الخسارة أمام الجونة

أكد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن خسارة الفريق لمباراتين على التوالي أمر مُحبط، لكنه لا يعني ضياع كل شيء، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "محبط للغاية من ثاني هزيمة على التوالي، هناك بعض المشاكل التي ظهرت بشكل واضح اليوم".
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محمد شريف يقود إنبي للفوز على المصري في الدوري

حقق فريق إنبي بقيادة حلمي طولان مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن الجونة متذيل الترتيب، قبل مواجهة بيراميدز في وقت لاحق من اليوم.
الأهلي الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي يخطف فوزا قاتلا من طنطا في الدوري

نجح فريق الإنتاج الحربي في خطف فوز ثمين، أمام نظيره طنطا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق مامادو نياس، ليرفع العجلات الحربية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند ثمان نقاط في المركز العاشر.
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