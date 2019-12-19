اشتباكات بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق في طرابلس
تحرير:أ.ش.أ
١٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
الجيش الليبي
أكد مصدر عسكري من الجيش الليبي، وقوع اشتباكات عنيفة اليوم الخميس، بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات الوفاق في وادي الربيع جنوب طرابلس، إذ نقلت قناة «العربية» الإخبارية، التي أوردت النبأ، عن المصدر، الذي لم تسمه، القول: «إن قوات الجيش دخلت محور أبو سليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة»، مضيفا أن حسم المعركة بشكل كامل أصبح تحصيل حاصل، موضحًا أن قوات الجيش سيطرت على محور طريق المطار بعد تقهقر الميليشيات المسلحة وتراجعها إلى الوراء، ثم واصلت تقدمها ودخلت اليوم إلى محور أبو سليم المتاخم لقلب العاصمة.
وأشار المصدر إلى أن الجيش قد يدخل إلى قلب العاصمة ويسيطر عليها، مشددًا على وجود تعليمات من القيادة العليا للجيش بالحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامّة والخاصة، مشيرا إلى أن قوات الجيش تفرض طوقا أمنيا خانقا وشاملا على العاصمة طرابلس، وكذلك على مدينتي مصراتة وسرت، وأن هذه المناطق أصبحت في مرمى
وأشار المصدر إلى أن الجيش قد يدخل إلى قلب العاصمة ويسيطر عليها، مشددًا على وجود تعليمات من القيادة العليا للجيش بالحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامّة والخاصة، مشيرا إلى أن قوات الجيش تفرض طوقا أمنيا خانقا وشاملا على العاصمة طرابلس، وكذلك على مدينتي مصراتة وسرت، وأن هذه المناطق أصبحت في مرمى نيران الجيش، باستثناء الممرات الإنسانية التي يستخدمها المواطنون للتنقل بين غرب ليبيا وتونس، على غرار مدينة زوارة التي تعدّ ممراً رئيسياً بين الدولتين.
وكشف الجيش الوطني الليبي، أن ميليشيات العاصمة طرابلس تقوم بتجنيد الأطفال وتزج بهم في المعارك، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي يثق تماما في قدرته على دحر الإرهاب في طرابلس.(التفاصيل)