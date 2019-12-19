الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

الزمالك - سموحة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأسند الاتحاد إدارة مباراة الزمالك ونظيره سموحة، التي ستقام مساء غدً الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي»، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. كما يواجه فريق المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، ويقودها محمد عادل حكم ساحة، وتحسين السادات واسامه السيد، وسالم متعب حكمًا رابعًا

وفيما يلي حكام باقي مباريات الجولة القادمة: الجمعة 20 ديسمبر: - أسوان والانتاج الحربى: صبرى إبراهيم وماجد المليجى ومصطفى عطية.. ومحمد فاروق حكما رابعا - حرس الحدود والمقاولون: عبد العزيز السيد ومحمد محمود لطفى واحمد رشدى.. وعصام نوحى حكما رابعا - الاتحاد السكندري واف سى مصر: نادر قمر وشريف التباع